Ziua Europei, prilej de bucurie și bună dispoziție la Reghin

Parcul Central din municipiul Reghin a devenit preț de câteva ore locul ideal pentru unitățile de învățământ din oraș să celebreze într-un mod cu totul inedit Ziua Europei. Fiecare unitate de învățământ din oraș a punctat diversitatea, tradițiile, gastronomia și cultura Europei la standurile pregătite cu grijă și ingeniozitate de fiecare școală în parte.

Colegiul ”Petru Maior” a ales să prezinte Ungaria și Bulgaria, Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”, Italia, completate de Liceul Tehnologic ”Ioan Bojor” – Belgia, Gimnaziul ”Florea Bogdan”- Țările de Jos/Olanda, Gimnaziul ”Augustin Maior”– Germania, Gimnaziul ”Mirona”– Spania, Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina – Grecia, Gimnaziul ”Alexandru Ceușianu”– Franța, Suedia, Grădiniță cu Program Prelungit Nr. 4 – România, tradițiile și cultura acestora fiind prezentate într-o manieră inedită de către elevii reghineni.

Oaspeți de seamă

Printre cei care au vizitat standurile țărilor europene prezentate de școlile din Reghin s-a numărat și primarul Márk Endre însoțit de viceprimarul Dragoș Pui.

„Anul acesta am încercat să facem ceva inedit prin care să marcăm Ziua Europei. Am propus fiecărei școli să prezinte o țara din Europa în Parcul Central. Mesajul care a predominat a fost cel de pace și unitate la fiecare stand. Copiii s-au pregătit foarte, s-au prezentat foarte frumos. Am vizitat standurile și am văzut țări minunate prezentate de copii cu mult bun gust și cu imaginație. Am și gustat bunătățuri specifice anumitor țări europene, de la dulceața de trandafiri specifică Bulgariei la produse specifice Olandei sau Germaniei, a fost o experiență culinară plăcută. Este foarte important, în special pentru elevi să conștientizeze faptul că fac parte din Europa, să simtă că fac parte din Uniunea Europeană. Fără Europa noi nu mai existăm, de aceea e foarte important ca ea să fie în unită, puternică și stabilă pentru foarte mulți ani de aici încolo, iar copiii trebuie să simtă asta de la o vârstă cât mai mica”, ne-a declarat Márk Endre, primarul municipiului Reghin.

„La 73 de ani de la ”Declarația Schuman” din 9 mai 1950 considerată piatra de temelie a Uniunii Europene, am sărbătorit Ziua Europei în Reghin într-un mod foarte plăcut spun eu, implicându-i pe cei mici. Am vizitat standurile pe care ei le-au amenajat pentru a sărbători această zi a Europei și pot spune că Inventivitatea și imaginația lor este una debordantă, mă surprinde plăcut de fiecare dată. Standurile au fost extrem de frumoase, copiii la fel, deosebiți. Sper ca și anul viitor să reușim să sărbătorim această zi de 9 mai, dar în condiții mult mai prielnice. Mă gândesc aici la conflictul pe care îl avem la granițele României, situație nedorită de Uniunea Europeană. Până la urmă, unul dintre principalele motive pentru care a luat ființă această asociere a țărilor din Europa a fost dorința de a nu mai avea conflicte majore pe bătrânul continent”, a precizat viceprimarul Dragoș Pui.

Cu greu am putut face o erarhie, care din standurile prezente a fost cel mai reprezentativ, fiecare având în spate imaginația și talentul elevilor care au punctat cum nu se putea mai bine tradițiile țărilor pe care au ales să le reprezinte. Am să mă opresc totuși la cel mai albastru stand, cel al Țărilor de Jos, prezentat de către Gimnaziul ”Florea Bogdan”.

„Ce zi minunată! Parcul central al Reghinului s-a umplut de o efervescență și de o veselie cum rareori putem vedea. Fiecare școală gimnazială, liceu sau grădiniță a răspuns în mod admirabil la sărbătoarea Zilei Europei, pregătind câte un stand dedicat unei țări a Uniunii Europene. Așa cum se știe, la 9 Mai se aniversează în fiecare an semnarea „Declarației Schuman”, înfăptuită în anul 1950, considerată începutul a ceea ce reprezintă acum Uniunea Europeană. Școala Gimnazială “Florea Bogdan” a ales să reprezinte Țările de Jos , un stat mic dar cu oameni cu suflet mare. Echipa de cadre didactice și elevii desemnați au realizat o intensă muncă de cercetare și suntem convinși că publicul a fost impresionat de efortul nostru. Lăsăm imaginile să vorbească de la sine. Adresăm felicitări tuturor școlilor pentru că uniți am reușit să aducem o fărâmă din Europa în urbea noastră, sărbătorind împreună prin exponate, prin dans, muzică și voie bună, pacea și unitatea pe acest vechi continent”, a fost mesajul transmis de reprezentanții Școlii Gimnaziale ”Florea Bogdan”.

