Asociere All Lines Technology – Pragosa Romania pentru modernizare de străzi în Breaza

Conducerea Primăriei Orașului Breaza din județul Prahova a atribuit, în data de 24 martie 2023, societății All Lines Technology SRL Saschiz, un contract în valoare de 17.400.037 de lei (aproximativ 3,5 milioane de euro), fără TVA, pentru proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare străzi urbane, oraș Breaza, județul Prahova”, informează www.licitatiapublica.ro.

Conform Caietului de sarcini al licitației, contractul prevede reabilitarea și modernizarea a 63 de străzi din orașul Breaza pe o lungime totală de 20.787 de metri liniari. Totodată, contractul va avea durata de 84 de luni, din care 3 luni pentru proiectare, 21 de luni pentru execuția lucrărilor și 60 de luni perioadă de garanție de buna execuție a lucrărilor.

”Finanțarea obiectivului de investiții se realizează prin Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, a mai informat sursa citată.

Potrivit portalului www.listafirme.ro, SC All Lines Technology SRL Saschiz s-a înființat în data de 1 noiembrie 2018, are ca obiect de activitate ”inginerie și consultanță tehnică legate de acestea” și este deținută, în proporții egale, de către Andrei Ștefan Bârsan și Lucia Mihaela Bârsan.

La finalul exercițiului financiar 2022 firma avea un angajat și o cifră de afaceri cu următoarea evoluție: 235.000 de lei în anul 2019, 296.208 de lei în anul 2020, 589.594 de lei în anul 2021 și 723.348 de lei în anul 2022.

UPDATE 1, 5 aprilie 2023:

Miercuri, 5 aprilie, conducerea firmei All Lines Technology SRL Saschiz a făcut câteva precizări importante, pe care le redăm, integral, în rândurile de mai jos.

”Vă informez că societatea All Lines Technology SRL face parte din asocierea de firme declarată câștigătoare pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare străzi urbane, oraș Breaza, județul Prahova”, unde All Line Technology SRL are în sarcină doar partea de proiectare și asistență tehnică în valoare 134.000 lei, fără TVA. Totodată, menționez că societatea de proiectare pe care o reprezint atât la momentul atribuirii contractului mai sus menționat cât și în momentul de față are 4 angajați cu studii superioare aferent domeniului principal de activitate”, a informat ing. dipl. Andrei Bârsan, acționar al SC All Lines Technology SRL Saschiz.

UPDATE 2, 5 aprilie 2023:

Asociere All Lines Technology – Pragosa Romania

Spre deosebire de portalul www.licitatiapublica.ro, care indică un singur câștigător al licitației respective, pagina web SEAP, www.e-licitatie.ro, informează că obiectivul de investiție care constă în proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor pentru ”Reabilitare și modernizare străzi urbane, oraș Breaza, județul Prahova”, va fi realizat de către o asociere dintre firmele All Lines Technology și Pragosa Romania, pentru suma totală de 17.400.037 de lei.

Alex TOTH