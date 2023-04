Speranțele informaticii românești, olimpiadă la Târgu Mureș

Distribuie

Inspectoratul Școlar Județean Mureș organizează, în acest weekend, în parteneriat cu Ministerul Educației, Olimpiada Națională de Informatică pentru Gimnaziu. La startul olimpiadei s-au aliniat peste 250 de elevi de gimnaziu din România care se vor întrece, mâine, în cinci centre de concurs din Târgu Mureș pentru a obține supremația la Informatică, materie școlară care se bucură de o binemeritată și constantă ascensiune în țara noastră.

Cinci centre de concurs

Sâmbătă, 1 aprilie, în incinta Liceului Tehnologic ”Electromureș” a avut loc pregătirea de către comisiile de concurs a problemelor care mâine urmează să fie propuse spre rezolvare olimpicilor.

”Ne onorează faptul că Ministerul Educației are încredere în Inspectoratul Școlar Județean Mureș și ne-a desemnat să organizăm această olimpiadă importantă pentru elevii de gimnaziu. Concursul se desfășoară în data de 2 aprilie, în cele cinci centre de concurs, respectiv la Colegiul ”Alexandru Papiu Ilarian”, Colegiul Național ”Unirea”, Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu”, Colegiul Economic ”Transilvania” și Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”, urmând ca festivitatea de premiere să aibă loc luni, 3 aprilie, de la ora 17.00, la Teatrul Național”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. drd. Sabin Gavril Pășcan, inspector școlar general al județului Mureș.

Organizare excelentă

Activitatea Comisiei Centrale a Olimpiadei este coordonată de către Alina-Viorica Dumitrașcu, consilier în cadrul Ministerului Educației, care a transmis mulțumiri echipei coordonată de către prof. drd. Sabin Gavril Pășcan atât pentru ospitalitate, cât și pentru excelenta organizare a competiției.

”Totul este organizat la mare artă și pricepere, cu multă atenție și dăruire atât pentru elevi cât și pentru o disciplină extrem de frumoasă și interesantă. Aceste evenimente cu o aleasă anvergură pentru învățământul preuniversitar consider că sunt o oportunitate de a descoperi elevii talentați. Informatica contribuie la formarea și dezvoltarea generală a personalității și are drept scop principal dezvoltarea gândirii algoritmice a elevului, crearea premiselor pentru integrarea organizată a acestora în societatea informațională modernă și de perspectivă. Adresez felicitări tuturor participanților”, a afirmat președintele executiv al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Informatică pentru Gimnaziu.

Vicepreședintele Comisiei Centrale a Olimpiade Naționale de Informatică pentru Gimnaziu, Nușa Dumitriu-Lupan, a subliniat potențialul și tradiția județului Mureș în organizarea de competiții școlare de anvergură națională, dar și în domeniul Informaticii.

”Ne bucurăm să avem după o perioadă de pauză de trei ani în organizarea competițiilor naționale în formatul ”face to face” să revenim la normalitate, într-un județ cu potențial pentru acest domeniu, într-un județ care are resursele și disponibilitatea necesară să organizeze o competiție la un nivel științific, și nu numai. Competiția din acest an presupune o probă care cuprinde trei probleme pe un interval de timp de patru ore, probleme pe care elevii trebuie să le rezolve, și în afara olimpiadei există și o probă de baraj (în 4 aprilie – n.r.) care, de asemenea, se va întinde pe o durată de patru ore și este menită să selecteze Lotul de Informatică pentru Gimnaziu din care în urma unei pregătiri suplimentare de lot se vor selecta loturile naționale participante la principalele competiții pentru Informatică”, a menționat Nușa Dumitriu-Lupan.

Parteneriat științific cu SEPI

Din Comisia Centrală a Olimpiadei Naționale de Informatică pentru Gimnaziu face parte și Adrian Panaete, profesor la Colegiul Național ”August Treboniu Laurean” din Botoșani, președinte al Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI), asociație care are statut de partener al olimpiadelor de informatică organizate de către Ministerul Educației.

”În primul rând, SEPI asigură componenta științifică și tehnică. Comisiile sunt formate într-o majoritate covârșitoare din membri SEPI și prin intermediul SEPI se închiriază serverele de concurs, sumele fiind destul de mari. De asemenea, la Târgu Mureș SEPI a contribuit și cu o sponsorizare”, a explicat Adrian Panaete.

Din aceeași Comisie face parte și Bogdan Ioan Popa, originar din Orăștie, student masterand la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității București, fost olimpic la Informatică.

”Nouă, studenților, ne este foarte ușor să ne punem în pielea concurenților, fiind proaspăt absolvenți, eu fiind și fost participant la olimpiade. De asemenea, suntem la curent și cu cerințele științifice pentru concursurile internaționale și suntem curioși, dorim să învățăm tehnici noi și ”săpăm” foarte mult prin forumuri de programare competitivă, astfel încât să fim la curent cu noile tehnici de programare”, a subliniat Bogdan Ioan Popa.

Alex TOTH