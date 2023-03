Târgu Mureș: Inițiative PNL pentru investiții în infrastructură rutieră și școlară

Distribuie

”Suntem consecvenți: alocăm cu prioritate sume pentru investiții în infrastructură și în infrastructura școlară!”, a anunțat marți, 21 martie, Alexandru Gyorgy, viceprimarul liberal al municipiului Târgu Mureș.

”În ședința de Consiliu Local de astăzi, în care am adoptat bugetul rectificat al municipiului Târgu Mureș, au fost aprobate o serie de propuneri ale grupului consilierilor PNL privind investiții de ordinul sutelor de mii de lei pentru investiții în infrastructură și în infrastructura școlară. Acestea se referă la dotarea cu echipamente pentru terenuri de joacă la grădinițele din Târgu Mureș, table interactive (am răspuns și răspundem pozitiv în continuare tuturor solicitărilor venite de la unitățile școlare din municipiu), respectiv digitalizarea cabinetelor medicale școlare. De asemenea, am mai prins în bugetul rectificat sumele necesare pentru un proiect-pilot Școala Smart, care va oferi date multiple, de la cele privind consumul de energie electrică până la prezența la cursuri, dar și pentru un studiu de prefezabilitate pentru pasajul dintre Piața Matei Corvin și strada Sinaia”, a informat Alexandru Gyorgy.

(Redacția / Foto: Facebook – Alexandru Gyorgy)