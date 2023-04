ANALIZĂ. De la Schengen la evenimente aviatice, via turism

Distribuie

Cu toate ca europarlamentarii romani manifestau un optimism juvenil, eram totusi sceptic in ultimul articol publicat in 2022 in ce privea decizia Comisiei Europene de includere a Roamaniei in spatiul Schengen. Asta intrucat guvernantii Austriei nu se sfiau sa-si arate opozitia fatisa fata de includerea Romania desi era de notorietate faptul ca schimburile comerciale cu ei erau undeva pe la 4,5 miliarde de euro, iar grupuri de afaceri cu capital austriac erau bine ancorate in Romania.

Dar interesul politic in tema migratiei ce era un punct important in platforma program cu care cancelarul Austriei, Karl Nehammer, si partidul sau au incercat sa castige voturi in alegerile locale a ignorat realitatile de fapt privind indeplinirea conditiilor de catre Romania sa intre in spatiul Schengen. Amenintarile ulterioare de razbunare pe agentii economici austrieci care isi desfasoara activitatea in Romania nu au facut decat ca reprezentantii guvernului de la Viena, ce pierdusera intre timp alegerile, sa caute motivatii in fundamentarea deciziei de veto luata ce afecta si Bulgaria intrucat Romania era luata la pachet cu aceasta.

Asa ca “prietenii” austrieci au aruncat praf in ochii lumii cautand motivatii in situatia Bulgaria ce intre noi fie vorba avea unele scapari in indeplinirea conditiilor de aderare la spatiul Schengen. Asa, cancelarul Austriei, Karl Nehammer, s-a delectat la Viena impreuna cu preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, la concertul de anul nou iar apoi avea sa viziteze din elicopter peste 2 saptamani frontiera bulgaro-turca solicitand UE 2 miliarde de euro pentru consolidarea gardului din sarma ghimpata ce acoperea doar 30 de kilometri din granita de 234 kilometri cu Turcia. Si asta cu toate criticile pe un asemenea demers de separatie considerat anti democratic cu care de altfel si Donald Trump a fost acuzat in cazul gardul realizat intre SUA si Mexic. Dar solicitarea austriecilor nu a fost inclusa in bugetul UE pe anul 2023 si chiar eliminata definitiv de comisarul suedez Ylva Johansson care comenta zilele trecute ca sunt alte lucruri mai importante de realizat decat garduri.

Asa se face ca includerea Romaniei in spatiul Schengen ramane ”asa cum am vorbit” adica nicicum si asta in conditiile in care Comisia Europeana recunoaste ca au fost depuse in 2022 la UE vreo 924.000 de cereri de azil, cu 46,5% mai mult decât în 2021, in care predomină cererile din Siria si Turcia, fiind trecuti oarecum sub tacere cei 4 milioane de ucrainiei ”refugiati” in UE de la inceputul conflagratiei cu Rusia.

Cum Mark Rutte, prim-ministrul Olandei, afirma recent că Schengen nu va supraviețui dacă Regulamentul Dublin nu este reînnoit s-ar putea ca Romania sa nu mai aiba la ce adera. Dar ca ”somnolenta” cu care guvernantii Romaniei faulteaza interesele tarii sa fie depline iata ca standul national a lipsit de la cel mai important targ de turism din primavara anului 2023 – ITB Berlin pe motivul pueril ca nu s-a gasit cine sa aranjeze standul. Si asta dupa ce anul trecut la targul de turism de la New York standul Romaniei era “aranjat” mai mult decat jenant. Poate nu le au cu simtul artistic intrucat si la targul de turism din februarie 2023 de la Romexpo Bucuresti standul national era amenajat cu piatra de rau. Ce inca nu au inteles cei care se erijeaza ca si politicieni in Romania este faptul ca turistul nu uita si nu iarta daca nu i s-au oferit serviciile platite in pachetul turistic fata de asa zisa politica unde se pare ca alegatorilor parca le place sa fie mintiti mereu de aceleasi personaje care candideaza la alegeri trecand cu vederea nerealizarea promisiunilor din campanie. Turismul poate fi forma de venituri palpabile pentru antreprenorii romani la care chiar secretarul general al UNWTO, Zurab Pololikashvili, spunea ca se redreseaza în mod constant, dar mai rămân câteva provocări de acoperit, de la geopolitic la economic. Cu toate ca accesibilitatea, sustenabilitatea si siguranta sunt de departe cele mai importante elemente in alegerea destinatiei turistice iar acestea in Romania stim cum sunt, spre surprinderea mea am gasit la UNWTO clasamentul incasarilor din turismul international raportate pe ianuarie-iulie 2022 unde România cu o crestere de 43% se afla dupa Serbia (+73%) si Sudan (+64%), dar inaintea Albaniei (+32%), Turciei (+12%), Mexicului și Portugaliei (ambele +8%).

Cel de-al 7 Forum de Turism Gastronomic UNWTO gazduit la finele anului 2022 in orasul japonez Nara a fost o oportunitate unică pentru experți sa-si împărtășeasca cele mai bune practici și de a spori rolul turismului gastronomic în sustenabilitate și incluziune socială, cu accent in dezvoltarea rurală. Forum unde s-a lansat ”foaia de parcurs” a UNWTO privind reducerea risipei alimentare în turism oferindu-se cadrul pentru gestionarea durabilă a alimentelor să nu devină deșeuri. Asta in contextul in care la noi proprietarii de restaurante si alte forme de alimentatie publica erau nevoiti sa caute nutritionisti care sa le certifice ingredientele fiecarui preparat, cantitatea si valorile nutritionale dar si să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare.

Renumitul complex turistic american Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf Resort din Maryland vede turismul in continuare axat pe grupuri de turisti concentrate pe evenimente-sărbători si mai putin pe afaceri. Asta in contextul in care recentul raport IATA a relevat faptul că traficul de pasageri în rețeaua aeroportuară europeană aproape s-a dublat, crescând cu 98% in 2022, în comparație cu 2021, ajungând la un total de 1,94 miliarde de călători. Aspect confirmat de catre Olivier Jankovec, director general ACI Europa, in cadrul celei de-a 2 editii a conferintei Aviation Event gazduita de Aeroportul International ”Avram Iancu” Cluj Napoca in 24 martie 2023. Editie care a adus impreuna cele mai importante figuri din aviatia civila internationala (Jozsef Varadi – CEO, Wizzair; Jost Lammers – CEO, Munich Airport; Klaus Peter Willsch – chairman German Federal Parliament Aerospace Group; Samil Karakas – vice president Turkish Airlines, Sergio Alegre Calero – Director General, Airport Regions Council) jurnalisti si politicieni consfiintand cel mai mare eveniment de acest fel din sud-estul Europei in asteptarea primului zbor fara poluare intre Londra si New York, preconizat pentru 2023 cu un Boeing 787 al Virgin Atlantic propulsat de motoare Rolls-Royce Trent 1000.

Ștefan Petru RUNCAN,

Președintele Asociației pentru dezvoltarea turismului ASTUR