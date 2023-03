Seară blues cu Nightlosers la Reghin

Distribuie

Seria de evenimente Reghin Art & Culture a continuat vineri, 24 martie, cu recitalul trupei cluejene Nightlosers. Lumea adunată la Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” a avut parte de o seară pe cinste în compania blues-ului marca Nightlosers, unul pe cât de cunoscut, trupa concertând în dese rânduri la Reghin, pe atât de îndrăgit cu fiecare audiție.

Concertul de vineri a cuprins piese de pe toate cele patru albume semnate Nightlosers, ”Sitting on the top of the world” (1994), ”Plum Brandy Blues”, ”Rhythm & Bulz” (2004) și ”Cinste Lor” (2013), la fel de pline de savoare ca la orice concert Nightlosers. Trupa a concertat în dese rânduri pe meleagurile reghinene, atât în club (David Club), cât și de Zilele Reghinului (2011), prilej de bucurie pentru iubitorii etno bluesului, gen promovat cu succes de Jimi Laco (vioară, chitară, mandolină, banjo), Péter Attila (vioară), Grunzo Geza (clape), Hanno Hoefer (voce, chitară, muzicuță, washboard), Lucian ”Stein” Pop (chitară bass) și Claudiu ”Nașu” Purcărin (tobe).

„Nu e pentru prima dată când cântăm în Reghin, am mai fost de câteva ori, așa că știam deja publicul de aici. Știam că o să fie fain și într-adevăr a fost o surpriză foarte plăcută, publicul, sala, fapt pentru care ne-am simțit și noi foarte bine. Despre longevitatea trupei, dacă încă existăm, înseamnă că Nightlosers a prins bine la public până acum, sper să prindă și în continuare. Încă de la început am vrut să combinăm mai multe stiluri și dacă ne-a ieșit, asta urmează să stabilească publicul. Eu cred că ne-a ieșit”, a spus Hanno Hoefer. Nightlosers și reghinenii „Tocmai mi-a amintit cineva că la începuturile noastre ca trupă, undeva prin 1996, am avut un concert la Reghin, la ”Molnar” mai exact, în aer liber. Este una din primele amintiri legate de Reghin. Au urmat apoi concertele din Club David, de Zilele Orașului, deci pot spune că am avut multe cântări aici. De referință rămâne cea de la Molnar, o chestie destul de interesantă. De reghineni nu am scăpat nici la București, celebrele concerte din Lăptăria lui Enache, a doua casă pentru noi, nici în Vama Veche unde ne-am intersectat cu oameni faini din Reghin. Sunt ca o mafie, ca sicilienii, peste tot au cârciumi, pe la București, prin Vama Veche, locații unde există acest ”Reghin connection”, a povestit Hanno.

S-au făcut zece ani deja de la ultimul album semnat Nightlosers, ”Cinste lor”, lansat pe piață în 2013, motiv să-l întrebăm pe Hanno de vreun viitor album. „E cazul să mai scoatem un album nou. Anul viitor Nightlosers împlinește 30 de ani și până atunci sigur că trebuie să scoatem ceva. Până acum am tot zis, dar de această dată sigur o să facem ceva”, a fost răspunsul oferit de Hanno.

Alin ZAHARIE