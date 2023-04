Ne scriu cititorii. Istoricul dezbinării Sindicatului Independent Azomureș

Distribuie

Pentru a ajunge la începutul dezbinării trebuie să vorbim de alegerile din anul 2000. În primăvara anului 2000 m-am îmbolnăvit, iar în toamnă îmi expira mandatul, prin urmarea am organizat alegeri. În cursa alegerilor, alături de mine, s-au mai înscris încă patru candidați:

1. Un mediocru de la serviciul de normare a muncii, fost maistru la Secțiile de Acid azotic;

2. Președintele de sindicat de la Secția C.F.U.;

3. Președintele de sindicat de la Secțiile de Acid azotic;

4. Președintele de sindicat a Secției de N.P.K.

În urma numărării voturilor acel mediocru de la Serviciul de normare a muncii a obținut 1 vot, cei trei președinți de secții au obținut împreună 22 % din voturi, iar eu am obținut 78% din voturi.

Doi dintre cei trei președinți se bucurau de puțina încredere a salariaților, iar cel de la N.P.K. a fost cel mai slab președinte de secție pe care l-am întâlnit după 1989. Vorbesc în cunoștință de cauză, deoarece am fost cel mai longeviv președinte de secție, din anul 1989 la secția electro, secție care avea aproximativ 300 de salariați, până când am fost ales președintele Sindicatului Azomureș. Spuneam de președintele N.P.K. că a fost cel mai slab, deoarece numai gura era de el, eu chiar îl numeam „gură mare, creier mic”, poate nu ieșeam în presă dacă nu auzeam că acest individ minte și acum cu aceeași nerușinare cu care a mințit și după negocierile din anul 2002.

Comisia de negociere din partea Sindicatului, în anul 2002, a fost compusă din: Subsemnatul ca președinte; Juristul Federației Sindicatului din Petrochimie; Vicepreședintele Sindicatului din partea operatorilor chimiști; Vicepreședintele Uzinei mecanice; Vicepreședintele Uzinei Foto; Președintele Secției Electro; Președintele Secției ATM; Președintele Secțiilor de Amoniac; Președintele Secției Acid azotic; Președintele Secției NPK; Președintele Hidro-demi; Președintele Serviciului aprovizionare; Președintele Serviciului administrativ și asistenta care nu reprezenta pe nimeni, dar a fost condiționată includerea ei cu participarea în comisie a celor trei care au pierdut alegerile în anul 2000, probabil era susținută de conducerea Azomureș.

În timpul negocierilor, cei trei președinți și asistenta nu au zis nici măcar un cuvânt. Atunci mi-am dat seama că ea nu a fost adusă pentru negocieri, avea un cu totul alt rol. Noi am cerut o majorare a salariilor cu 20%, în momentul în care Comisia de nogociere din partea patronatului nu a fost de acord, i-am anunțat că descchidem conflict de muncă. Conflictul de muncă avea alternative: grevă sau arbitraj. În Comisia de negociere pentru grevă au votat două persoane, asistenta și președintele Secțiilor de Acid azotic. Ceilalți membrii au votat pentru arbitraj. La arbitraj aveam dreptul să fim reprezentați de o singură persoană. Persoana delegată de Comisie, în unanimitate, a fost juristul Federației de Sindicat. După ședința de arbitraj, juristul Federației, ne-a informat că reprezentantul Consiliului de administrație a fost de acord cu mărirea salariului cu 20%, dacă sindicatul este de acord cu trimiterea în șomaj a 500 de salariați. În acel moment, juristul Federației a răspuns că mai bine renunță la mărirea salarială decât să pună pe drumuri 500 de salariați. Procesul verbal a fost redactat de către jurista Direcției Județene de Muncă, probabil mituită de reprezentantul Comisiei de negociere din partea patronatului, a trecut în procesul verbal doar atât că Sindicatul renunță la mărirea salarială de 20% fără a arăta însă motivul. Procesul verbal care trebuia să ajungă la mine ca Președinte a Sindicatului, din dispoziția directoarei de Resurse Umane, a ajuns la acea asistentă. Cu siguranță că directoarea îi cunoștea caracterul josnic al acestei asistente, diabolică în minciună, dezinformare și manipulare. De fapt, trebuie să arătăm că s-au format două găști. O gașcă în pavilionul administrativ, condusă de directoarea de Resurse Umane, pe lângă ea mai activa directorul tehnic, jurista Consiliului de Administrație și acel mediocru de la Serviciul de normare a muncii. Gașca din teren avea în componență pe acea asistentă și cei trei frustrați care au pierdut alegerile din 2000.

