Grupul Milvus lansează o campanie de conștientizare

Distribuie

Grupul Milvus, în parteneriat cu Grădina Zoologică din Târgu Mureș, lansează o campanie de conștientizare prin care s-a apelat la arta spectaculoasă de graffiti pentru a atenționa publicul, că natura are nevoie de spațiu pentru a-și îndeplini funcțiile. Nu este suficient să protejăm doar câteva specii în grădinile zoologice. Depinde de noi cum păstrăm diversitatea biologică și tot ceea ce ne oferă natura!

” Lansarea campaniei de conștientizare Zoo Art – acting on climate change va avea loc pe 1 mai 2023, începând cu ora 11:30, în Grădina Zoologică din Târgu Mureș, în spatele casei urșilor unde, în cadrul unei ceremonii, vor fi prezentate lucrările publicului larg. La eveniment vor fi prezenți reprezentanții Grupului Milvus și a Grădinii Zoologice din Târgu Mureș, precum și artiștii care au creat aceste graffiti. Evenimentul va dura cca. 30 de minute, după care veți avea posibilitatea de a realiza interviuri, și să vizitați celelalte locații din grădina zoologică unde sunt amplasate bannere și celelalte 2 graffiti ”, se arată într-un comunicat de presă remis de Grupul Milvus.

Începând din 2019, Grupul Milvus este partener în proiectul internațional Game On! – Don’t let climate change end the game, care își propune să atragă atenția asupra efectelor negative ale schimbărilor climatice și să ofere soluții care pot încetini acest proces.

Mai multe informații despre proiect se găsesc pe pagina Milvus Group și Climate Game On

Datorită proiectului, s-a reușit crearea a 3 graffiti, alte 7 bannere cu implicarea artiștilor Black Book Creative Group din Târgu Mureș, care vor fi amplasate până în octombrie 2023, și vor atrage, de asemenea, atenția asupra schimbărilor climatice.