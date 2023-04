277 de milioane de euro pentru dezvoltarea IMM-urilor din județul Mureș

Distribuie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat joi, 27 aprilie, startul consultărilor publice pentru Programul Tranziție Justă.

Au fost lansate în consultare două ghiduri pentru dezvoltarea IMM-urilor care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în șase județe: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

”Înainte de redactarea ghidurilor am organizat întâlniri de lucru cu autoritățile locale și cu mediul de afaceri în fiecare județ vizat de Programul Tranziție Justă. În cadrul acestor întâlniri am discutat despre principalele condiții de finanțare și despre cum putem pregăti cât mai bine lansarea apelurilor de proiecte. Am cerut Autorității de management a Programului Tranziție Justă ca ghidurile să fie scurte și cu prevederi clare astfel încât să ne asigurăm că procesul de absorbție a fondurilor europene este simplificat”, a informat, în aceeași zi, Ovidiu Cîmpean, secretar de stat în cadrul Ministerului Investiților și Proiectelor Europene.

Potrivit acestuia, ghidurile vizează două praguri de investiție: proiecte cu finanțare nerambursabilă mai mică de 2 milioane euro și proiecte cu finanțare nerambursabilă între 2 – 5 milioane euro.

”Condiții de eligibilitate ale solicitantului/proiectului, încadrarea în categoria IMM, capacitatea financiară a solicitantului, dreptul asupra imobilului ce face obiectul investiției, domeniul vizat de investiție, locul de implementare – Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș, crearea de noi locuri de muncă. Perioada de consultare publică este de două luni începând cu data de 27 aprilie 2023”, a precizat Ovidiu Cîmpean.

Alocarea bugetară pentru județul Mureș este de 277 de milioane de euro.