În timpul în care asistenta cu cei trei fluturau procesul verbal fals, au mai adăugat o minciună, că eu am fost cel care a trădat la negocieri, deși ei cunoșteau cu siguranță deznodământul negocierilor și să ca fiu mai direct hoții au strigat hoțul. Au fost cu procesul verbal pe la salariații din cele trei secții și când au ajuns la Secția de Amoniac, președintele de acolo a observat că era fals față de ce cunoștea de la juristul Federației. A venit cu o copie după procesul verbal la mine, revoltat de ceea ce fac cei cu mintea bolnavă prin secții. De fapt era pentru prima dată când am văzut procesul verbal și mă gîndesc că din această cauză, că era fals, directoarea de Resurse umane a dat dispoziție să nu ajungă procesul verbal la mine. În acel moment am dat telefon la juristul Federației și l-am rugat să ne trimită și în scris cele întâmplate la ședința de arbitraj. Bineînteles că am primit acea informare de la jurist, dar răul de la secțiile cu angajații pe tură era deja făcut. Am primit multe telefoane de la salariații din secții pentru că nu știau ce să facă și i-am îndrumat, pentru siguranța locurilor lor de muncă, să meargă în direcția în care merg majoritatea. La fel m-a sunat și președintele de la Secțiile Uree – Melamină, care cu părere de rău mi-a zis că nu a avut ce face. Președintele de la Secțiile de Amoniac a fost schimbat, nu știu de cine și nici din dispoziția cui, în locul lui a apărut președintele care a fost în primul meu mandat. Dar întâlnindu-mă cu el la ușa „sindicatului minciuna”, s-a făcut roșu ca racul, mi-a zis că el are o familie numeroasă și avea nevoie de mai mulți bani.

În acest timp „șefa” găștii din pavilion, directoarea de Resurse umane, mi-a tăiat telefonul cu ieșire directă și l-a dat prietenei sale jurista Consiliului de Administrație. Zic prietenă din comisia de negociere, dar probabil, prietenă și la apucături. Tot directoarea de Resurse umane mi-a cerut să eliberez biroul din pavilion.

Gașca din teren a mințit în continuare prin secțiile unde lucrau salariați de tură, au găsit punctul slab pentru început la Secția NPK, unde acel „gură mare, creier mic” era slab pregătit și profesional și era o marionetă în fața șefului de secție, care era de fapt soțul directoarei de Resurse Umane, adus și acesta de la Uzina Foto fiindcă cunoștea directoarea scenariu pus la cale de către patron. Specific faptul că deși aveam șef serviciu personal cu pregătirea necesară în domeniu, a fost adusă în funcția de directoare, fără a avea pregătirea necesară în domeniu. De fapt gașca din teren era formată din niște minți bolnave care aveau în mintea lor cuvântul – Grevă. În schimb președinții de sindicat de la secțiile cu program de zi au informat corect salariații, la fel și serviciile cele mai mari din pavilion. Așa că acei salariați au rămas în Sindicatul Independent. Folosesc cuvântul salariați deoarece toți cei 3500 erau membrii de sindicat.

