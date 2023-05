Curs de Ortopedie sub patronajul ESSKA, la Târgu Mureș

Centrul UNiX al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, aflat pe strada Victor Babeș nr. 15, va găzdui marți, 10 mai, de la ora 8.30, deschiderea oficială Cursului de Ortopedie organizat sub patronajul ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, adică Societatea (Asociația) Europeană pentru Traumatologie Sportivă, Chirurgia Genunchiului și Artroscopie).

Cursul va fi deschis în format online-live de prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, precum și de prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade”, prof. univ. dr. Tiberiu Bățagă (foto) și prof. univ. dr. Pop Tudor Sorin, în calitate de gazde ale evenimentului. Invitatul special al ediției 2023 este prof. univ. dr. Michael Hantes din Grecia, vicepreședinte 2 ESSKA.

”ESSKA este cel mai vechi și mai important for european care a dat recunoaștere Cursului de la Târgu Mureș. Apoi, profesorul Tiberiu Bățagă ”inima” care a împins comunitatea ortopedică în ultimii ani a devenit membru al ICRS, devenind membru al board-ului și al comitetului de conducere al acestei asociații. Apoi, Târgu Mureș a primit acreditarea ICRS. ICRS – International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society – adică Societatea Internațională pentru Regenerarea Cartilajelor și Prezervarea articulațiilor care întrunește peste 1.300 de membrii din 65 de țări și care este un forum dedicat celor două componente: cartilaje și articulații. Începând cu luna mai 2023 a venit probabil cea mai importantă recunoaștere internațională și anume invitarea domnului profesor Tiberiu Bățagă în comitetul de artroplastie a genunchiului în cadrul ISAKOS. ISAKOS – International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine este după cum bine observați varianta mondială a ”ESSKA” și adună într-un singur loc, o organizație internațională, peste 4.000 de chirurgi”, a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, Comitetul de organizare al cursului.

