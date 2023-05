INTERVIU. Prof. Univ. Dr. Tiberiu Bățagă: „M-a atras artroscopia articulară pentru că este o intervenţie minim invazivă şi cu rezultate spectaculoase”

Distribuie

Prof. Univ. Dr. Tiberiu Bățagă conduce Clinica de Ortopedie-Traumatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, însă este, în egală măsură, un mentor al studenților și medicilor rezidenți în specialitatea ortopedie-traumatologie. În interviul acordat după ce a fost distins cu trofeul Mureșul Medical-Premiile Zi de Zi, Prof. Dr. Bățagă ne aduce noutăți despre ediția 2023 a Cursului Internațional de Ortopedie a Genunchiului.

Reporter: Domnule Profesor, sunteți un nume foarte apreciat pe plan național și internațional în domeniul ortopediei și traumatologiei. De ce ați ales această specializare? Cine au fost mentorii care v-au ghidat pașii?

Prof. Univ. Dr. Tiberiu Bățagă: Speciliazarea de ortopedie-traumatologie m-a atras de la începuturile activităţii mele ca student. Deja din armată am fost pacientul Clinicii de Ortopedie-Traumatologie unde am fost operat pentru o leziune de menisc. Apoi în perioada vieţii studenţeşti, în special în vacanţe, am mai participat la activităţile acestei specialităţi. Mentorii mei au fost Prof. Dr. Száva Ioan, Prof. Dr. Cornel Ciugudean, Dr. Bod Sándor şi, ulterior, şi Prof. Dr. Nagy Örs.

La nivel naţional am avut plăcerea să colaborez la lucrarea de doctorat şi de competenţă în chirurgie artroscopică cu Prof. Dr. Ion Dinulescu şi Prof. Dr. Dinu Antonescu, de la UMF Carol Davila Bucureşti, iar examenul de specialist și de medic primar l-am obținut la UMF Cluj-Napoca ,,Iuliu Hațieganu”, iar din comisie făceau parte Prof. Dr. Nicu Ghergulescu, Prof. Dr. Dan Lucaciu, Prof. Dr. Gh Tomoaie. Prin urmare, personalități ale SOROT (Societatea Română de Ortopedie şi Traumatologie) față de care am rămas cu un permanent respect și considerație.

M-a atras artroscopia articulară pentru că este o intervenţie minim invazivă şi cu rezultate spectaculoase mai ales pentru pacienţii tineri şi sportivi, iar din anul 1997 am devenit și membru ESSKA – Academia Europeană de Chirurgie Artrosopică și a Genunchiului – și am început specializările internaționale.

Rep.: În fiecare an, organizați, la Târgu Mureș, Cursul Internațional de Ortopedie a Genunchiului, la care participă specialiști de renume mondial. Cum s-a desfășurat ediția din 2022 și ce pregătiți pentru ediția din acest an?

T.B.: Din anul 2015 am avut această inițiativă împreună cu colegi din Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, Craiova, Sibiu, Iași și București, fiind sprijinit de Comitetul Educațional ESSKA. Cursurile au evoluat an de an și, cu sprijinul conducerii UMFST ,,George Emil Palade”, au fost asigurate cele mai bune condiții pentru cursuri teoretice și practice cursanților. După 3 ani de zile, am obținut recunoașterea internațională și am devenit Teaching Center ESSKA, ceea ce a contribuit la creșterea vizibilității noastre internaționale și includerea noastră în Curricula de pregătire a rezidenților ESSKA. Din păcate, cei 2 ani de Covid au întârziat acest proces de schimburi de rezidenți, dar din anul acesta am primit confirmarea că programul se va relua și Târgu Mureș va râmâne un centru de referință.

Anul trecut am avut onoarea de a avea ca lectori din partea ESSKA, a Prof. Dr. Juan Carlos Monnlau – Spania, Prim Vicepreședinte ESSKA, Prof. Dr. Reha Tandogan -Turcia, Președinte EKA-ESSKA, și a Prof. Dr. Stefano Zaffagnini, Redactor șef al revistei JEO, sub egida ESSKA. Cursul a fost extrem de apreciat de participanți și lectori. În cursul discuțiilor avute s-a accentuat că ESSKA Teaching Center Târgu Mureș este un reper important pentru activitatea acestei societăți și a fost inclusă în proiectele viitoare ca o entitate științifică și profesională respectată și apreciată. Sperăm ca în curând să putem organiza și un astfel de curs în cadrul extensiei noastre de la Hamburg.

Rep.: Cum se îmbină activitatea din spital cu activitatea didactică de la UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, inclusiv de la Campusul din Hamburg?

T.B.: Aș afirma că se îmbină perfect. Eu oricum am predat cursurile de ortopedie-traumatologie în limba engleză, de la început, dar a fost o provocare deosebită faptul că anul trecut am avut și un modul de predare la Hamburg. Vreau să îmi exprim admirația față de proiectul de la Hamburg, aportul personal al domnului Rector, Prof. Dr. Leonard Azamfirei, și a doamnei Decan Conf. Dr. Simona Mureșan, care au făcut posibil, cu ajutorul cadrelor Facultății de Medicină în Limba Engleză, ca această instituție și campusul existent să fie extrem de bine organizate și dotate, asigurând studenților condiții deosebite de pregătire. Am avut plăcerea să fiu ales de studenții de la Hamburg să țin și o prelegere despre chirurgia robotică în ortopedie care a fost extrem de bine primită și s-a bucurat de prezență extrem de numeroasă.

A consemnat Iris GRAUR