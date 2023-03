INTERVIU. Daria Rus din Sâncraiu de Mureș, locul 1 la Olimpiada Satelor, disciplina Matematică

Distribuie

Daria Rus, elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială din comuna Sâncraiu de Mureș a câștigat locul 1 la disciplina Matematică la etapa regională a ”Olimpiadei Satelor din Transilvania”. Competiția s-a desfășurat în județul Satu Mare, în 17-18 martie 2023, și a adus la start aproape 100 de elevi din județele Bistrița Năsăud, Bihor, Cluj, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj și Sibiu.

Reporter: Te rog să te prezinți, pe scurt, cititorilor Zi de Zi.

Daria Rus: Sunt Daria Rus, am vârsta de 13 ani și sunt elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială din Sâncraiu de Mureș.

Rep.: Ai obținut în ultimul timp mai multe rezultate foarte bune la Matematică. Cum a început pasiunea ta pentru Matematică?

D.R.: Eram în clasa a III-a și Matematica mi s-a părut foarte ușoară. A văzut doamna învățătoare că îmi place ce fac și a zis că vrea să încerce să mă înscrie la Olimpiada de Matematică pentru clasa a IV-a. Astfel, am reușit la etapa județeană să mă clasific pe locul 3. Trebuia apoi să merg la un concurs interjudețean, dar a venit pandemia chiar în ziua următoarea.

Rep.: Care este cel mai bun rezultat obținut de tine?

D.R.: Anul trecut, în clasa a V-a, la Olimpiada Națională, am luat Mențiune, locul 7 și acum, la Olimpiada Satelor, locul 1.

Rep.: Matematica e materia ta preferată sau ai și altele care îți plac?

D.R.: Îmi place Matematica, dar și Engleza și Desenul. Depinde…

Rep.: Crezi că rezultatele tale obținute la Matematică se datorează și unor profesori?

D.R.: Da, doamnei învățătoare, care mi-a propus să fac probleme și a început să mă pregătească în clasa a III-a cu probleme de clasa a IV-a. Sigur, și doamna profesoară de Matematică pe care o am acum se străduiește să mă îndrume cât mai bine. Am luat locul 1 și datorită ei. Le mulțumesc așadar doamnelor Nina Pop și Constanța Domokos.

Rep.: Ce alte pasiuni ai?

D.R.: Îmi place desenul digital pe tabletă grafică, dar și să urmăresc anumite filme. De asemenea, din august 2022 fac și Taekwondo, un sport care îmi place foarte mult, iar în vara aceasta am examen pentru obținerea unei centuri. Acum am centura alb cu galben.

Rep.: De ce crezi că e importantă Matematica?

D.R.: Cred că are o utilitate în viață, dar aici mă refer la partea mai ușoară de exemplu de la Algebră sau de la Geometrie, nu la problemele complicate care se dau la olimpiade. Matematica te ajută să gândești mai logic.

Reporter: Ce plan ai în ceea ce privește continuarea studiilor?

D.R.: Aș vrea să continui la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș și la facultate m-aș duce în Anglia. Am uitat să precizez că printre pasiunile mele se numără și studierea limbii engleze, pe care o vorbesc la perfecție. De altfel, am fost cooptată la Centrul de Excelență din județul Mureș atât la Matematică, cât și la Limba engleză.

Rep.: Ce alte planuri mai ai în afara studiilor?

D.R.: Îmi doresc să vizitez Asia, să merg în Tokyo sau în Seul. Am văzut că au mâncare bună, însă nu știu limba. Am început, recent, să învăț limba coreeană, am pe telefon un profesor. Și la Taekwondo termenii sunt doar în limba coreeană.

Rep.: Carte parte a Matematicii îți place?

D.R.: Prefer Geometria. Mi se pare mai ușoară o problemă dacă ai și un desen la ea. Îți dai seama repede cum să o rezolvi. Și Algebra e frumoasă, dar trebuie să încerci diverse metode până ajungi la rezultatul corect. La Geometrie e însă mai ușor să îți dai seama dacă ai greșit sau nu.

Rep.: Ce contează cel mai mult când faci probleme și calcule la Matematică?

D.R.: Să le faci corect. Nu e suficient să le faci repede. La Matematică niciodată nu trebuie să te grăbești. Când concurez la olimpiade, chiar dacă am terminat problemele nu predau lucrarea deoarece mai încerc și alte metode de a le soluționa.

A consemnat Alex TOTH