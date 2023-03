FOTOREPORTAJ: Contracte de finanțare semnate pentru Institutul Inimii Târgu Mureș și alte trei spitale

Distribuie

Sala Festivă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș a găzduit vineri, 17 martie, ceremonia de semnare a patru contracte de finanțare pentru infrastructura spitalicească nouă din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj și Mureș.

Evenimentul a fost onorat de prezența unor invitați din cele patru județe, cadre universitare, medici și reprezentanți ai autorităților locale și județene. Din județul Mureș, în Sala festivă a UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș au fost prezenți: Mara Togănel – prefectul județului Mureș, Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș, Dumitrița Gliga – deputat și președinte al PSD Mureș, Corneliu Florin Buicu – deputat PSD și vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, prof. dr. Horațiu Suciu – șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureș, dr. Iuliu Moldovan – directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Mureș și prof. univ. dr. Ovidiu Cotoi – decanul Facultății de Medicină din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Sprijin universitar din partea G6



Cele patru contracte care au făcut obiectul ceremoniei sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și au valoarea totală de 275 de milioane de euro, fără TVA, astfel: 105.841.529,64 de euro, fără TVA, pentru ”Construire Centru Chirurgical Cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș”, 82.939.073,64 de euro, fără TVA, pentru extinderea pavilionului Spitalului Județean de Urgență Bistrița, prin construirea unei clădiri noi, 47.092.679,72 de euro, fără TVA, pentru relocarea și modernizarea activității Secției de Oncologie și înființarea Compartimentului de Cardiologie intervențională la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și 39.219.840,61 de euro, fără TVA, pentru ”Recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou – Secția clinică Neurochirurgie – Centru de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj”.

”Universitățile de Medicină și Farmacie din România, reunite în Alianța Universitară – G6, sprijină acest demers de reformă a sistemului sanitar care are nevoie nu doar de investiții, ci și de resursa umană calificată. În mod direct, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș este, la rândul ei, beneficiara a două investiții specifice importante din PNRR, pentru Spitalul Universitar: Unități de asistență medicală ambulatorie și Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, a spus gazda ceremoniei, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Interes pentru sănătatea comunităților

Invitatul special al evenimentului a fost prof. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, care a semnat contractele de finanțare alături de reprezentanții celor patru unități spitalicești.

”Mulțumesc pentru invitația de a realiza aici, la Târgu Mureș, un pas simbolic pentru infrastructura de Sănătate din România. Patru obiective majore în infrastructura spitalicească în valoare de aproape 300 de milioane de euro sunt primele contracte de construire pe care le semnăm, aici în Transilvania. Sunt deopotrivă bucuros, dar și emoționat în același timp, pentru că dăm un semnal extrem de puternic, că ne interesează sănătatea oamenilor din România, sănătatea comunităților, iar acest lucru vreau să vă spun că încerc să îl fac nu numai cu toată responsabilitatea, dar și cu detașare, dacă vreți, de foarte multe aspecte politice și politicianiste care ne-au marcat tuturor de-a lungul timpului viața și care poate n-au dus totdeauna progrese”, a fost mesajul transmis de minisrul Sănătății, care și-a manifestat încrederea că ”peste trei ani și trei luni”, adică la data de 30 iunie 2026 ”să ne bucurăm de finalizarea acestor proiecte.”

Totodată, prof. dr. Alexandru Rafila a punctat importanța parteneriatului dintre Ministerul Sănătății și universitățile și facultățile de Medicină din țară pentru asigurarea unei resurse umane foarte bine calificată.

”Noi nu ne dorim doar investiții care să însemne construcții și dotare cu echipamente medicale care trebuie puse în slujba pacienților de profesioniști. Fără universitățile și facultățile de Medicină nu o să reușim să facem acest lucru”, a subliniat ministrul Sănătății.

”Visul împlinit al multor generații”

Contractul în valoare de 105.841.529,64 de euro, fără TVA, pentru proiectul ”Construire Centru Chirurgical Cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș” a fost semnat de dr. Mariana-Anișoara Ciorba, managerul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

”Sunt emoționată să semnez acest certificat de naștere al primei clădiri proprii a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Țin să mulțumesc tuturor celor care au contribuit ca să ajungem aici, Ministerului Sănătății, domnului ministru, domnului profesor doctor Alexandru Rafila, și colaboratorilor domniei sale, parlamentarilor de Mureș, administrațiilor publice județene și locale, și nu în ultimul rând echipei mele. Țin să spun că acest document este prima piatră de temelie a lăcașului propriu al Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant și spun lăcaș pentru a mă gândi către familie, către generații, pentru că de fapt acesta este visul împlinit al multor generații”, a afirmat dr. Mariana-Anișoara Ciorba.

”Moment istoric și unic”

Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Emil Radu Moldovan, a semnat apoi contractul în valoare de 82.939.073,64 de euro, fără TVA, pentru proiectul care prevede extinderea pavilionului Spitalului Județean de Urgență Bistrița, prin construirea unei clădiri noi.

