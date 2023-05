FOTO: ”Buburuza de Aur” 2023 dominată de Club Together Dance Târgu Mureș

Distribuie

Școala de dans Club Together Dance Târgu Mureș a organizat, în perioada 22-23 aprilie, în incinta Casei de Cultură ”Mihai Eminescu” din municipiu, cea de-a șaptea ediție a Concursului Național de Dans ”Buburuza de Aur”. La startul competiției s-au aliniat peste 1.500 de copii de la 34 de cluburi din localități precum Alba Iulia, Brașov, Cluj Napoca, Constanța, Florești, Galați, Giurgiu, Iernut, Oradea, Panciu, Reghin, Roman, Sibiu, Târgu Mureș și Turda.

Initiativa organizării concursului ”Buburuza de Aur” aparține directoarei Școlii de dans Club Together Dance, Pasztor Tunde, iar clubul gazdă a participat cu 16 grupe cu vârste cuprinse între 3-15 ani, care au susținut peste 60 de momente coregrafice și au reușit să impresioneze prin ocuparea locurilor întâi în majoritatea secțiunilor, precum și prin câștigarea titlurilor de Best Solo Acro și Best Solo Artistic de către Varga Nikol (13 ani), Varga Fekete Csenge (14 ani) și Olah Kendra (5 ani).

Profesorii acestor minunați copii sunt: Pasztor Tunde, fondatoarea clubului încă din anul 2009, Szilagyi Katalin, Virag Margit, Ledan Julia și Sziszi Jakab.

”Evenimentul a fost organizat la Casa de Cultură ”Mihai Eminescu”, singurii care au ales ca de doi ani să ajute Club Together Dance în organizarea tutror evenimentelor de acest gen. S-au mai alăturat acestui proiect minunat reprezentanții firmei de pază și protecție Secured, în rest concursul a fost organizat absolut în regim propriu, fără nicio sponsorizare, în ciuda faptului că din Târgu Mureș au participat peste 600 de copii”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Pasztor Tunde.

Inițiative pro dans și gimnastică

Pe lângă ”Buburuza de Aur”, concurs care a luat o amploare națională și care în anul 2024 se va transforma, în cazul în care va beneficia de susținerea necesară, în competiție internațională, Școala de dans Club Together Dance este inițiatoarea seriei de spectacole “Primăvara în pași de dans” care reunește cei mai valoroși dansatori în fiecare an, în lunile martie-aprilie, a Taberei intensive de dans contemporan “New Generation” și a unei competiții viitoare cu specific de gimastică care va fi organizată în premieră pentru Târgu Mureș în toamna acestui an.

“Municipiul Târgu Mureș are copii foarte buni la dans și la gimnastică, antrenori de mare calitate, însa dacă nu sunt adunați la un loc, dacă nu sunt puși în valoare prin diferite evenimente și competiții, dacă nu sunt sprijiniți, acestea se pierd și copii la fel. În ultimii ani numele municipiului Târgu Mureș este rostit din ce în ce mai mult pe podiumurile naționale și internaționale, unde acești copii participă, deci este timpul să ne trezim și să încercăm să ne implicăm cu toții. Tot ce se poate face în orașe mari cum ar fi Cluj sau București se poate face și la noi, doar trebuie să fie un motor de lansare, un mic imbold, iar eu îmi asum să încerc să îi motivez pe acești copii și pe aceste școli”, a subliniat conducătoarea Școlii de dans Club Together Dance, care recent a obținut statutul de arbitru și antrenor național de gimnastică estetică, sport în care începând din vara-toamna acestui an se vor pune primele baze pentru copii din Târgu Mureș.

Alex TOTH