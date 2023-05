9 Mai, zi de sărbătoare pentru Comunitatea Blaga

Distribuie

Comunitatea Blaga a trait azi bucuria unui nou moment de sărbătoare, 9 mai fiind de altfel Ziua Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”, prilej pentru liceul reghinean să-și prezinte zestrea educațională și spirituală cu ocazia unei noi ediții a Zilei Porților Deschise.

Dacă pe holurile de la etaj cei doritori, respectiv elevii de gimnaziu care la vară vor face pasul spre liceu au putut vedea oferta educațională pentru anul școlar viitor, în cantina liceului târgul gastronomic a scos în evidență bucătăria europeană, stropită cu acordurile muzicale aduse de Trupa Blaga Rocks! Nu au lipsit jocurile interactive și orele demonstrative, prilej pentru cei curioși să vadă cum decurge o oră la clasă în cadrul Liceului Blaga.

„Este o tradiție pentru școala noastră să organizăm în luna mai evenimentul ”Ziua porților deschise” prin care marcăm Ziua Liceului Blaga sărbătorită în fiecare an pe 9 mai. Pregătirile pentru acest moment special încep cu multe zile înainte, chiar săptămâni pot spune, muncă la care contribuie întreaga comunitate Blaga. Pe această cale doresc să mulțumesc colegilor profesori, elevilor voluntari și întregii comunități Blaga pentru efortul pe care l-au depus ca să ne bucurăm cu toții de ziua de astăzi. A fost o zi extrem de plină în activități, începând cu Târgul Educațional unde am prezentat oaspeților care ne-au trecut pragul oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024, precum și o prezentare a activităților extracuriculare care le punem la dispoziția celor care optează pentru liceul nostru. Pentru a marca Ziua Europei am organizat Târgul Gastronomic unde am avut standuri cu preparate din 16 țări europene. Alte activități încluse în programul zilei de azi au avut în vedere un concurs interjudețean de creație, interpretare artistică și eseu, jocuri interactive, recitaluri muzicale, activități sportive și nu în ultimul rând ore demonstrative unde cei doritori au putut vedea specificul specializărilor din cadrul ofertei noastre educaționale. Prin intermediul elevilor voluntari, fiecare specializare a benefciat de un stand unde a fost prezentat oferta educațională. Prin toate aceste activități am dorit să oferim oaspeților noștri o imagine a ceea ce înseamnă viața de licean în unitatea noastră școlară, în cadrul comunității Blaga”, ne-a declarat prof. Nagy Imre Laszlo, director adjunct al Liceului Teoretic ”Lucian Blaga”

De ce ar opta un absolvent de gimnaziu pentru Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” în detrimentul altui liceu?

„Pentru că noi putem să oferim un cadru în care elevul poate să-și dezvolte atât competențele profesionale, cât și viața personală, să și-o îmbunătățească și nu în ultimul rând să-și creeze relații bune atât cu colegii elevi, cât și cu profesorii. Tind să cred că o comunitate a elevilor se poate dezvolta foarte bine doar atunci când găsesc o cale comună cu valorile profesorului cu care își desfășoară activitatea. Cred că în ce privește Comunitatea Blaga, avem parte profesori bine instruiți și sufletiști care oferă acest cadru propice pentru elevii noștri”, a punctat prof, Nagy Imre Laszlo.

Ziua Licelui a prilejuit festivitatea de premiere a Concursului interjudețean de creație, interpretare artisitică și eseu ”Lucian Blaga”, ediția a XIII-a, concurs al cărui scop declarant este acela de a stimula și promova în rândul liceenilor talentului literar și încurajarea actului creativ. Festivitatea a inclus și proba de interpretare scenică, Premiul I fiind obținut de Andrada Șerbănaț, clasa a XI-a, prof. coord. Georgeta Moldovan,Colegiul ”Petru Maior” Reghin, urmată de Delia Dumbravă, clasa a XI-a, prof. coord. Cristina Cueșdean ,Colegiul ”Petru Maior” Reghin – Premiul II și Elisa Chiverean, clasa a XI-a, prof. coord. Mirela-Iulia Cioloca, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Reghin – Premiul III.

La aceiași secțiune Laura Balint, clasa a IX-a, prof. coord. Pap Anamaria, Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor” Reghin a obținut Premiul special al juriului.

La secțiunea Eseu au fost desemnați câștigători elevii Harasztasi Timea, clasa a XII-a, prof. coord. Monica Daciana Drăgoi, Liceul Teoretic ”Apáczai Csere János”, Cluj-Napoca – Premiul I, Denis Martin, clasa a XI-a, prof. coord. Ioana Topologeanu, Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria – Premiul II, și Bogdan Valentin, clasa a X-a, prof. coord. Ioana Topologeanu, Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat”, Alexandria – Premiul III.

La secțiunea Poezii- Creații originale, Premiul I a fost obținut de Antonia Rașcu, clasa a IX-a, prof. coord. Irina Boar, Colegiul Național ”Unirea” Tg. Mureș, urmată de Cezara Cătană, clasa a IX-a, prof. coord. Irina Boar, Colegiul Național ”Unirea” Tg. Mureș – Premiul II și Daniel Farcaș, clasa a IX-a, prof.coord. Claudia Negoiță, Colegiul ”Petru Maior” Reghin – Premiul III.

Alin ZAHARIE