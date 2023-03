FOTO: Au reînceput lucrările de modernizare stradală pe raza UAT Ungheni

Distribuie

Primarul orașului Ungheni, Victor Prodan, susține faptul că anul 2023 va fi unul și mai plin de activitate în segmentul infrastructură, asta chiar dacă în 2022 s-au modernizat peste 4 kilometri de drum prin asfaltare, respectiv 14 străzi și căile pietonale aferente acestora, care au fost deja date în folosință.

”Pentru anul în curs am reușit să alocăm în bugetul votat peste 6.400.000 de euro în segmentul investiții. Desigur, o însemnată parte din activitățile pe care le vom desfășura are în vedere dezvoltarea infrastructurii utilitare și a celei rutiere și pietonale de pe raza orașului Ungheni și a localităților aparținătoare. După cum veți putea observa, odată cu sosirea primăverii și a condițiilor meteorologice mai prielnice desfășurării modernizărilor stradale, am început lucrările atât în localitatea Morești, cât și în Vidrasău și Cerghizel. Lucrările vor fi duse la bun sfârșit, iar alte străzi vor beneficia mai apoi de noi modernizări rutiere și pietonale!”, a declarat primarul orașului Ungheni, Victor Prodan.

Strada Izvor din localitatea Cerghizel beneficiază zilele acestea de modernizarea căilor pietonale care o traversează, iar pe raza localității Morești strada CAP-ului se află deja în lucrări de pregătire a terenului în vederea modernizării prin asfaltare.

Totodată, lucrările de modernizare stradală continuă și pe strada Busuiocului din localitatea Vidrasău, unde se pregătesc rigolele și partea de acostament aferent drumului care a beneficiat anul trecut de asfaltare și de o nouă alee pietonală.

(Redacția)