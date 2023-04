INTERVIU. Conf. Univ. Dr. Cristian Boeriu: „Realitatea virtuală nu este decât un instrument complementar, pentru că nimic nu poate substitui educația la patul bolnavului”

Distribuie

Conf. Univ. Dr. Cristian Boeriu, Coordonator Departament VR și Șef disciplina Medicina de Urgență din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, ne-a purtat, în interviul acordat, pe tărâmul realității virtuale augmentate cu aplicabilitate în educația medicală. Revista Transilvania Business și cotidianul Zi de Zi i-au acordat însă un trofeu real în cadrul Galei Mureșul Medical – Premiile Zi de Zi.

Reporter: La UMFST va funcționa primul Centru de Realitate Virtuală Augmentată aplicată în învățământul medical. Vă rugăm să ne faceți o prezentare a acestui centru.

Conf. Univ. Dr. Cristian Boeriu: Ideea creării unui centru de instruire care folosește tehnologia de realitate virtuală am discutat-o cu domnul rector al UMFST, Profesor Dr. Leonard Azamfirei, acum doi ani și jumătate. Am purtat o discuție despre noile tehnologii care pot fi utilizate în educația studenților, a medicilor rezidenți sau, mai pe larg spus, în domeniul medical, pentru că se aplică practic la toate nivelurile de instruire, în funcție de soluția tehnică pe care o folosește acolo. Centrul Național de Realitate Virtuală Augmentată va funcționa în cadrul Centrului Didactic si de Examinare UNiX, la parterul fostei cantine studențești din cartierul Cornișa din Târgu Mureș.

Rep.: Ați prezentat, recent, un proiect unic în ţară, mai exact o aplicaţie de realitate augmentată care simulează intervenţia în cazul a 17 patologii. Cum se desfășoară acest proiect și care sunt avantajele acestei aplicații în procesul educațional?

C.B.: În prima etapă am aplicat la Ministerul Educației pentru o finanțare pe un proiect de dezvoltare instituțională. Am câștigat o primă finanțare din care am achiziționat tehnologia pe care o utilizăm deja la studenți și la medicii rezidenți, însemnând o tehnologie de realitate augmentată, realitate augmentată care se realizează prin intermediul unor ochelari speciali care se numesc HoloLens 2.

Este o soluție tehnică extraordinar de atractivă și de utilă pentru studenți, care utilizează două aplicații care rulează pe acești ochelari și care transpun în mediul real în care trăim hologramele unor pacienți care prezintă diferite patologii.

Sunt 17 patologii în acest moment pe care le putem folosi pentru partea educațională atât pentru studenți, cât și pentru medicii cu nivele diferite de pregătire, dar și pentru asistenții medicali. Este rolul instructorului să moduleze desfășurarea unui astfel de scenariu în funcție de studentul pe care îl are în față. Deci, ție ți se dă un prototip, iar acel prototip, un pacient cu o patologie, cu simptomatologie clasică pe care o poți folosi în scenariile pe care le derulezi cu studenții și să atingi subiectele educaționale pe care le dorești în funcție de nivelul de pregătire sau ceea ce ai ca obiectiv educațional. Studenții sunt extrem de atrași și așteaptă cu nerăbdare sesiunea de realitate augmentată.

Aceasta a fost prima etapă.

Anul trecut am aplicat pentru un nou call pe aceeași linie de finanțare, am câștigat un nou proiect prin care am achiziționat echipamente care vor dota partea de arhitectură, având în vedere că s-a îmbogățit paleta educațională în cadrul UMFST prin înființarea Facultății de Arhitectură.

Rep.: Ce alte obiective mai aveți în acest an?

C.B.: Un al treilea element care va aduce plus valoare centrului de realitate virtuală este încă în fază de proiect, dar este un proiect a cărui finanțare a fost câștigată prin PNRR. Unul dintre cei trei piloni principali pe care universitatea noastră i-a avut în vedere pentru solicitarea finanțării a fost tocmai realitatea virtuală și simularea. De ce? Pentru că realitatea virtuală și simularea reprezintă astăzi cea mai modernă modalitate de educație. E o nișă în acest moment care se dezvoltă exploziv datorită dezvoltării tehnologiei. Vom achiziționa o altă categorie de infrastructură tehnică, de realitate virtuală, adică ochelari speciali pe care în momentul în care îi porți, te-ai rupt complet de realitatea fizică și intri într-o altă lume, în care practic rulează scenarii. Este un produs care ne pune la dispoziție 146 de scenarii, patologii diferite, din specialități diferite, utilizabile din nou pe nivele diferite de competență.

Rep.: Care este rolul realității virtuale în medicină?

C.B.: Realitatea virtuală nu este decât un instrument complementar, pentru că nimic nu poate substitui educația la patul bolnavului. Realitatea virtuală nu face altceva decât să ofere un instrument de învățare care se poate utiliza în mod repetitiv, fără costuri, fără a afecta un pacient etc.

Au consemnat Iris GRAUR & Ligia VORO