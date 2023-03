Senatorul Chirteș, ofertat să părăsească PNL. Ce a răspuns președintele Comisiei SRI

Distribuie

Senatorul liberal Cristian Chirteș a participat joi, 16 martie, la emisiunea ”Jurnal de Mureș” realizată și moderată de jurnalistul Lucian Săcălean și difuzată de postul de televiziune M9TV România.

În cadrul emisiunii, președintele Comisiei comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI a mărturisit că în ultima perioadă de timp a avut mai multe oferte de a părăsi partidul, pe care le-a declinat.

”Am avut posibilitatea să plec din PNL, am avut chiar și invitații. Din start am spus ”Nu”, sunt în Partidul Național Liberal din 1999, am crescut odată cu Partidul Național Liberal, m-am maturizat în acest partid, funcțiile administrative pe care le-am ocupat mi-au fost date de Partidul Național Liberal, am fost consilier județean, vicepreședinte al Consiliului Județean, un mandat deputat, iată al doilea mandat de senator, nu cred că se pune măcar problema ca să plec din Partidul Național Liberal”, a afirmat senatorul Cristian Chirteș, fost lider al PNL Mureș.

”Partidul Național Liberal este un partid în mișcare, așa cum se spune în politică un partid viu”, a mai spus senatorul Cristian Chirteș.

Alex TOTH