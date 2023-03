Caravana Screening TB, în județul Mureș

Distribuie

Instituția Prefectului – Județul Mureș în parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București a organizat joi, 30 martie, o conferință cu prilejul lansării activității caravanei mobile de screening activ al tuberculozei în județul Mureș, activitate ce se va desfășura în nouă comune mureșene pe toată durata lunii aprilie.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice din Mureș: Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Direcția de Sănătate Publică alături de reprezentanții Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București.

„Programul poposește în județul Mureș, nu pentru că suntem un județ problematic, suntem în zona verde, cu o incidență care este sub media pe țară de 31.7 la 100.000 de locuitori în anul 2021. În județul Mureș în anul 2022 au fost înregistrate 177 de cazuri noi și recidive, din care 114 au fost vindecate sau au primit tratament complet. De asemenea, au fost înregistrate 19 cazuri de deces prin tuberculoză. Acest program va fi implementat doar în mediul rural, în nouă comunități, nouă comune din județ – Saschiz, Albești, Nadeș, Fântânele, Ogra, Petelea, Hodac, Deda, Răstolița. Doresc să mulțumesc asistenților medicali, mediatorilor medicali și reprezentanții administrațiilor locale pentru interesul acordat. Cele nouă comune au fost propuse de către Direcția de Sănătate Publică Mureș”, a precizat Mara Togănel, prefectul județului Mureș.

Unde va poposi caravana?

Caravana mobilă a proiectului coordonat de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București va debuta în județul Mureș începând de luni, 3 aprilie, după următorul program: Saschiz – 3 aprilie, Albești – 4-6 aprilie, Nadeș – 7 și 10 aprilie, Fântânele – 11-12 aprilie, Ogra – 13 și 18 aprilie, Petelea – 19 – 20 aprilie, Hodac – 21 și 24 aprilie, Deda – 25-26 aprilie și Răstolița – 27-28 aprilie.

Necesitatea unui asemenea proiect de depistarea tuberculozei a fost subliniată de Dragoș Dendrino, manager Screening TB. „Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” și-a asumat responsabilitatea să gestioneze acest program de screening, să pornească practic cel mai amplu program de screening împotriva tuberculozei de după Revoluție. Ce facem? În primul și în primul rând am dezvoltat o metodologie, un protocol de screening, pentru că nu exista în România un protocol de depistare activă actualizat făcut după Revoluție. Nu numai că l-am elaborat, ci l-am și testat prin programul nostru, astfel încât după ce vom termina noi activitatea, programul național de combatere și supraveghere a tuberculozei va avea un protocol de lucru testat în teren, care funcționează. Mai mult decât atât, avem și partea de pregătire. Avem un program amplu de formare, obiectivul fiind de 560 de persoane care să treacă prin programele noastre de pregătire. Ne adresăm prin aceste programele de formare persoanelor implicate în combaterea tuberculozei. În al treilea rând, facem depistare precoce. Asta înseamnă screening”, a afirmat Dragoș Dendrino.

Potrivit acestuia, din 2019 și până în prezent, peste 80.000 de persoane au trecut prin unitățile mobile ale caravanei de screening activ al tuberculozei. „Cele patru unități mobile de screening care fac obiectul acestor caravane sunt dotate cu aparate de radiologie de ultimă generație. Probabil că avem cea mai mică cameră, cel mai mic cabinet de radiologie din câte sunt la un moment dat. Utilizăm un soft care citește radiografia instant, cu inteligență artificială. Asta înseamnă că pe loc se face o citire electronică a radiografie și printr-un scoring există o probabilitate ca în imaginea respectivă să existe sau nu tuberculoză. Evident, citirea electronică este dublată și de către citirea umană și de acolo se poate răspunde rapid și merge mai departe către diagnosticare. Noi, prin aceste caravane, prin acest program de depistare activă, schimbăm un pic paradigma pentru că trecem la un model de asistență medicală în care mutăm cabinetul medical în comunitate. Practic, ducem medicul, cabinetul, în comunitate, nu mai vine beneficiarul la cabinetul medical”, a mai spus Dragoș Dendrino.

„Tuberculoza se vindecă!”

La rândul său, Paula Rusu, coordonator comunicare Screening TB, a punctat eficiența caravanelor de screening activ al tuberculozei.

