Paste după reţeta bunicii şi alune de pădure noutăţi la Târgul Cetăţii

Distribuie

Piaţeta Cetăţii Târgu-Mureş găzduieşte cea de-a XXVI-a ediţie a Târgului Cetăţii, peste 60 de producători fiind prezenţi cu bunătăţuri pe toate gusturile.

„Prima ediţie Târgului Cetăţii a fost în 2016 şi de atunci, deşi iniţial evenimentul era bi-anual, am lărgit numărul de ediţii pentru că s-a simţit nevoia. Am avut cereri atât din partea producătorilor, cât şi din partea clienţilor. Peste 60 de producători sunt prezenţi la această ediţie, o ediţie foarte diversificată în care avem şi multe produse noi pentru că de fiecare dată ne străduim să avem producători noi cu produse în premieră”, a declarat pentru Zi de Zi, Cristina Manoilă, organizatorul evenimentului.

Printre noutăţile de anul acesta se numără pastele de casă, după o reţetă maramureşeană din bătrâni, dar cu un iz modern.

„Este reţeta pe care o făceam cu bunica atunci când eram copil. La vremea respectivă se făcea doar din făină şi ou, dar noi având grădină la ţară am hotărât să punem şi legumele din grădină în aluat ca să coloreze, să atragă un pic privirea. Folosim doar ingrediente naturale, făină, ou, spanac, ardei, ciuperci de pădure, leurdă, absolut tot ce ne oferă natura. Nu folosim coloranţi, nu folosim aditivi, nu folosim nici măcar sare. Produsele sunt sută la sută naturale”, ne-a spus Anca Vălean, proietara Răstăuţelor Maramureşene.

O altă noutate o reprezintă produsele obţinute din alune de pădure.

„Firma noastră, sub brandul ALLU aduce pe piaţă produse pe bază de alune ecologice. Avem alune prăjite simple, alune prăjite cu ciocolată belgiană, alune cu sare, cremă tartinabilă din alune de pădure, fără zahăr adăugat şi fără conservanţi, muszli pe bază de alune de pădure, banane, caise şi stafide, ulei de alune presat la rece, făină şi granule. Am început în anul 2016 când am înfiinţat firma, am defrişat o fostă livadă de măr din Satu Mare şi în 2020 am început plantarea livezii noastre care se întinde pe o suprafaţă de 50 de hectare. Ulterior, am înfiinţat şi o staţie de procesare unde facem aceste produse încercând să închidem lanţul economic, să fim cât mai rentabili şi cât mai aproape de consumatori”, ne-a spus Andrei Dănuţ Sabău, proprietarul societăţii.

Organizatorii Târgului Cetăţii au pregătit pentru pasionaţii de gastronomie şi un show de gătit live la care va participa Vizi Imre. Acesta va avea loc duminică, după ora 14.00.

„Important de spus este faptul că duminică vom face un live cooking show alături de Vizi Imre cu ingrediente de la Târgul Cetăţii, vom găti chiar aici pe piaţeta Cetăţii, vom şi filma reţetele pe care ulterior le vom posta pe pagina „Eat. Buy. Local.”, dar important este că vom găti aici şi toţi cei care doresc să vadă cum se filmează şi cum se produce un cooking show pot să vină, să vadă şi apoi să deguste”, a precizat Cristina Manoilă.

Sanda VIŢELAR