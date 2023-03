Campionul mondial Gyorgydeak Apor, demonstrație alături de Christian Karembeu

Distribuie

Preşedintele Federaţiei Române de Teqball, Teodor Luca, a anunţat, sâmbătă, că sportivul român Gyorgydeak Apor, campion mondial la acest sport, participă, alături de fostul internaţional francez Christian Karembeu, la cel mai mare eveniment demonstrativ de Teqball – a V-a ediţie a Marca Sport Weekend.

Potrivit conducerii Federaţiei Române de Teqball, Marca Sport Weekend constă în trei zile de demonstraţii sportive organizate de prestigiosul ziar de sport din Spania, se desfăşoară în acest weekend la Malaga şi reuneşte foşti sau actuali mari sportivi din diferite ramuri.

„Teqball vine din fotbal şi dacă în România nu mai avem fotbalul la înălţime, noi, la Teqball, am muncit serios şi stăm în apropierea celor care au inventat acest sport. Astfel, în clasamentul general pentru calificarea la Jocurile Europene, Cracovia 2023, unde pentru prima dată Teqball va participa ca sport medaliat, România este pe poziţia a II-a. Recunoaşterea internaţională a calităţii sportivilor români în acest sport este dovedită şi de invitaţiile pe care aceştia le primesc pentru a participa la evenimente şi demonstraţii în compania marilor nume din fotbalul mondial, care promovează Teqball. (…) În acest an, la Malaga, şi Teqball-ul va fi prezent pentru prima dată, reprezentat de campionul mondial şi liderul la zi al ierarhiei la simplu masculin, Gyorgydeak Apor. Acesta va participa la un meci de gală, alături de Karembeu şi alţi invitaţi”, a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, preşedintele Federaţiei Române de Teqball, Teodor Luca.

El a precizat că, recent, Gyorgydeak Apor a fost medaliat cu aur la European Teqball Tour de la Madrid, cel de al treilea turneu de calificare pentru Jocurile Europene din acest an, ocazie cu care România şi-a menţinut poziţia a doua în clasament.

„La cel de al treilea turneu de calificare (din patru programate de Federaţia Internaţională de Teqball) pentru Jocurile Europene, desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute la Madrid, sportivii din România au jucat în trei finale, două pentru locul 1 şi o finală pentru locul 3. La proba de simplu masculin, sportivul român Apor Gyorgydeak, campionul României, campionul mondial ‘on titre’ şi numărul 1 mondial la proba de simplu masculin, a câştigat medalia de aur, ceea ce ne dă mari speranţe pentru medalia de aur şi la Jocurile Europene de la Cracovia 2023”, a precizat Teodor Luca.

Pentru stabilirea clasamentului final al ţărilor calificate mai este de disputat o etapă din European Teqball Tour, la Podgorica, în perioada 29 – 31 martie.

Jocurile Europene de la Cracovia se vor desfăşura în perioada 21 iunie – 2 iulie, probele din cadrul competiţiei de teqball fiind programate în perioada 28 iunie – 1 iulie.

(www.agerpres.ro / Foto: Facebook – Apor Gyorgydeak)