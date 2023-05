Oferta educațională pentru 2023-2024 a Departamentului de Drept și Administrație Publică, Facultatea de Economie și Drept, UMFST „George Emil Palade”

Distribuie

Programe de studii universare de masterat:

Preadmiterea/ Admiterea se face pe bază de concurs (interviu). La nivelul fiecărui program de studiu sunt alocate atât locuri finanțate cât și locuri cu taxă (pentru anul universitar 2023-2024 taxa de școlarizare este de 3.400 de lei/an (plătibilă în 4 rate). Informații și detalii despre admitere: https://www.umfst.ro/masterat/iosum/admitere-2023.html

– Administrație publică și politici europene (IF), durată studii – 2 ani

Programul de masterat (https://adminfo.umfst.ro/administratie-publica-si-politici-europene/) se adresează absolvenților nivel licență, atât celor care vor să își continue studiile cu un program de master cât și celor care lucrează deja în administrația publică (locală, națională sau europeană) sau în alte domenii tangențiale. Programa masteratului este direct legată de necesitățile tehnice existente la nivelul administrației publice urmărind elemente precise precum dezvoltarea unor abilități manageriale extrem de necesare și a unei mentalități bazate pe necesitatea eficientizării funcționării serviciilor publice. Dacă îți dorești o funcție publică de conducere, programul de masterat își oferă posibilitatea îndeplinirii acestei cerințe impuse de Codul administrativ al României. Curricula universitară asigură dobâdirea comperențelor necesare, inclusiv în contextul digitalizării administrației publice (E-guvernare. Practică și Drept; Administrația publică în statele Uniunii Europene; Integrarea europeană a comunităților teritoriale și locale; Dreptul finanțelor publice în Uniunea Europeană – armonizarea taxelor etc.).

– Poliție locală și siguranță publică (IF), durată studii – 2 ani

Program de studii de masterat (https://adminfo.umfst.ro/politie-locala-si-siguranta-publica/) are ca scop general aprofundarea cunoștințelor fundamentale dobândite la nivelul studiilor universitare de licență, iar ca scop specific corelarea cunoștințelor și aptitudinilor absolvenților cu cerințele prezente ale unei categorii largi de angajatori, determinate atât de schimbările legislative intervenite atât în domeniul de competență și activitate al poliției locale cât și al celorlate instituții publice din sfera siguranței publice. Masteratul se adresează tuturor funcționarilor publici care își desfășoară activitatea în domeniul ordinii și siguranței publice dar și persoanelor interesate de acest domeniu. Abordând teme specifice de actualitate, masteratul oferă posibilitatea îndeplinirii condiției speficie de ocupare a unor funcții publice (inclusiv de conducere).

– Instituții judiciare și profesii liberale (IF), durată studii – 1 an

Programul de masterat (https://adminfo.umfst.ro/institutii-juridice-si-profesii-liberale/) asigură formarea specializată a absolvenților învățământului superior în domeniul instituțiilor judiciare, prin însușirea de cunoștințe teoretice solide și dezvoltarea de abilități practice și de cercetare care să asigure absolventului accesul și succesul ca profesioniști pe piață, în domeniul profesiilor juridice, inclusiv a celor cu statut liberal. Masteratul se adresează în primul rând absolvenților de Drept și, în al doilea rând, tuturor absolvenților de licență interesați de aprofundarea pregătirii juridice prin abordarea unor teme de maximă actualitate atât din sfera națională, cât și europeană (Răspunderea juridică pentru malpraxis în profesiile juridice; Soluționarea conflictelor de muncă; Proceduri speciale de insolvență și preinsolvență; Instituții ale procesului penal).

– Achiziții publice (IF), durată studii – 1 an.

Programul de masterat (https://adminfo.umfst.ro/achizitii-publice/) are ca tematică aspecte specifice științelor juridice (Contractul de achiziție publică; Dreptul european al achizițiilor publice; Conteciosul achizițiilor publice; Răspunderea penală și contravențională în domeniul achizițiilor publice), dar și administrativ-economice (Dezvoltare durabilă prin achiziții publice și protecția mediului; Probleme specifice dreptului afacerilor în materia achizițiilor publice etc.), fiind recomandat îndeosebi angajaților din instituții publice sau alte entități, care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor publice. Programul este de un an universitar și este adaptat cerințelor pieței muncii. Prin curricula modernă, masteratul asigură dobândirea competențelor necesare, inclusiv în contextul digitalizării. Este opțiunea potrivită pentru cei care își doresc o provocare și oportunitatea de a se specializa într-un domeniu extrem de dinamic.