De-a lungul timpului, din 1989 până în 2002, Sindicatul Independent a negociat în așa fel în cât să nu avem nici măcar un șomer. În tot acest interval de timp am făcut parte din toate comisiile de negociere, participând an de an. În mandatul în care s-a înființat sindicatul minciună condus de acei neisprăviți, au fost conduși de către patroni în așa fel încât să le pună pe tavă 1000 de șomeri. Gașca din pavilion știau de dorința de a face grevă a celor din teren așa că au organizat o grevă în doi. Pentru organizarea unei greve pe platforma de îngrășăminte trebuie să fii un mare iresponsabil, deoarece greva aduce indisciplină, care în procesul de producție era periculoasă, atât pentru salariați cât și pentru locuitorii orașului. De fapt în Azomureș, niciodată Sindicatul Independent nu apus problema unei greve, pentru că salariile erau frumușele față de alte societăți comerciale din oraș și din județ. De altfel în 2002, fără acea mărire de 20%, salariații din Azomureș, aveau cele mai mari salarii din Federația noastră, mai ales că atunci funcționau combinatele chimice din Slobozia, Turnu Măgurele, Bacău și Craiova. Ca să mintă și cu mai mare nerușinare, gașca din pavilon dă în judecată pe gașca din teren pentru plata daunelor provocate de grevă.

Dezbinarea Sindicatului Independent a fost făcută sub deviza „dezbină și condu”. Așa a fost condusă gașca cu mintea bolnavă din teren să facă grevă la sere. Nici acum nu îmi dau seama cum au putut face grevă acolo, deoarece în momentul în care patronii au cumpărat serele, am fost la serele din Dumbrăveni și Codlea să văd nivelul de salarizare de acolo. La noi, nivelul de salarizare era aproape dublu față de ei. Poate și datorită faptului că salariații de la sere au fost detașați de la platforma de îngrășăminte. Mă gândesc că poate au fost câțiva dintre ei mituiți și sub efectul de turmă au putut face grevă. Au dat motiv patronilor să închidă serele, deoarece funcționau în pierdere, au fost dați în șomaj 300 de salariați.

În jurul meu, am avut câțiva mișei, așa ziși prieteni. Doi dintre ei, când au văzut că pierd din putere au trecut de partea celor cu minte bolnavă. Cel mai dezamăgit am fost de cel de la Uzina Foto, care cunoștea situația economică a uzinei și că aceasta funcționa în pierdere. Noi la cursurile ținute la Federație, am învățat că la locurile de muncă unde se merge în pierdere nu sunt indicate mișcări sindicale, deoarece patronul poate lua măsuri extreme. Împreună cu cei cu mintea bolnavă a participat și el la grevă fapt care a dus la închiderea Uzinei Foto și au rămas pe drumuri 700 de salariați. Se pare că scenariul patronilor de a trimite salariați în șomaj a fost posibil cu ajutorul indirect a celor cu minte bolnavă. Vorbeam de gașca din pavilion, care a dat în judecată pe gașca celor cu minte bolnavă să recupereze prejudiciul de la grevă, dar vă dați seama că economia lunară a 1000 de salarii, acoperea cu mult mai mult acel prejudiciu.

Am uitat să vă spun că tabelel sosite la Oficiu de calcul pentru ieșirea din Sindicat erau făcute și cu vina șefilor de secții. Directoarea de Resurse Umane nu avea nici un drept legal să dea dispoziție la Oficiul de calcul să modifice evidențele noastre. Mai ales că noi aveam în Statut că ieșirea din sindicat se poate face printr-o cerere personală și modificarea evidențelor putea să le facă numai președintele de sindicat. Am vorbit la Oficiul de calcul, dar mi-au zis că ei nu-și pot risca locul de muncă, trebuie executate deciziile luate de directoare. Ba mai mult, a dat dispoziție ca, cotizațiile salariaților să nu mai fie reținuțe pe statul de plată. Până ne-am reorganizat, o lună am rămas fără cotizații, n-am putut plăti la Federație cotizația noastră.

