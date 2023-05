FOTO: Blocul Benedek din Târgu Mureș prinde contur

Distribuie

SC Farmaceutica B&B SRL Târgu Mureș, societate deținută de către Benedek Maria, a demarat, în luna iunie 2022, lucrările la obiectivul de investiții ”Clădire locuințe colective cu funcțiune mixtă, amenajări exterioare și organizarea și execuția lucrărilor”, pe un amplasament aflat pe strada Bartok Bela nr. 2 din Târgu Mureș.

Potrivit panoului de șantier, proiectul a fost realizat de către SC Vertical Plus SRL Târgu Mureș – arh. Cristian Josif Hanusz și va fi construit de către SC Ever Green Construct SRL Târgu Mureș într-un interval de 24 de luni, pe baza autorizației de construcție nr. 93/24 martie 2021.

Conform Memoriului de prezentare aferent proiectului, viitorul imobil va avea 32 de unități locative, regim de înălțime de demisol plus parter plus 4 etaje plus mansardă și 47 de parcări auto: 19 la demisol și 28 la sol. Construcția va avea o suprafață construită la sol de 445,4 de metri pătrați și o suprafață construită desfășurată de 3.311,1 de metri pătrați.

”Zona studiată în prezentul proiect urbanistic zonal are caracteristici urbanistice adecvate zonei centrale a municipiului – drumuri/ alei/ trotuare/ parcări asfaltate/ spații verzi plantate, utilități cu funcțiuni predominant de locuire, comerț, servicii, cultură și de loisir”, se menționează în Memoriul de prezentare aferent proiectului, document aflat pe pagina web a Primăriei Municipiului Târgu Mureș, www.tirgumures.ro.

Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, un set de fotografii ale șantierului, realizate vineri, 5 mai.

Alex TOTH