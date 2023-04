FOTO: Donație din Elveția pentru Chiheru de Jos

Distribuie

În perioada premergătoarea sărbătorilor pascale, comuna Chiheru de Jos a avut parte de o frumoasă surpriză venită din Elveția din partea Associason OVR-CH (Opération Villages Roumains Suisee). Mai exact, asociația elvețiană a donat comunei Chiheru de Jos un camion de intervenții împotriva incendiilor și o scară remorcabilă, gest de suflet consfințit la începutul lunii aprilie în prezența oaspeților din Elveția, oficialităților locale și județene.

„Cu aleasă bucurie am primit din partea Associason OVR-CH (Opération Villages Roumains Suisee) un utilaj pentru stingerea incendiilor, o mașină specializată, un Mercedes-Benz cu un rezervor de 3.000 de litri, mașină aflată într-o stare foarte bună, foarte pusă la punct pentru a o utiliza în acest scop. Relația noastră cu această asociație elvețiană durează de 4 ani. Din Elveția a venit o delegația condusă de doamna Laure Béguin Ngassop și Cristophe Praz, instructor federal pentru pompieri în Elveția, specializat în asemenea acțiuni, care ne-au adus cele două utilaje transmise către noi prin donație. Într-o asemenea situație suntem obligați să participe și instituții care au ca și obiect de activitate situațiile de urgență, respectiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” Mureș, fapt pentru care am avut plăcuta satisfacție să-i avem alături la această acțiune de donație pe șeful ISU Mureș, inspector şef – general de brigadă Călin Handrea și pe comandantul Detașamentului de Pompieri Reghin, căpitan Emanuel Cioban”, ne-a declarat Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos.

Particularitățile comunei Chiheru de Jos au determinat partea elevețiană să adapteze autospeciala de intervenție la condițiile de relief. „Cei din Eleveția s-au oferit să ne ajute cu acest utilaj. Ne-au spus că neapărat el trebuie să fie 4 x 4, dat fiind faptul că noi ne încadrăm în zona de munte. Media altitudinii la Chiher fiind una de aproximativ 500 de metri, oameni din Elveția știau că avem nevoie de o mașină 4 x 4. Mașina este foarte bună, în sensul că nu are decât 35.000 de kilometri parcurși. Pentru o asemenea marcă și acest tip de utilaj, acest număr de kilometri este unul mic. Alături de această mașină, cei din Elveția ne-au adus o scară remorcabilă pe care se poate urcă până la 30 de metri pe verticală, utilizată în același scop, respectiv stingerea incendiilor. Mai mult de atât, partea elvețiană s-a ocupat și de partea de instruire a tinerilor din comuna noastră în ce privește utilizarea celor două utilaje”, a explicat primarul Eremia Pop.

Program de instruire

Predarea mașinii și a scării remorcabile s-a făcut joi, 6 aprilie, la sediul Primăriei Comunei Chiheru de Jos, iar în zilele de 7 și 8 aprilie să aibă loc un program de instruire cu oamenii din comuna Chiheru de Jos pregătiți pentru astfel de acțiuni de stingerea incendiilor. „Protocolul de predare-primire s-a făcut la Primăria Chiheru de Jos. Cei din Elveția, ne-au rugat dacă se poate să fie prezent și un preot pentru a sfinți aceste utilaje. Personal m-am bucurat și chiar m-am mirat că țin domniile lor la așa ceva. Am preluat mașina cu actele de donație, după care ne-am deplasat la Câmpul Cetății, într-o zonă cu o altitudine ceva mai ridicată, pe niște drumuri forestiere unde s-au făcut toate manevrele considerate necesare de către cei din Elveția. S-a început cu prezentarea utilajului și cu manevrele necesare astfel încât oamenii să cunoască bine cum se acționează în diferite situații. Din capul locului trebuie menționat faptul că am avut nevoie de patru șoferi, doi și doi, neapărat doi se urcă pe mașinile astea tot timpul, plus faptul că au nevoie de permis de conducere pentru utilaje mari”, a spus primarul comunei Chiheru de Jos.

Constituirea SVSU Chiheru de Jos

Cu acest prilej, s-a constituit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) la nivelul comunei Chiheru de Jos, cu tinerii extrem de implicați, lăudați de partea elevețiană pentru serizitatea cu care au participat la procesul de instruire.

„În asemenea situații legea ne obligă să constituim la nivel de comună Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, cu un șef de serviciu care să fie angajatul Primăriei. Pe lângă acesta, se fac două grupe, două echipe care să acționeze în situații de urgență. Am selectat oamenii, aici a trebuit să fim foarte atenți pentru că mulți sunt navetiști, o parte lucrează, șoferi care merg în curse și nu sunt tot timpul în comună încât să ne putem baza pe prezența dânșilor. Am constitut două grupe formate din 32 de tineri. Am fost extrem de plăcut impresionat, ca și cei din Elveția de altfel, de modul cum s-au prezentat acești tineri la momentul instructajului, cu foarte multă seriozitate, dornici să învețe cum să acționeze în situații delicate cum este o stare de incendiu. Tot de la asociația din Elveția am primit multe ustensile și scule anexe utilajului principal care sunt necesare fără de care nu te poți nu poți acționa cum trebuie. Tot de la domniile lor am primit costume, haine, căști și multe alte obiecte care intră în dotarea pompierilor. Mașina este echipată, de asemenea, cu toată gama de furtune, pentru distanță mare și distanță mai mică, cu posibilitatea împrăștierii apei, atât ca o perdea de care să nu treacă focul, cât și la distanțe de până la 50 de metri”, a spus primarul Eremia Pop.

Utilajul donat comunei Chiheru de Jos certifică implicarea autorităților locale în ce privește asigurarea condițiilor de siguranță ale locuitorilor, dublată de generozitatea celor din Elveția care au făcut posibil nobilul gest.

„Ne bucurăm foarte mult pentru această donație pentru că noi nu aveam bani să achiziționăm un utilaj nou de acest tip, dat fiind faptul că sunt foarte scumpe. Cei din Elveția ne-a adus utilajul, ne-au dat și o garanție pe o perioadă de un an. Au făcut un fel de intervenție, o reparație capitală cum am zice noi, au schimbat tot ce au crezut dânșii și pot spune că mașina merge perfect”, a conchis primarul comunei Chiheru de Jos.

Alin ZAHARIE