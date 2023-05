Sighişoara gazda Interpret Europe

Distribuie

Asociaţia Europeană pentru Interpretarea Patrimoniului organizează vineri şi sâmbătă, în premieră în ţara noastră, conferinţa anuală a Interpret Europe, la Sighişoara. Aceasta are ca temă crearea de peisaje de învăţare prin interpretarea patrimoniului.

„Aceasta este conferinţa Interpret Europe, evenimentul nostru anual pe o temă foarte specială din acest an, peisaje de învăţare, crearea de peisaje de învăţare prin interpretarea patrimoniului. Interpretarea patrimoniului este o abordare a educaţiei non-formale pentru siturile de patrimoniu, pentru muzee, parcuri naţionale, monumente, grădini istorice. Toate aceste situri trebuie să-şi prezinte moştenirea publicului, vizitatorilor şi localnicilor. Aşa că îi dotăm cu abilităţi, cu metodologia, cum să comunice acest lucru, cum să implicăm oamenii în activităţi semnificative. Lucrăm foarte strâns cu UNESCO. De aceea am ales România, pentru că are o mulţime de situri desemnate UNESCO. Ne aflăm aici în mijlocul întregii ‘jungle’ a siturilor de patrimoniu din Sighişoara şi împrejurimi. De asemenea, parcurile geo fac o treabă minunată, aşa că am vrut să arătăm asta membrilor”, a declarat presei directorul general al Interpret Europe – European Association for Heritage Interpretation, Helena Vicic.

Interpret Europe lucrează împreună cu UNESCO, în special cu Biroul Regional pentru Ştiinţă şi Cultură din Veneţia şi cu biroul de legătură din Bruxelles, iar în cadrul acestei cooperări a fost conceput un program de formare pentru siturile aflate în patrimoniul mondial.

Helena Vicic a precizat că Sighişoara este un loc foarte pitoresc, unic, la fel ca toată Transilvania şi satele săseşti, „ca o paletă colorată a unui artist care pictează picturi”.

„Şi ceea ce este de fapt important de spus este că aceste faţete colorate şi peisaj reprezintă diversitatea culturilor de aici. Acesta este, de asemenea, ceva pe care am dori să le arătăm membrilor noştri la vizitele de studiu. Duminică, mergem să vizităm 45 de biserici şi geoparcuri”, a mai spus Helena Vicic.

Primarul municipiului Sighişoara, Iulian Sârbu, a declarat că doreşte ca în urma discuţiilor să rezulte o serie de bune practici care să poată fi implementate de administraţia locală.

„În primul rând, pentru noi, ca și municipiu, este o bucurie să găzduim, pentru prima dată în România, o întâlnire a experților în interpretarea patrimoniului, cu atât mai mult Sighișoara având acest sit UNESCO important. Consider că este și o onoare, dar de asemenea și o responsabilitate, pentru că în următoarele zile, practic perioada 12-15 mai, în urma acestor discuții și dezbateri care se vor purta, îmi doresc să rezulte și anumite bune practici pe care noi să le putem implementa la nivelul municipiului Sighișoara, astfel încât să punem în valoare cât mai bine patrimoniul cultural. Și așa cum am spus-o de fiecare dată, cred că acest patrimoniu cultural trebuie să fie și unul viu, adică practic, trebuie să interacțiune, nu doar ziduri și pietre”, a spus acesta.



Redacţia