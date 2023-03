Tururi ghidate gratuite, în Cetatea Medievală Sighișoara

Distribuie

Fundaţia Mihai Eminescu Trust a iniţiat, în cadrul programului intitulat CULTURFORT, o serie de tururi ghidate gratuite prin Cetatea Medievală din Sighişoara, pe teme specifice, la care participă în special localnicii.

„Reluăm această serie tot din două în două săptămâni, împreună cu un ghid turistic foarte bun, Peter Suciu, facem turul Sighişoarei. El a gândit tematica fiecărui tur. Odată am făcut fortificaţiile, arhitectura militară, am început după aceea cu arhitectura civilă, apoi cu bisericile. Am fost şi în oraşul de jos şi acum începem cu meşteşugarii din Sighişoara. Sunt şi foarte multe fotografii vechi pe care vrea să ni le arate. Participă foarte mulţi tineri, au venit chiar şi elevi, mai degrabă din şcoala gimnazială decât liceeni. Totuşi, cei din categoria de peste 30 de ani sunt care vin şi participă la tur. Am avut şi învăţătoare, mame cu copiii. Fiecare tur e gratuit şi durează în jur de două-trei ore”, a declarat, luni, managerul de proiect al Fundaţiei Mihai Eminescu Trust din Sighişoara, Michaela Turk.

Prin programul CULTURFORT, Fundaţia Mihai Eminescu Trust din Sighişoara doreşte să ajute localnicii să afle detalii despre monumentele istorice din Cetatea Medievală, despre comorile acestui burg şi despre istoria locală.

