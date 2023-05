INTERVIU. Victor Natea, singurul olimpic național de la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”

Distribuie

Cotidianul Zi de Zi vă face cunoștință cu Victor Natea, singurul elev al Liceului Teoretic ”Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș care în acest an școlar a participat la faza națională a unei olimpiade. Pasionat de cunoaștere și de studiu și din alte surse decât clasicele manualele școlare, Victor Natea a participat la Olimpiada Națională de Biologie, competiție care s-a desfășurat în perioada 10-15 aprilie, în Iași, unde a obținut un rezultat foarte bun, 157 de puncte din 200 posibile. Chiar dacă a revenit acasă fără nicio medalie sau diplomă, Victor Natea a câștigat ceva mult mai important și mult mai greu de câștigat: respectul unui întreg liceu.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezenți cititorilor Zi de Zi.

Victor Natea: Bună ziua, mă numesc Natea Victor, am vârsta de 16 ani și sunt elev în clasa a X-a A, la Liceu Teoretic ”Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș.

Rep.: De ce ai ales să studiezi la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”?

V.N.: Mama mi-a povestit despre acest liceu, că este unul echilibrat, unde profesorii predau cum trebuie. Nu știam că există acest liceu în Târgu Mureș, eram focusat doar pe ”Unirea” și ”Papiu” și când am auzit am spus: ”De ce nu?”. Nu regret deloc alegerea făcută, având în vedere că am reușit în acest liceu să progresez pentru a face performanțe.

Rep.: Apropo de performanță, motivul vizitei mele la liceul vostru este faptul că ai obținut o performanță notabilă, și anume ești singurul olimpic național de la ”Gheorghe Marinescu”. Te rog să detaliezi cu privire la prezența ta la Olimpiada Națională la Biologie.

V.N.: Olimpiada Națională de Biologie s-a desfășurat la Iași. Inițial n-am crezut că o să ajung acolo și când am aflat am fost extrem de bucuros. A fost ceva extraordinar, Iașiul e un oraș superb, cu o Facultate de Medicină extrem bine cotată, pe care am și vizitat-o. Olimpiada s-a organizat pe o perioadă de cinci zile, între 10 și 15 aprilie. Pe lângă cele două probe, cea practică pe care am susținut-o în 11 aprilie și cea teoretică pe care am susținut-o miercuri, în 12 aprilie, am avut program de vizite. În timpul acestui program de vizite, pe lângă Facultatea de Medicină am vizitat de asemenea și Grădina Botanică, Palatul Culturii din Iași și astfel am găsit un echilibru, ca să nu ne concentrăm doar pe ceea ce înseamnă olimpiadă.

Rep.: În ce au constat probele și cu ce rezultat ai încheiat competiția?

V.N.: Atât la proba practică, cât și la proba teoretică, subiectele au fost de tip grilă, doar că la proba practică au fost mai puține întrebări și au apărut foarte multe imagini. Trebuia să le recunoaștem și să rezolvăm întrebările. La proba teoretică am avut 70 de întrebări, dintre care 30 complement simplu, 30 complement grupat și încă 10 probleme. La proba practică am obținut 67 de puncte din 100, iar la cea teoretică 90 din 100. Nu am obținut premiu sau mențiune și n-am intrat nici în competiție pentru vreun premiu special, dar pentru mine a fost o realizare extraordinară. Am luat locul 73.

Rep.: Da, e o realizare de care o să îți amintești cu nostalgie la un moment dat. Probabil când vei deveni medic, dacă am intuit bine planul tău de viitor…

V.N.: Da, e obiectivul pe care vreau să îl țintesc cu orice preț, la UMFST Târgu Mureș.

Rep.: De ce îți dorești profesia de medic?

V.N.: De când era mic, chiar de la vârsta de 4 ani, am vrut neapărat să devin medic.

Rep.: Când a început să îți fie dragă Biologia?

V.N.: Nu am fost foarte interesat de Biologie și după ce am terminat clasa a VIII-a mi-am dat seama că nu prea știu Biologie, dar vreau să devin medic. N-am studiat Bilogia la un nivel înalt și m-am gândit cum o să ajung medic în condițiile date, deși știam că la liceu o să aprofundez cunoștințele. Am luat, pur și simplu, un atlas din care am început să extrag informații, să mă uit la videoclipuri pe Youtube, să caut pe Google alte informații. Așa am prins pasiune, iar acum e materia mea preferată.

