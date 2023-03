Concert Nightlosers la Reghin

Distribuie

Seria de evenimente Reghin ART & CULTURE continuă vineri, 24 martie (ora 19) la Casa de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” cu un moment dedicat blues-ului ceva mai etno, concertul trupei Nightlosers.

Elevii au ocazia să folosească cardul lansat de municipalitatea reghineană în cursul lunii februarie.

„Elevii sunt așteptați cu drag la acest eveniment. Pot astfel deveni consumatori de cultură cu posibilitate de a câștiga. Tot ce au de făcut este să vină la evenimentele marcate cu logo-ul #loveREGHIN ART & CULTURE, iar în luna iunie, la finalul anului școlar, pot participa la o tombolă cu 3 premii în bani în valoare de 600 de lei. Acei elevi care au fost prezenți la evenimentele marcate cu logo-ul #loveREGHIN ART & CULTURE (concert, teatru, lansare de carte, expoziție etc.) de cel puțin 5 ori vor putea participa la tombolă. Cardurile pot fi solicitate la Casa de Cultură ”Eugen Nicoară” prin prezentarea carnetului de elev. Este obligatoriu să solicitați o confirmare de participare, la sfârșitul fiecărui eveniment, la locul de desfășurare”, au precizat reprezentanții Primăriei Reghin.

Nightlosers, din nou la Reghin

Trupa clujeană Nightlosers revine la Reghin unde a concertat în dese rânduri, atât în club (David Club) cât și de Zilele Reghinului (2011), prilej de bucurie pentru iubitorii etnobluesului, gen promovat cu succes de Jimi Laco (vioară, chitară, mandolină, banjo), Grunzo Geza (clape), Hanno Hoefer (voce, chitară, muzicuță, washboard), Lucian ”Stein” Pop (chitară bass) și Claudiu ”Nașu” Purcărin (tobe).

Pentru cine nu-i cunosc, Nightlosers s-a înființat în 1994 abordând genul blues ardelenesc, un etno-blues construit ca display muzical postmodern, în care acordurile serioase ale blues-ului american sînt piperate cu intervenții etno române, maghiare și țigănești, montate în conformitate cu o imagine (a formației) desprinsă dintr-un film autoironic, în care un grup de țărănoi bețivi au ajuns întîmplător pe o scenă.

În cei peste 20 de ani de existență au concertat la festivaluri din mai toate tarile din europa dar si in orase din SUA si Canada. Sunt cunoscuți de publicul larg datorită pieselor ”Bețivan Ratat” și ”Dragostea-i ca și o râie”, piese ce reflectă mai degrabă spiritul umoristic specific trupei prezent și el în concertele live, unde pasajele de blues se îmbină natural cu muzica tradițională autentică ardelenească (țigănească, ungurească și românească).

Trupa are la activ patru albume, ”Sitting on the top of the world” (1994), ”Plum Brandy Blues”, ”Rhythm & Bulz” (2004) și ”Cinste Lor” (2013).

Intrarea la concert costă 25 de lei.

Alin ZAHARIE