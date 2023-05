INTERVIU. Laura Mailat, Manager Centrul Medical Nova Vita: „Un spital nu este o simplă afacere, este un mod de a-ţi arăta aprecierea faţă de concetățenii tăi”

Distribuie

Laureat în cadrul Galei Mureșul Medical-Premiile Zi de Zi, Centrul Medical Nova Vita aniversează, anul acesta, 15 ani de la inaugurare. Despre începuturi și cum a fost dezvoltat primul spital privat din județul Mureș am discutat cu Laura Mailat, managerul Centrului Medical Nova Vita.

Reporter: Doamnă manager, anul acesta se împlinesc 15 ani de când Centrul Medical Nova Vita a fost deschis, cum arată bilanțul activității medicale din acest interval de timp?

Laura Mailat: Povestea brandului Nova Vita începe în 2008, când Dl Virgil Mailat, din nevoia de a se trata după AVC-ul suferit, a decis să înființeze centrul de recuperare și îngrijiri paliative, la momentul respectiv neexistând centre specializate în acest domeniu. Am adus cei mai buni specialiști din dorința de a oferi servicii de calitate pacienților.

În 2010 am decis să extindem gama de servicii medicale și ne-am îndreptat către specialitățile chirurgicale și cardiologie intervențională, o premieră în sistemul medical privat la acel moment. Tot în 2010 am deschis prima și unica maternitate privată din județul Mureș în care au venit pe lume peste 3.500 de nou-născuți.

Anul acesta am investit și în energie verde, demarând amenajarea unui parc fotovoltaic, care va acoperi jumătate din energia consumată de către spital, devenind astfel unul dintre primele spitale verzi din țară.

La Nova Vita, calitatea serviciilor acordate primează în față cantității și a profitului.

Rep.: Ce a însemnat, în opinia dumneavoastră, prezența pe piața medicală mureșeană, și nu numai, a Centrului Medical Nova Vita?

L.M.: De 15 ani suntem un pion important pe piața medicală mureșeană și națională, loc pe care ne propunem să îl menținem prin investiții continue atât în aparatură medicală, cât și în personalul medical. Nu e deloc o misiune ușoară, deoarece piața medicală din Târgu Mureș este în continuă dezvoltare, se investește continuu atât în privat, cît și în sistemul de stat. Concurența este acerbă și diferența o face în primul rând calitatea serviciilor acordate. Acesta e segmentul pe care ne dorim să facem diferența și cred că acest lucru se reflectă în numărul mare de pacienți care vin din toată țară atât pentru consultații, cât și pentru alte investigații sau intervenții.

Rep.: Cum ați diversificat paleta de sevicii medicale asigurate în această perioadă și ce a presupus din punct de vedere investițional dezvoltarea activității medicale?

L.M.: Am început în 2008 cu un centru de recuperare, în 2010 am deschis secţia de chirurgie, cardiologie intervenţională şi prima maternitate privată din judeţ. În 2015 am investit într-un centru modern de ima­gis­tică, dotat cu RMN, CT şi Rx de ulti­mă generaţie. În 2018 am achiziţionat o cameră hiper­bară, în 2019 am achiziţionat un detec­tor digital de imagistică pentru efectuarea de examinări radiologice, unic în ţară. Anul trecut, cel mai important proiect de investiții a fost achiziționarea unui angiograf performant General Electric Innova IGS 530, iar dezvol­ta­rea conti­nuă.

Investiţia totală în acest spital se ridică la circa 20 de milioane de euro. Doar pentru deschiderea spitalului s-au investit 11 milioane de euro, iar ulterior am mai deschis noi secţii, am achiziționat echipa­men­te noi și am realizat alte investiţii. În prezent spitalul aco­peră ramuri precum cardio­lo­gia inter­ven­ţională, recuperare medicală, labo­rator de analiză, chirurgie, imagistică.

Rep.: Ați anunțat în urmă cu o lună deschiderea secției de chirurgie pediatrică în cadrul Centrului Medical Nova Vita, dați-ne mai multe detalii.

L.M.: Anul acesta am decis să deschidem secția de chirurgie pediatrică. În acest sens am atras un medic în contract cu CAS pentru a mări adresabilitatea. Ca urmare, o parte din costurile intervențiilor vor fi acoperite de casa de asigurări, astfel că pacienții care se adresează spitalului nostru pentru intervenții vor avea costuri reduse.

Rep.: Ce alte planuri de viitor aveți pentru dezvoltarea Centrului Medical Nova Vita?

L.M.: Pe viitor dorim să menținem nivelul ridicat al calității serviciilor medicale oferite și chiar să îl îmbunătățim. Avem în plan finalizarea parcului fotovoltaic, proiect demarat anul trecut. Dorim să lărgim paleta de specialități medicale din ambulator, și tot în cursul acestui an vom demara amenajarea unei noi săli de recuperare medicală și sportivă în regim de ambulator. Investim în domeniul medical pentru că omul are dreptul la îngrijiri şi asistenţă medicală de înaltă clasă. Investim în domeniul medical pentru că sănătatea este cel mai important aspect al vieţii noastre. Este de datoria noastră, a celor care putem și care avem resursele financiare necesare, să ne investim banii în afaceri care au şi un impact social în comunitate. Un spital nu este o simplă afacere, este un mod de a-ţi arăta aprecierea faţă de concetățenii tăi.

A consemnat Ligia VORO