Dacă ne gândim că la arbitraj patronii au fost de acord cu o mărire salarială de 20% în schimbul a 500 de șomeri, ei atunci trebuiau să mărească salariile cu 40%. Dar salariații nu au primit nici o mărire la retribuție. Mă întreb cu cât și-au burdușit buzunarele acei vinovați și cu mai mare drept pot zice din nou că hoții au strigat hoțul. Cred de asemenea că patronii au pregătit acest scenariu prevăzând și vânzarea societății, cu siguranță că au luat bani mult mai frumoși fără cele două, Uzina Foto și serele, au vândut o societate care funcționa cu profit și cu un personal normat. Cei cu mintea bolnavă au reușit să adune în jurul lor și niște salariați frustrați din diferite motive și niște oportuniști care în final au înființat Sindicatul Alternativa 2002. Dar văzut de mine era în acel moment sindicatul minciună. Au ales în fruntea lor pe cel mai frustrat salariat care după anul 1989 a candidat de fiecare dată la locul de muncă dar nu a fost aleasă niciodată democratic, nici măcar acolo la locul de muncă. Am auzit că asistenta nu mai e printre noi, zic Dumnezeu să o ierte, o iert și eu dar nu pot uita cât rău mi-a făcut, cât m-a denigrat, cum mi-a întinat activitatea mea cinstită și onestă în special față de salariați. Dar cel mai mare rău, împreună cu gașca ei din teren, l-au făcut celor 1000 de salariați care au rămas fără loc de muncă. Să nu uităm de gașca din pavilion, că le-a venit rândul și lor. Dacă rău faci, rău aștepți. O dată cu venirea noilor patroni, directoarea a fost eliberată din funcție și a plecat din combinat. Probabil având resurse financiare o perioadă nu mai avea nevoie să muncească. Directorul tehnic care stătea pe funcție și dat faptul că era slugoiul directoarei a fost eliberat din funcție. Nu a vrut să părăsească biroul și a plecat rușinos din combinat, scos afară de firma de pază. Jurista care era întreținută financiar de către reprezentantul Consiliului de Administrație din combinat, o dată cu plecarea patronilor turci a plecat și ea să caute și ea pe cineva să o întrețină.

Am auzit și eu că siguranța locurilor de muncă în Azomureș a fost și este în pericol, probleme am avut și noi chiar în mandatul meu. În vara anului 1998 prețul gazului s-a mărit considerabil. Nu am putut ieși pe piața îngrășămintelor deoarece, din cauza prețului mare la gaz, prețul de producție a îngrășămintelor era mare și nu am putut ieși nici pe piața internă nici pe piața externă, ironia sorții în acea perioadă am avut concurență pe piață din partea îngrășămintelor venite din Ucraina și Rusia, unde prețul gazului era mult mai mic. În acel moment am luat legătura cu Federația informându-i de problemele întâmpinate. De altfel același lucru l-au făcut și ceilalți colegi din Federație. Împreună am considerat că este nevoie să formăm o delegație pentru a sensibiliza guvernanții că este nevoie de subvenționarea prețului la gaz. Din delegație au făcut parte președinții de sindicat, de la societățile comerciale mari consumatoare de gaz, printre care am fost și eu. Prima întâlnire am avut-o cu Primul Ministru al României din acea perioadă. A doua cu Ministrul Economiei pe care l-am rugat să inițieze un amendament în Guvern pentru subvenționarea prețului la gaz. Ne-am întâlnit și cu Ministrul Agriculturii pe care l-am rugat să susțină în guvern amendamentul inițiat de Ministrul Economiei. O altă întâlnire am avut-o cu președinții Comisiilor din Parlament, de Economie și Agricultură, pe care i-am rugat să voteze amendamentul. Pe plan local, eu am inițiat o delegație care ne-am întâlnit cu parlamentarii mureșeni, pentru a-i ruga să voteze și să susțină acel amendament. În final amendamentul a fost aprobat, prețul la gaz a fost subvenționat și așa am putut ieși pe piață cu îngrășăminte și astfel siguranța locurilor de muncă a celor 3500 de salariați nu mai era în pericol.

