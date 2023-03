Adrian Giurgiu, USR Mureș: Guvernul trebuie să reia urgent licitațiile pentru tronsonul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului al Autostrăzii A8

Distribuie

În câteva zile se împlinește o lună de când Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a suspendat licitația pentru ambele loturi ale Autostrăzii Unirii (Autostrada 8), Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și Leghin – Târgu Neamț. De la momentul suspendării licitațiilor și până acum CNAIR nu a făcut nici o declarație, iar Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a ignorat total opinia publică.

Deputatul USR Adrian Giurgiu atrage atenția că există riscul să pierdem peste 5,5 miliarde de lei din PNRR dacă licitațiile nu sunt reluate imediat și dacă contractele de execuție nu sunt semnate până la finalul lui 2023.

„În 2021 USR a negociat la Bruxelles posibilitatea ca o parte din finanțarea PNRR să fie folosită pentru proiecte de mare infrastructură. Comisia Europeană a fost de acord. Până acum câțiva ani toate guvernele României ne spuneau răspicat că nu există bani pentru autostrăzi. Acum, suntem la un pas de a pierde miliarde de euro pentru autostrăzi pentru că CNAIR nu a fost capabilă să organizeze o licitație așa cum trebuie”, argumentează deputatul USR.

Proasta redactare a caietului de sarcini

Licitațiile au fost lansate, foarte greu, în decembrie 2022, iar 28 februarie a fost ultima zi pentru depunerea ofertelor. S-au primit ZERO oferte, dar s-au primit peste 700 de întrebări și cereri de clarificări din partea firmelor interesate de construcția celor două porțiuni de autostradă.

„Așa am putea spune că arată incompetența. Nu este normal să nu primești nici o ofertă pentru niciuna dintre cele două licitații, dar să primești sute de întrebări pe care să le lași fără răspuns. Asta înseamnă că procedura nu a fost clară, că redactactarea caietului de sarcini a fost extrem de prost făcută, dacă nici măcar o singură companie nu a depus oferta de preț”, ne-a explicat Adrian Giurgiu, deputat USR Mureș.

Politicianul mureșan a mai spus că Ministrul Transporturilor a fost extrem de indiferent cu privire la tergiversarea procesului de atribuire a lucrărilor pentru cele două tronsoane ale A8.

„Întreb retoric: l-ați văzut pe Sorin Grindeanu dând explicații? Nu a avut nici un punct de vedere despre eșecul celor două licitații. Consider că, la nivelul județului Mureș, toți reprezentanții PSD, PNL și UDMR ar fi trebuit să ofere mureșenilor explicații legate de anularea acestor licitații. Lucrările la tronsonul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului sunt extrem de importante pentru economia și dezvoltarea județului. Cetățenii trebuie să știe de ce actuala guvernare nu este în stare să finalizeze lucrările. Nu s-a întâmplat”, a declarat Adrian Giurgiu.

În 2021 USR i-a lăsat la cheie lui Grindeanu un studiu de fezabilitate 90% gata, cu finanțare europeană prin PNRR asigurată. I-a luat mai bine de un an să îl finalizeze și să lanseze licitația de lucrări. Spre comparație, la 5 luni de la preluarea mandatului, Cătălin Drulă lansa în iunie 2021 primul tronson al autostrăzii A7 dintre Ploiești și Buzău, finanțat tot prin PNRR.

„În aceste condiții, este inadmisibil ca în 2023 Guvernul să nu fie în stare să finalizeze o licitație fără întârzieri”, a mai punctat deputatul USR.

Prima reacție, după o conferință de presă USR Mureș

Prima reacție, oarecum oficială, a venit după organizarea unei conferințe de presă la USR Mureș susținută de parlamentarii USR Adrian Giurgiu şi Radu Mihail la Târgu Mureș. Inginerul Cătălin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, a susținut că „procedurile în cazul ambelor licitaţii decurg normal”.

”Declarația consilierului lui Sorin Grindeanu demonstrează cât de mult dezinformează actuala guvernare. Pe platforma SEAP statusul fiecărei dintre cele două licitații este extrem de clar: SUSPENDATĂ. Dacă acestea ar fi decurs normal ministerul ar fi anunțat o prelungire a termenului de transmitere a întrebărilor, precum și prelungirea datei limită pentru depunerea ofertelor. Nu a făcut-o”, a explicat deputatul USR Mureș.

Acesta a mai adăugat și faptul că a fost nevoie de o conferință organizată de USR ca Ministerul Transporturilor să aibă un punct de vedere. Deputatul apreciză însă că ignoranța cu care reprezentanții PSD, PNL și UDMR au tratat eșecul celor două licitații denotă o lipsă de respect față de cetățeni, dar și o indifenrență față de dezvoltarea economică a României.

„Lucrările la tronsonul Târgu Mureș – Miercurea Nirajului sunt extrem de importante pentru economia și dezvoltarea județului. Actuala guvernare trebuie să depună toate eforturile ca semnarea contractelor să fie făcută în termenul agreat prin PNRR. Dacă nu o face devine tot mai clar că guvernează împotriva românilor”, a conchis deputatul USR, Adrian Giurgiu.