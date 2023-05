Departamentul pentru Situații de Urgență, exercițiu la Târgu Mureș

Distribuie

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din România (DSU) aflat sub coordonarea lui Raed Arafat (foto), a anunţat marţi, 9 mai, organizarea la Târgu Mureş a unui exerciţiu de testare a soluţiilor de rezilienţă a societăţilor şi comunităţilor într-un scenariu care vizează fenomenul migraţiei în România, în cadrul proiectului Engage Society for Risk Awareness and Resillience (ENGAGE), informează www.agerpres.ro.

”În lumina conflictului actual din Europa de Est şi a deplasării în masă a cetăţenilor străini care a survenit ca urmare a conflictului militar din Ucraina, formatul exerciţiului include workshop-uri şi sesiuni de discuţii structurate cu experţi din domeniul migraţiei, asistenţei sociale şi medicale, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, simulări la scară mică integrate cu tehnici VR, diseminare colectivă a soluţiilor de rezilienţă identificate în cadrul proiectului ENGAGE, vizită la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă din Târgu Mureş şi prezentare Caravană SMURD ”Fii pregătit!” şi Centru mobil de instruire a populaţiei pentru răspuns la situaţii de urgenţă, schimb de bune practici şi lecţii învăţate. Scopul final este de a ne asigura că, în cazul în care apare situaţia de urgenţă, colaborarea coordonată şi armonizată poate fi realizată pentru eficientizarea alocării de resurse pentru sprijinirea persoanelor strămutate”, au precizat reprezentanţii Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, într-un comunicat de presă.

Exerciţiul va avea loc la Târgu Mureş la Business Conference Hotel, în zilele de 10 şi 11 mai.

Proiectul Engage Society for Risk Awareness and Resillience (ENGAGE) este finanţat prin Programul European de Cercetare Dezvoltare şi Inovare „Orizont 2020”.

(www.agerpres.ro)