Ce a transmis ministrul sănătății în deschiderea Cursului Internațional de Ortopedie

Centrul UNiX (str. Victor Babeș nr. 15) care aparține de U.M.F.S.T. G.E. Palade Târgu Mureș a găzduit joi, 10 mai, de la ora 8.30, deschiderea Cursului Internațional de Ortopedie arthroms.ro, a 8-a ediție, desfășurată sub înaltul patronaj ESSKA.

”Avem invitați de marcă, inclusiv al doilea vicepreședinte al ESSKA prof . Michael Hantes, onorabili reprezentanți din cele mai importante centre universitare din Târgu Mureș, este o sesiune axată pe zona de chirurgia genunchiului, însemnînd prezervarea cartilagiului articular, în special, și sunt pregăite și zone de workshop în care cursanții vor putea practica cele mai noi modele prin care acest mod de ea prezerva cartilajul se poate face. De asemenea, începe tot mai activ inteligența artificială să-și facă loc și în zona de ortopedie, avem pregătit și două workshop-uri cu realitate virtuală augmentată, aspecte care sunt absolut noi la acest curs, apreciate și bune. Vorbim aici de proceduri prin care se asigură partea de training a studenților, rezidenților, realitatea augmentată. Spre deosebire de cea virtuală, care utilizează imagini virtuale, acest tip de realitate utilizează imagini reale și vom putea simula anumite aspecte de proceduri prin care putem restaura axul osos și zona de cartilaj fără să fie evoie de un intrumentar foarte sofisticat și expunere la radiații, ceea ce este avantajos atât pentru pacienți, cât și pentru echipele operatorii. Suntem pe un trend ascendent, este important pentru noi ca acest centru medical să fie în topul valorilor europene”, a declarat profesor Tiberiu Bățagă.

Medicina și, implicit, sănătatea reprezintă în mod cert una dintre cele mai importante direcții practice de aplicare a tehnologiilor pentru realitate virtuală și realitate augmentată. În domeniul ortopediei s-a trecut de la așa-numita ortopedie mecanică, în care sunt utilizate doar artroplastiile, protezele de şold, genunchi, cu care se schimbă o articulație, la partea de ortopedie regenerativă, în care se dorește să prezervarea cartilajului, păstrărea lui și tratarea leziunile de cartilaj, în așa fel încât, momentul în care să se ajungă la aceste artroplasii să fie cât mai târziu.

Poziția ministerului sănătății

Drept urmare a recunoașterii internaționale Cursul de ortopedie de la Târgu Mureș care se desfășoară sub patronajul ESSKA , a fost deschis de ministrul sănătății prof. univ. dr. Alexandru Rafila care s-a adresat cursanților în format online-live.

”La Hamburg, unde ne-am întâlnit şi am văzut remarcabila activitate de la facultatea din Hamburg, cred că această abordare de dezvoltare în parteneriat cu societăți internaționale, fie că discutăm despre societatea europeană sau despre societatea internațională legată de terapia genunchiului și artroscopie din care faceți parte și pe care le coordonați împreună, bineînțeles cu colegi din întreaga lume. Cred că această activitate este extrem de importantă din două puncte de vedere. Pe de o parte, este legată de prestigiul şcolii de ortopedie și traumatologie de la Târgu Mureş, pe de altă parte, răspunde şi unui deziderat mai larg de pregătire a resurselor umane în domeniul sănătății. Dar ortopedia-traumatologia reprezintă un domeniu în care progresele tehnologice și progresele în specialitate au fost remarcabile și din această cauză astfel de evenimente, cum este cel de la de la Târgu Mureş, pe care îl organizați în aceste zile, este extrem de important. Sunt convins că atât dvs. cât și colegii care vă sunt alături de la nivel international vor avea satisfacţia unui curs de foarte bună calitate , care în pregătirea profesională vor fi evidente. Şi, așa cum spuneam puțin mai devreme, este nevoie de profesionalism, de dezvoltare a capacității în domeniul resurselor umane, mă refer la calificarea lor profesională a medicilor din România și din Europa”, a declarat prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Centru unic în Europa Centrală

ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy – Societatea (asociația) Europeană pentru Traumatologie Sportivă, Chirurgia Genunchiului și Artroscopie) şi ICRS (International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society – Societatea Internațională pentru Regenerarea Cartilajelor și Prezervarea Articulațiilor) sunt cele două societăți care au acreditat Târgu Mureș ca centru de traning, respectiv ambele clinici de ortopedie, urmând ca în luna iunie în Statele Unite, în momentul în care prof. Tiberiu Bățagă va fi acceptat în comisia și bordul internațional al Societății Internaționale de Chirurgie a Genunchiului şi ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine), vor începe procesul de acreditare. Cu alte cuvinte, Târgu Mureș ca și centru medical pe zona de ortopedie va fi recunoscut de toate cele trei principale centre internaționale, ceea ce va deschide noi perspective din punct de vedere al educației și cercetării, potrivit afirmațiilor prof. Tiberiu Bățagă.

European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy – adică Societatea (asociația) Europeană pentru Traumatologie Sportivă, Chirurgia Genunchiului și Artroscopie are cinci direcții interne majore (gleznă și talpă, șold, genunchi, umăr și medicina sportivă) și peste 3.600 de membrii activi din toată Europa.

ESSKA este cel mai vechi și mai important for european care a dat recunoaștere Cursului de la Târgu Mureș.

ICRS – International Cartilage Regeneration & Joint Preservation Society – adică Societatea Internațională pentru Regenerarea Cartilajelor și Prezervarea articulațiilor care întrunește peste 1.300 de membrii din 65 de țări și care este un forum dedicat celor două componente: cartilaje și articulații.

La Cursul Internațional de Ortopedie arthroms.ro au participat prof. Michael Hantes, prof. Tiberiu Bățagă, prof. Andrei Nica, assoc. prof. Radu Fleacă, prof. Jenel Pătrașcu, prof. Radu Prejbeanu, assoc. prof.Octav Russu, assoc. prof. Mihai Roman, assoc. prof. Mihai Roman, sen. lect.Arpad Solyom, prof. Vlad Predescu, prof. Bruno Violante, assoc. prof. Adrian Todor, prof. Pop Tudor Sorin, assoc. prof. Ionuț Codoreanu și prof. Horea Benea.

”Târgu Mureșul ar putea să fie în Europa Centrală singurul centru care, dată fiind această recunoaștere a celor trei societăți va fi, cum să spun eu, piesa de schimb în care vom juca pe toate planurile și în domeniul cercetării și în domeniul educației. Și pentru asta ne-am și înființat un departament special de inovare tehnologică și educație în Ortopedie-Traumatologie, care va prelua o serie de aspecte, mai ales în zona de cercetare și de educație în ortopedie și traumatologie”, a concluzionat cu optimism prof. Tiberiu Bățagă.