„Noi am făcut analiza noastră statistică pe datele care au ieșit după aproape 80.0000 de beneficiari care au trecut prin caravană și se poate observa o diferența netă între incidența națională și incidența în zona rurală pe care o vedem noi. 46,1 este incidența la nivel național, iar în mediul rural incidența este de 147,1, adică de șase ori mai mare. Deci, practic ceea ce vedem în datele programului național e vârful iceberg-ului în ceea ce privește tuberculoza. Tocmai asta este rolul acestui proiect. Screening în sine înseamnă să te duci să cauți un viitor pacient, pentru că este aproape sigur că va fi pacient înainte ca să debuteze boala, înainte ca primele simptome să își facă apariția. Să prinzi lucrurile din timp, în așa fel încât diagnosticarea și tratarea lui să fie cât mai eficientă, rapidă și cu randament pentru întreaga populație. Nu în ultimul rând, vreau să vă zic trei lucruri care mie mi se par esențiale și pe care poate să vi le aduceți aminte în alte situații când vorbiți despre tuberculoză. Unu, ea se vindecă. Doi, această boală, chiar dacă este contagioasă la pacientul diagnosticat, în două săptămâni de la începerea tratamentului, ea nu mai este contagioasă. Și trei, tuberculoza este o boală pe care noi avem ambiție să o limităm până în 2035. Asta încercăm să facem”, a subliniat Paula Rusu.

Mesaje de susținere

Dr. Ianoși Edith, coordonator județean al Programului Național de Tuberculoză, a subliniat importanța coagulării tuturor factorilor în acest război împotriva tuberculozei.

„Eu, ca și coordonator județean al programului la nivelul județului Mureș, o să fac tot posibilul cu colegii mei din dispensarele TBC să susținem tot ceea ce înseamnă acest proiect. Este un sentiment de mândrie că Mureșul face parte din cele opt județe care participă în acest proiect de implementare. Este foarte important pentru că ne ajută foarte mult pe noi, ne ajută să mediatizăm și să spunem lucrurilor pe nume. Tuberculoza încă există. După cum vedeți, într-adevăr, județul Mureș este pe hartă și din punct de vedere al screening-ului. Ați văzut că suntem cu verde și la nivel național, sub media pe țară. Încă o dată spun acest lucru ca să știm, pentru că este foarte important și asta, datorită tuturor medicilor, asistenților care au contribuit în această luptă, pentru că noi toți trebuie să facem acest lucru, adică noi nu putem să facem izolați. Tuberculoza este o boală care se e vindecă în 99,97% din cazuri. Asta se dorește în cadrul programului de prevenire și supraveghere, să ajungem la această vindecare aproape de 100%”, a transmis dr. Ianoși Edith.

Un mesaj de susținere a fost transmis și de directorul executiv al DSP Mureș, dr. Iuliu Moldovan. „Susțin în totalitate acest proiect și aveți tot sprijinul nostru, al Direcției de Sănătate Publică. În calitate de coordonator județean a tot ceea ce înseamnă sănătate publică, împreună cu colegii de la DSP, de la promovarea sănătății, cu colegii asistenți comunitari și mediator sanitari, vă asigur de tot sprijinul nostru în implementarea acestui proiect. Cred că acest tip de proiect de a merge cu caravana în rural este unul extrem de benefic. Am avut experiența caravanei în rural pe vaccinarea COVID. Acolo unde și asistentul comunitar, mediatorul, autoritatea publică locală și medicul de familie din zona respectivă s-au implicat, rezultatele s-au văzut”, a arătat dr. Iuliu Moldovan.

La rândul său, managerul Spitalului Clinic Județean Mureș, dr. Ovidiu Gârbovan, a punctat eficiența unor acțiuni de screening în ce privește prevenirea tuberculozei în cazul de față. „România are un o experiență, zic eu, destul de tristă în ceea ce privește evoluția tuberculozei în timp. Dar, iată că datorită tehnologiei, medicamentelor și schimbării de mentalitate am ajuns de la a interna bolnavul într-un sanatoriu, scoțându-l din mediului familial și confortul psihic pe care îl are, am ajuns acum să mergem noi în sprijinul bolnavului. Screening înseamnă să ne adresăm populației sănătoase, dar vulnerabile și de acolo să găsim un posibil bolnav sau posibil contaminat și tratamentul să intervină cât mai precoce”, a menționat dr. Ovidiu Gîrbovan.

Alin ZAHARIE