Contract de 32 milioane euro pentru alimentarea cu apă a 12 localități mureșene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a semnat marţi contractul de finanţare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş, în perioada 2014-2020”, în valoare totală de peste 32 de milioane de euro, care include 12 localităţi, din 6 unităţi administrativ – teritoriale din judeţ, conform unui comunicat al MIPE, remis Agerpres.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă în localităţile din zona Luduş – Grebenişu de Câmpie.

„Am semnat astăzi un nou proiect de investiţii în sectorul de apă, care se adaugă portofoliului semnificativ pe care l-am construit în ultima perioadă, prin efortul colegilor din autoritatea de management a Programului Operaţional Infrastructură Mare şi în parteneriat cu autorităţile locale. De la preluarea mandatului, am semnat 14 contracte pentru conectarea României la reţeaua de apă, în valoare de aproximativ 2,2 miliarde euro. Accelerăm investiţiile în sectorul de apă şi apă uzată, prin noile apeluri care vor fi deschise chiar în următoarele luni, prin Programul Dezvoltare Durabilă, în cadrul căruia 3,4 miliarde de euro sunt destinaţi infrastructurii de apă – canal şi tranziţiei la o economie circulară”, a declarat ministrul Marcel Boloş.

De investiţia asigurată prin contractul de finanţare vor beneficia 9.446 locuitori, iar gradul de conectare al populaţiei la serviciile de alimentare cu apă va creşte de la 64,37% înainte de proiect la 78,20% după finalizarea proiectului.

Rezultatele concrete ale proiectului sunt: 50,043 km de aducţiune, 24,163 km de reţea de distribuţie apă potabilă, 5 rezervoare înmagazinare,8 staţii tratare apă.

Obiectivele specifice ale proiectului derulat în judeţul Mureş vizează conformarea la standardele europene privind calitatea apei destinate consumului uman, prin măsuri de creştere a gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de apă, alimentarea cu apă potabilă în regim continuu şi la standardele de calitate stabilite prin legislaţie şi creşterea gradului de siguranţă în funcţionarea sistemului.

Potrivit sursei citate, proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica a zonei prin: crearea de locuri de muncă în perioada de implementare a contractelor de lucrări şi servicii, stimularea investiţiilor private şi a turismului în zona rurală cu crearea premiselor pentru dezvoltarea economică a zonei de proiect. Accesul la serviciile publice de apă şi canalizare sigure şi de calitate va stimula societăţile comerciale, investitorii şi dezvoltatorii de a investi în aria proiectului. Se va contribui şi pe aceasta cale la crearea de locuri de muncă şi venituri suplimentare la bugetele locale, utile în dezvoltarea comunităţilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei; reducerea riscului de poluare a solului şi apelor subterane şi îmbunătăţirea calităţii mediului; îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea riscului de îmbolnăvire în mediul rural prin asigurarea furnizării apei potabile de calitate, în conditii de siguranţă şi în regim continuu; îmbunătăţirea funcţională cu ajutorul SCADA centralizat şi prin mărirea capacităţii de intervenţie în caz de avarii.

Tot marţi, a fost semnat şi contractul prin care operatorul de apă Aquaserv Târgu Mureş va beneficia de fonduri europene prin Programul Operaţional Infrastructură Mare pentru achiziţia de echipamente şi software care să permită dezvoltarea sistemului de management al pierderilor de apă.

Investiţiile în digitalizarea companiei finanţate prin acest proiect sunt de peste 2,3 milioane de euro şi se înscriu în obiectivul de continuare a măsurilor de digitalizare necesare pentru eficientizarea investiţiilor, reactualizarea, modernizare şi extinderea sistemelor SCADA implementate în cadrul programelor ISPA si POS MEDIU, pentru îmbunătăţirea urmăririi parametrilor în operarea sistemelor de producere şi distribuţie a apei potabile, de colectare şi epurare a apei uzate.

Bugetul destinat digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali prin POIM, în cadrul apelului deschis la finalul anului trecut, este de 25 milioane de euro la care se adaugă alte 3,4 milioane de euro din bugetul de stat şi bugetele locale.

Proiectele finanţate în cadrul acestui apel sunt dedicate optimizării operării infrastructurii şi siguranţei în exploatare şi vizează extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a infrastructurii de apă şi canalizare (automatizări, SCADA, GIS, contorizări, echipamente pentru monitorizarea pierderilor) şi achiziţia de echipamente şi software pentru digitalizarea activităţii de furnizare a serviciilor de apă şi canalizare (sisteme de management al pierderilor, platformă digitală integrată /sistem informatic integrat etc.).

Investiţiile în sectorul de apă-canalizare vor continua şi în perioada de programare 2021-2027, Programul Dezvoltare Durabilă asigură finanţarea pentru 3.768 km conducte noi sau optimizate de apă şi 3.209 km conducte noi sau optimizate de apă uzată. Reamintim că toate apelurile de proiecte finanţate prin Programul Dezvoltare Durabilă vor fi deschise până la finalul acestui an.

(www.agerpres.ro / Foto: Facebook – Peter Ferenc)