Noi eram afiliați la Federația Sindicatelor Libere din Chimie și Petrochimie, care era afiliată la rândul ei la Federația Cartel – Alfa. Nu știu la ce sindicat a fost afiliat sindicatul minciună (Sindicatul alternativa 2002), dar știu sigur că acea Federație era afiliată la Confederația CNSLR Frăția, a cărui președinte a ajuns prietenul ei de la Federația Sanitas. Dacă zicala „dezbină și condu” a fost valabilă în cazul Sindicatului Azomureș, este valabilă și zicala „cine se aseamănă se adună”, deoarece acel președinte de la CNSLR Frăția , nu după mult timp a fost judecat și condamnat la închisoare.

Având în vedere că eu nu puteam conlucra cu cei din sindicatul minciuna, la 1 martie 2002 am organizat alegerile la Sindicatul Independent și am plecat în pensie de boală. În Azomureș au fost perioade bune și foarte bune. Mai concret, în mandatul meu am fost ales ca președinte de sindicat în toamna anului 1996, la negocierile din 1997 am obținut o mărire salarială de 20% în patru tranșe a câte 5 %. La ultima mărire de 5% am negociat cu patronii tichetele de masă, în schimbul măririi ultimei tranșe. În momentul în care am negociat tichetele de masă, am cerut președinților de secții și servicii să întocmească tabele cu magazinele alimentare de unde să se aprovizioneze salariații noștri. Firma care emitea tichete nu a avut reprezentant în județul Mureș și m-au rugat pe mine să fac contracte. În oraș mai era o singură societate care dădea tichete salariaților, Fabrica de medicamente, salariații lor erau obligați să cumpere numai de la magazinul Petry.

În anul 1998 am obținut o mărire salarială de 30%, în anul 1999 am obținut o mărire de 20% iar în anul 2000 am obținut o mărire de 40% în două tranșe, una de 25% și cealaltă de 15%, în anul 2001 am obținut o mărire de 20%. Totalizând, vedem că am obținut în mandatul meu o mărire salarială de 130%. Am fost singurul președinte din Federație care a găsit un mod de informare a salariaților și astfel am înființat o foaie, mărimea A3, și care s-a chemat „Foaie de informare pentru salariați”, cu suport tehnic din partea patronatului. A durat această foaie până când și-a băgat coada aceeași directoare de la Resurse Umane, care de altfel la toate negocierile la care a participat a fost împotriva măririlor salariale, dar reprezentantul Consiliului de Administrație și-a dat seama că o face din răutate.

Tot în mandatul meu, directorul general, a desfăcut contractul de muncă la o echipă formată din șapte salariați, care au venit la mine, am discutat și am decis împreună să dăm în judecată conducerea Azomureș. Nu am avut dreptul legal la un proces colectiv, așa că am fost nevoiți să ne judecăm pentru fiecare salariat în parte. Eu am fost singurul martor pentru cei șapte salariați. Procesul a durat 1 an și 2 luni, în final am câștigat, iar conducerea Azomureș a fost obligată să plătească fiecărui salariat retroactiv câte 14 salarii și să-i reangajeze.

Aceasta am fost eu, am apărat salariații și m-am zbătut pentru salarii cât mai mari. În mandatul meu salariații din acea perioadă s-au bucurat de salarii bune față de alte societăți comerciale iar la pensie se bucură a doua oară de un punctaj mai mare și o pensie mai frumoasă în comparație cu alți pensionari. În final dați-mi voie să salut salariații Azomureș, să le urez pensionarilor o pensie cât mai lungă cu sănătate și bucurii.

Cu respect, Marian COVRIG