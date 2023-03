Ocean’s Eleven: glamour în Las Vegas!

Distribuie

Ocean’s Eleven, unul dintre cele mai faimoase filme de la Hollywood, a avut parte de multe remake-uri în istoria cinematografică. Primul film Ocean’s Eleven a apărut în 2001, un remak după Rat Pack care a fost lansat în 1960. În distribuția original Rat Pach îi putem vedea pe Dean Martin, Sammy Davis, Jr., Peter Lawford și Joey Bishop. Iar Frank Sinatra a preluat rolul proeminent al lui Danny Ocean, liderul unei bande de tâlhari inadaptați care caută să fure din mai multe cazinouri din Las Vegas.

Filmul a avut un succes modest din punct de vedere financiar, dar a primit recenzii mixte în general, ceea ce a dus la un remake mult mai elegant în 2001 de la regizorul Steven Soderbergh.

În 2001, Ocean’s Eleven l-a avut pe George Clooney în rolul lui Danny Ocean, înlocuindu-l pe Frank Sinatra. Banda de hoți a fost înlocuit cu o nouă generație de talente cum ar fi Don Cheadle, Matt Damon, Casey Affleck și Brad Pitt. Antagonistul principal a fost interpretat de Andy Garcia, cartea lui Julia Roberts punând capăt distribuției din Las Vegas.

La fel ca multe alte filme plasate în Las Vegas, evenimentele din Ocean’s Eleven și Thirteen sunt improbabile să se întâmple publicului, dar omul face ca orașul Las Vegas să fie cel mai electrizant din toate timpurile.

Franciza Ocean’s Eleven va rămâne in inima multora, deoarece filmul prezintă o poveste de viață. Cu toate acestea, este un bonus suplimentar faptul că aceste filme fac Las Vegasul să se simtă și să arate ca unul dintre cele mai interesante locuri din întregul univers.

Prin distribuția ansamblului, montaj și regia magnifică a lui Soderbergh, se simte ca unul dintre filmele cu adevărat grozave și electrizante care îl prezintă pe singurul Las Vegas în epicentrul său.

Pe scurt, povestea din Ocean’s Eleven gravitează în jurul unui condamnat carismatic și prefăcut cunoscut sub numele de Danny Ocean (George Clooney). Acesta a fost eliberat condiționat din închisoare și imediat începe să pregătească marele jaf din istoria Las Vegas. Renumitele cazinouri din Vegas Strip – Bellagio, Mirage și MGM Grand – și seiful aflat sub Vegas Strip erau ținta lui Danny Ocean.

Deși Ocean’s Eleven al lui Steven Soderbergh este cu totul unic cu interpretarea sa extrem de distractivă a genului de furt, există câteva alte filme care au inspirat (sau au fost inspirate de) acest thriller clasic. Filmul urmărește un grup de criminali talentați care sunt reuniți de Danny Ocean (George Clooney), un hoț carismatic care caută să doboare un lanț de cazinouri din Las Vegas și să fure 160 de milioane de dolari. Este o piesă de ansamblu fantastică, care se mândrește cu o listă extrem de competentă de actori care își aduc la viață personajele respective cu spectacole fermecătoare și dialoguri memorabile. Inevitabil, în film vom vedea și diferite scene din cazinourile din Las Vegas, inclusive de la meciurile de blackjack.

Succesul lui Ocean’s Eleven a dat naștere unei serii de sequele distractive care îl determină pe Danny și prietenii săi să lanseze și mai multe furturi cu mize mari. Deși niciuna dintre aceste urmăriri nu a reușit să se egaleze cu măreția originalului lui Soderbergh, actorii sunt cei care le fac atât de distractive de vizionat. Ocean’s Eleven este printre cele mai bune filme de furturi și, deși puține filme pot egala calitatea și valoarea de divertisment a francizei, asta nu înseamnă că nu există alte completări grozave care au profitat de existența lui Ocean’s Eleven. În 2018, a apărut Ocean’s Eight, varianta feminină a filmului Ocean’s Eleven.

Iar în viitorul apropiat vom putea vedea remake-ul Ocean’s 11, cu Margot Robbie și Ryan Gosling. Filmările vor debuta în această lună. Se spune că va fi un remake al originalului din 1960, ce a avut la bază echipa Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford și Joey Bishop. Conform site-ul oficial al Film & Television Industry Alliance, filmările la „Untitled Ocean’s Eleven Prequel” vor începe pe 6 martie 2023.

Actorul Margot Robbie a fost confirmat că va juca și va produce prequel-ul la Ocean’s Eleven. S-a zvonit că Ryan Gosling se va alătura lui Margot Robbie în noul film, dar asta este toată distribuția care a fost confirmată până în prezent. Robbie și Gosling sunt în prezent în producție pentru Barbie de Greta Gerwig, care va debuta în cinematografe în iulie 2023.

Producția de la prequelul Ocean’s Eleven a fost incredibil de strânsă, cu foarte puține detalii despre intriga generală. Știind că Ryan Gosling se poate alătura distribuției, trebuie remarcat că această reimaginare va fi cel mai probabil un amestec solid de personaje masculine și feminine. Prequel-ul lui Margot Robbie va spune probabil o poveste diferită, în timp ce evidențiază aspectele principale care a făcut ca originalul din 1960 să strălucească. Amplasată în anii 1960 în Europa, franciza va căpăta o nouă viață în locații exotice.

Aducând un omagiu filmului Ocean’s Eleven al lui Frank Sinatra, stabilind prequelul în anii 1960, prequelul lui Margot Robbie va fi plin de modă remarcabilă și câteva apariții cameo. În timp ce Ocean’s Eight a văzut-o pe Sandra Bullock interpretând-o pe sora personajului lui George Clooney, Debbie Ocean, ar putea fi posibil ca personajul lui Robbie să fie înrudit într-un fel cu Danny și Debbie Ocean.

Ținând cont de programul încărcat al celor doi – Margot Robbie și Ryan Gosling – noul Ocean’s Eleven va vedea lumina reflectoarelor spre finalul lui 2023, început de 2024.

Bombshell- ul lui Jay Roach a fost lansat la aproximativ 14 luni după începerea filmării principale, așa că, dacă acesta este un indiciu al timpului, prequel-ul Ocean’s Eleven ar putea ajunge în cinematografe spre mijlocul lui 2024.

Aruncând o privire printre filmele cu aceeași tematică, reamintim aici filmele: ” The Nice Guys (2016)”; ” Hell or High Water (2016)”; ” Catch Me If You Can (2002)”; ”Casino Royal (2006)” și multe altele.