”Aș vrea să încep scurta mea intervenție în primul rând prin a-I mulțumi Bunului Dumnezeu că am ajuns să trăiesc acest moment istoric și unic pentru comunitatea pe care o reprezint. Pentru că eforturile pe care noi le-am început în anul 2012 au ajuns astăzi la încununare prin semnarea acestui contract de finanțare pentru obiectivul de investiții care prevede extinderea pavilionului Spitalului Județean de Urgență Bistrița, prin construirea unui corp de clădire cu subsol, parter plus patru etaje, cu pasarelă de trecere triplu etajată între clădirea existentă și cea propusă”, a menționat Emil Radu Moldovan, care a informat că în noua clădire construită vor funcționa secția de cardiologie care va avea în componență și o sală de operații hibrid, unitate de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici (USTAC), o secție de hemodializă, compartiment de chirurgie plastic, secția ORL, secție de obstetrică-ginecologie, compartimentul de neurochirurgie, compartimentul de recuperare neurologică, secția de neurologie și compartimentul de gastroenterologie, precum și un bloc operator extins cu patru săli de operații.

”Aceste investiții vor rămâne niște clădiri reci dacă nu vor fi ”mobilate” cu specialiști”, a completat președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, care a mai informat că proiectul își propune și creșterea condițiilor hoteliere din spital și digitilizarea unor activități.

În urma proiectului, Spitalul Județean de Urgență Bistrița își va crește numărul de secții și compartimente medicale de la 23 la 29 și suprafața de la 29.000 de metri pătrați la 44.000 de metri pătrați.

Investiții continue, din 2010

În continuare, Simona Diana Mârza, managerul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a semnat contractul de relocare și modernizare a activității secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în valoare de 47.092.679,72 euro (fără TVA).

”Îi mulțumesc în primul rând domnului profesor universitar doctor Alexandru Rafila, îi mulțumesc domnului deputat Florin Roman care tot timpul a fost alături de noi, și nu în ultimul rând îi mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, care a fost alături de Spitalul Județean încă din anul 2010. Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia este un spital cu peste 25 de specialități, este un spital cu 763 de paturi de spitalizare continuă și 45 de paturi de spitalizare de zi și este un spital ca toate celelalte spitale de aici în care s-a investit foarte mult din anul 2010 de când a fost preluat de Consiliul Județean Alba. În Spitalul Județean s-au investit peste 20 de milioane de euro de la bugetul Consiliului Județean Alba, peste 11 milioane de euro finanțare prin accesare de fonduri europene și peste 2 milioane de euro finanțare de la Ministerul Sănătății”, a declarat Simona Diana Mârza.

”Beneficiarii sunt oamenii”

Cel de-al patrulea contract de finanțare, în valoare de 39.219.840,61 euro (fără TVA), a fost semnat de prof. univ. dr. Claudia Diana Gherman, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru proiectul „Recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou – Secția clinică Neurochirurgie – Centru de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj”.

”Centrul de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napocă este un proiect de importanță majoră pe care unitatea noastră îl are aprobat spre finanțare, pe care deja l-a început spre implementare sub directa conducere și coordonare a Ministerului Sănătății de al cărui sprijin ne-am bucurat pe toată durata derulării acestei investiții”, a precizat prof. dr. Claudia Diana Gherman.

”Am avut un vis care a început acum mai bine de 20 de ani și iată-ne astăzi punând semnătura pe documentul care va consfinți finalizarea și întruparea unui vis. Dar ca orice vis, pentru a deveni realitate e nevoie de oameni care să te ajute. Am văzut aici luări de cuvânt ale unor oameni care nu doar îndeamnă la bine, ci fac bine, și asemenea oameni au fost cei care au inițiat și au fost alături de mine la începutul acestui proiect – vechea conducere a Spitalului, dar și oameni care au înțeles că beneficiarul nu este colectivul, ci beneficiarii sunt oamenii. Și oamenii nu doar din Cluj, pentru că prin prestigiul pe care Școala de neurochirurgie românească și cea din Cluj o are acest Centru devine nu doar de importanță regional, ci națională”, a spus și ”părintele spiritual” al proiectului, prof. dr. Ștefan Florian, șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

Optimism pentru cheltuirea banilor

Ceremonia de semnare a celor patru contracte de finanțare a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri al cărui principal protagonist a fost ministrul Sănătății.

”De la Ministerul Sănătății au rămas foarte puțini bani care să nu fie operaționalizați. Noi o să îi folosim pe toți la Ministerul Sănătății. Unii dintre ei nu-i folosim. Am alocat pentru investiții bani de la consultanță. Am găsit la Ministerul Sănătății o mulțime de bani de consultanță și am început să-i economisim. De exemplu, consultanța care ține de pregătirea resurselor umane și de managementul serviciilor de sănătate avea prevăzută o sumă mare, de 50 de milioane de euro, din care noi n-am folosit decât 20, iar cei 30 îi ducem în partea de investiții”, a spus prof. dr. Alexandru Rafila răspunzând la întrebarea dacă Ministerul Sănătății are capacitatea de a cheltui banii aferenți numeroaselor apeluri de finanțare a unor investiții în Sănătate.

”Noi la Ministerul Sănătății o să avem o unitate de monitorizare a modului în care se desfășoară aceste proiecte, dar efectiv, pe teren, fiecare beneficiar are un contract, există obligații contractuale, și este evident că fiecare beneficiar al acestor fonduri trebuie să facă acest lucru”, a mai spus ministrul Sănătății referindu-se la monitorizarea modului în care vor avansa proiectele finanțate prin intermediul PNRR.

