Proiect pentru dotarea și digitalizarea școlilor și grădinițelor din Sâncraiu de Mureș și Nazna

Distribuie

Primăria Comunei Sâncraiu de Mureș a depus un proiect intitulat “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș” în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15 – Educație, apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației, a anunțat Petru Ionuț Budian, primarul comunei Sâncraiu de Mureș.

Proiectul are o valoare totală eligibilă nerambursabilă de 1.960.834 de lei și vizează dotarea școlile gimnaziale și grădinițele din Sâncraiu de Mureș și Nazna cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

”Proiectul vizează realizarea următoarelor investiții: dotarea sălilor de clasă sau grupă cu mobilier nou și materiale didactice specifice, dotarea sălilor de clasă sau grupă cu echipamente IT – display interactiv, sistem All-In-One, sistem sunet, multifunctională, camera videoconferință, scanner documente, dotarea unui Laborator de informatică cu display interactiv, sisteme All-In-One – pentru cadrul didactic și pentru elevi, sistem sunet, multifuncțională, cameră videoconferință, router wifi, dotarea unui laborator multidisciplinar de fizică, chimie, biologie cu mobilier, materiale didactice specifice și echipamente IT, dotarea unui cabinet de limbi moderne cu mobilier, materiale didactice specifice și echipamente IT, dotarea unui cabinet psiho-pedagogic cu mobilier și echipamente specifice, dotarea unei săli de sport cu echipamente si materiale didactice specifice”, a precizat Petru Ionuț Budian.

Totodată, edilul șef al comunei Sâncraiu de Mureș și-a manifestat optimismul ”că proiectul va fi aprobat”, iar implementarea acestuia ”va contribui la îmbunătățirea eficienței învățării, a condițiilor de învățare și a calității actului educațional în școlile și grădinițele noastre.”

(Redacția / Foto: Arhivă)