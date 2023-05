Tărâmul Lavandei, o poveste plină de parfum

Distribuie

Ovidiu Roşca este un tânăr mureşean care nu s-a rezumat, în viaţa sa, la a face lucruri comode. La 19 ani, când era în primul an de facultate, a început să lucreze în presă, cameraman la ProTV şi a dat nas în nas cu drama vieţii văzută din spatele camerei de filmat. După opt ani a decis să încerce şi alte lucruri. A trecut pe partea de foto/video la evenimente, dar şi-a dat seama că trebuie să gândească în perspectivă.

Reîntâlnirea cu un prieten din copilărie, întors după 10 ani de muncă în Spania, a dus la crearea unui parteneriat şi la naştarea Tărâmului Lavandei din comuna Mădăraş.

„Sunt într-un parteneriat de succes cu prietenul meu din copilărie, aşa s-a născut Tărâmul Lavandei, alături de Borbely Bela. Terenul pe care se află Tărâmul Lavandei este proprietatea lui, după ce a lucrat 10 ani în Spania a vrut să vină cu familia acasă, să facă ceva în România, să producă şi să trăiască aici nu în altă ţară. Acum şapte ani mi-a venit în cap ideea că trebuie să gândesc cumva în avans. Aveam atunci partea de foto/video, dar mă gândeam că în viitor va fi dificil să tot fac evenimente pe partea asta. Educaţia financiară spune să nu-ţi pui toate ouăle într-un coş, niciodată nu suntem siguri pe nimic. Ne-am tot gândit cu Bela ce să facem şi am ajuns la lavandă. Acum şase ani am început să investim, am avut şi parte de obstacole. Am avut 2-3 ani în care am investit tot ce produceam din video şi nu se vedeau rezultatele. Am mai cumpărat inclusiv terenuri pe care le-am plantat, lavanda nu se prindea, nu creştea. Am perseverat, chiar dacă a fost greu, rezultatele nu vin peste noapte”, ne-a povestit Ovidiu.

Toate produsele care rezultă din cultivarea lavandei sunt naturale, întreţinerea, săparea fiind făcute manual.

„Tărâmul Lavandei cuprinde 9 hectare de lavandă, în două locaţii, noi plantăm, curăţăm manual lavanda, fără substanţe chimice şi avem şi distileria noastră cu abur pentru apa şi uleiul de lavandă. Uleiurile esenţiale fac parte din medicina naturistă şi sunt foarte puternice”, a mai spus Ovidu.

Pentru a putea susţine financiar cultura de lavandă, cei doi parteneri s-au gândit să organizeze şi un Festival al Lavandei, dând astfel posibilitatea iubitorilor de natură şi de frumos să petreacă clipe de neuitat în oceanul mov de pe dealul comunei mureşene.

„Pe parcus ne-am dat seama că investiţiile pe care trebuie să le facem pentru menţinerea culturii şi pentru a păstra totul natural sunt foarte mari şi am încercat să ne gândim la soluţii pentru a ne putea susţine afacerea. Am gândit deschis şi out of the box, cum se spune, şi aşa ne-a venit ideea cu Festivalul Lavandei. Am început acum cinci ani. Veneam la muncă şi ne-am dat seama că poate ar fi şi alţii interesaţi să vină să vadă frumuseţea lavandei”, ne-a spus Ovidiu Roşca.

Anul acesta Tărâmul Lavandei va putea fi vizitat din 24 iunie până în 16 iulie 2023, între orele 9 – 21. „Vom întâmpina vizitatorii cu multe decoruri pentru fotografii, un stand cu produse pe bază de lavandă, mâncare tradițională, cafea cu lavandă, pocorn, vată de zahăr, bauturi răcoritoare, etc. Avem, de asemenea, tobogane gonflabile pentru copii, plimbări cu bicicleta lângă lanul cu lavandă sau aceştia pot face un picnic cu familia, pe deal, lângă lanul de lavandă pe o pajiște verde. Punem la dispoziţie zeci de locuri de campare cu cortul personal sau rulota, chiar lângă lavandă pe o pajiste de lucernă. Experiența de a te plimba seara prin lavandă, prin sat sau de a te trezi dimineața și a bea cafeaua lângă lavanda, credem ca este de neegalat”, a spus Ovidiu Roşca.

Sanda VIŢELAR

Foto: Tărâmul Lavandei