FOTO: Reghineanca Paula Frandeș, vicecampioană europeană la Fit Model!

Paula Frandeș (23 de ani), sportivă originară din Reghin și legitimată la Clubul Sportiv Universitar (CSU) Târgu Mureș a cucerit sâmbătă, 6 mai, medalia de argint la categoria Fit Model din cadrul Campionatul European la Fitness și Bodybuilding, competiție care se desfășoară în perioada 4 – 7 mai, în localitatea spaniolă Santa Susanna.

Potrivit informațiilor furnizate pe pagina de Facebook a CSU Târgu Mureș, Paula Frandeș se află la cea de a doua competiție internațională din cariera ei, alături de lotul național al României. Astfel, în doar trei săptămâni, sportiva de la CSU Târgu Mureș a cucerit titlul de vicecampioană balcanică la categoria Women’s Fit Model Open și medalia de bronz la categoria Bikini Fitness Junioare 21 – 23 Open, la Campionatul Balcanic din Macedonia, la sfârșitul lunii aprilie, iar alte trei medalii de aur au fost obținute la Cupa României, competiție desfășurată în weekendul recent încheiat, la Cluj-Napoca, în probele Women’s Bikini Juniori 166, Fit Model Open și Fit Pairs seniori.

„Sunt atât de recunoscătoare că am reușit să fiu pe scena Campionatului European de Culturism și Fitness 2023 din Santa Susanna. Azi am reușit să aduc cinste României, cu o medalie de argint la categoria Fit Model. Cu multe emoții și trăiri intense, am pășit pe scenă alături de cele mai bune sportive din Europa, o amintire pe care am să o port în suflet toată viața mea! Multe mulțumiri familiei și antrenorului meu, Pop Paul Alexandru. Mulțumesc Federației Române de Culturism și Fitness și domnului Gabriel Sebastian Toncean, care a crezut în mine și în potențialul meu, selectându-mă în lotul național. Vă îmbrățișez cu drag, oameni faini! Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră!”, este o parte din primul mesaj transmis de Paula Frandeș pe rețelele de socializare.

Alex TOTH