Rep.: Am aflat astăzi că de fapt ești bun la toate materiile. Care e secretul constaței tale pe plan școlar?

V.N.: Pentru că am această pasiune, de a învăța și a acumula cunoștințe. Mă ține ocupat. Această muncă nu e vreun refugiu de-al meu, ci efectiv o pasiune. Pot să spun că pe lângă învățat îmi mai rămâne timp și pentru alte lucruri, cum ar fi sportul sau ieșirile cu prietenii, să păstrez un anumit echilibru, să-mi lărgesc orizonturile. După părerea mea, pasiunea e cea mai importantă pentru a avea constanță. Altfel, oboseala se resimte mai ușor, dar dacă ești pasionat de ceea ce faci te încăpățânezi și mergi înainte.

Rep.: Există o categorie de elevi care învață strict pentru notă și una care învață pentru a acumula cunoștințe pentru cultura proprie. Tu faci parte din cea de-a doua categorie, așa-i?

V.N.: Unele materii le învăț ca să le știu, pe altele, care nu sunt materiile de profil, pentru notă. De exemplu, Informatica sau TIC-ul, unde nu mă regăsesc. Nu există cineva care să fie bun la toate. Am fost foarte preocupat de științele realiste, dar nu pot spune că nu mă împac și cu cele umaniste.

Rep.: Cum te-au sprijinit profesorii tăi în obținerea performanței din acest an?

V.N.: În primul rând, trebuie să îi mulțumesc doamnei Alina Moldovan, profesoara mea de Biologie, pentru că m-a susținut foarte mult în această perioadă. Nu m-a obligat, nu a fost foarte exigentă cu mine, m-a lăsat să mă descurc dar în același timp m-a și susținut ca să ajung la performanța la care am ajuns. Dar și profesorii ceilalți m-au susținut în diverse feluri, pot spune că am stabilit o relație cordială cu profesorii.

Muncă în echipă alături de profesoara Alina Moldovan

Calificarea lui Victor Natea la Olimpiada Națională este rodul unei munci în echipă alături de Alina Moldovan, profesoară de Biologie aflată în cel de-al doilea an de predare la Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”.

”Victor Natea este un elev care s-a remarcat încă din clasa a IX-a. Eu l-am remarcat datorită perseverenței și a conștinciozității cu care se pregătea și cu care se pregătește în continuare pentru orele de Biologie. Este un elev la care am remarcat o deosebită motivație și o pasiune de a învăța la Biologie. De asemenea, am remarcat faptul că este autodidact, muncește mult, învață mult și studiază foarte multe alte surse, nu numai manual sau ceea ce pregătim noi la clasă. Celelalte surse din care se inspiră sunt internetul, foarte multe atlase și cărți de specialitate și alte manuale de Biologie. De asemenea, ce am remarcat la acest elev este o bună pregătire și la celelalte materii, de exemplu la Chimie, Fizică, Matematică. Reușește ca împreună cu aceste materii din domeniul științelor să performeze la Biologie”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, profesoara Alina Moldovan.

Emoțiile au fost cu atât mai mari cu cât în cei peste 27 de ani de carieră pe care profesoara Alina Moldovan îi are la activ Victor Natea este primul elev care a reușit să se califice la faza națională a Olimpiadei de Biologie. Cheia acestui succes a fost, pe lângă munca în echipă, atât valoarea elevului, cât și dedicarea cu care dascălul și-a făcut datoria în clasă, dar și în timpul liber.

”Aștept de 27 de ani acest moment. Am crezut că pentru mine nu mai vine și a venit. De aceea sunt emoționată și mă bucur tare mult că ne-am întâlnit, eu și elevul meu Victor Natea. Mă bucur foarte mult că facem împreună o echipă bună și mă bucur foarte mult să avem împreună aceste rezultate. Pe de o parte, aceste rezultate îmi atestă și mie capacitățile mele de profesor. Cumva, am mai multă încredere în mine ca profesor deoarece să faci performanță nu este ceva foarte simplu. Noi am petrecut foarte multe ore în afara cursurilor și ne-am pregătit foarte multe ore. Ne-am întâlnit la școală, dar ne-am întâlnit și în mediul online, inclusiv sâmbăta și duminica. La adresa elevului Victor Natea am numai cuvinte de apreciere, îl respect și îl susțin. Noi ne continuăm munca de echipă și sperăm ca pe viitor să reușim împreună să facem lucruri mari”, a mai afirmat profesoara Alina Moldovan.

A consemnat Alex TOTH