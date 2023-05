FOTO: Elite, arme, primele mamifere şi capodopere ale picturii la Noaptea Muzeelor

Distribuie

De la artă modernă la arme medievale, de la ateliere de modelat în lut la grădina botanică, de la Turnul Palatului Administrativ la criptele Bisericii Romano-Catolice, de la dinozauri şi mamifere la capodopere ale picturii româneşti, târgumureşeni au avut de unde alege cu ocazia Nopţii Muzeelor.

La Târgu-Mureş evenimentul dedicat, iniţial, vizitării muzeelor, a căpătăt o amploare care situează oraşul la jumătatea ofertei culturale a Bucureştiului şi cu cea mai mare ofertă din afara capitalei.

Fost director al Muzeului Judeţean Mureş, actual primar al municipiului, Soos Zoltan, a declarat pentru Zi de Zi că, de la bun început, s-a dorit crearea unui eveniment care să coaguleze, măcar o dată pe an, viaţa culturală a oraşului.

„Asta a fost intenţia de când am început să organizăm la Târgu-Mureş evenimentul, să devină un for al instituţiilor culturale şi nu numai a instituţiilor, ci a oamenilor de cultură pentru că doar aşa putem învăţa. În fiecare an, pe măsură ce am atras mai mulţi parteneri, ne-am dat seama că vine din ce în ce mai multă lume, din multe domenii ale culturii şi aşa am reuşit să coagulăm toată viaţa culturală a oraşului şi, drept dovadă, a devenit una dintre cele mai importante evenimente culturale din Târgu-Mureş şi sper să continue tot aşa”, a spus acesta.

Performanţa realizată de principalul organizator, Muzeul Judeţean Mureş, a fost recunoscută la nivel naţional de Reţeaua Naţională a Muzeelor.

„Ediţia din acest an a Nopţii Muzeelor, a XVII-a adună laolaltă mai multe forme de artă. Avem new media prin filmele ce pot fi vizionate în Cinematograful DOM din Piaţa Teatrului pe lângă expoziţiile deschise atât în spaţiile Muzeului cât şi în spaţiile partenere. Vorbim despre 35 de parteneri care au deschis în 30 de locaţii special pentru acest eveniment. Este o unicitate a oraşului nostru pentru că, în alte oraşe evenimentul Noaptea Muzeelor se bazează mai mult pe vizitarea expoziţiilor şi programul e prelungit. Specific pentru Târgu-Mureş este faptul că este singurul eveniment cultural din oraş care reuneşte de 17 ediţii încoace toţi actorii culturali iar anul acesta am primit şi o confirmare a acestui lucru în sensul că Reţeaua Naţională a Muzeelor din România ne-a confirmat că oferta noastră culturală a ajuns la jumătatea ofertei din capitală ceea ce pentru noi este o mare onoare şi este un impuls să mergem mai departe şi să ne extidem ca programele”, a declarat Liliana Lircă, responsabil comunicare şi PR, Muzeul Judeţean Mureş.

De la Andreescu la Ghenie

Pictura românească a fost prezentă la Noaptea Muzeelor prin expoziţia Capodopere. Ea reunește capodopere ale marilor maeștri ai artei românești, selectate dintr-o foarte importantă colecție particulară târgumureșeană. „Pot fi admirate lucrări semnate de artiștii consacrați ai secolului al XIX-lea și de cei ce fac trecerea spre secolul XX: Ioan Andreescu, Ștefan Luchian, Nicolae Vermont, alături de lucrările faimoșilor interbelici: Nicolae Tonitza, Gheorghe Petrașcu, Theodor Pallady, Jean Al. Steriadi. Artiștii transilvăneni conferă specificul spațiului intracarpatic: Simon Hollósy, Ziffer Sándor, Nagy Oszkár, Jándi Dávid, Aurel Ciupe, Ion Vlasiu, Eugen Gâscă, Hans Eder. Viguroase sunt lucrările maeștrilor creatori de școală postmodernă: Corneliu Baba și Alexandru Ciucurencu. Se alătură contemporanii cu noile tendințe: Ion Alin Gheorghiu, Horia Bernea, Georgeta Năpăruș, Sorin Ilfoveanu, Ștefan Câlția, Mircea Suciu, Adrian Ghenie. Artiștii mureșeni asigură culoarea locală. Acestea sunt doar câteva dintre reperele periplului vizual ce oferă o scurtă dar foarte consistentă incursiune în atmosfera artistică românească modernă până în contemporaneitate. Se definesc astfel și principalele direcții de interes ale colecționarului”, a menţionat Cora Fodor, coordonatorul expoziții și cercetător științific, Muzeul Județean Mureș.

Arme şi elite în Cetate

Expoziția „Epoci, elite și arme” este inedită prin tematica abordată până în prezent de Secția de Arheologie, oferind vizitatorilor o incursiune prin universul armelor care cuprinde peste 500 de piese din Colecțiile Muzeului Județean Mureș. „Expoziția organizată de Secția de Arheologie a Muzeului Județean Mureș ilustrează evoluția armelor și a echipamentului militar de-a lungul epocilor istorice, din preistorie până în epoca contemporană. În legătură directă cu aceste piese, expoziția evidențiază poziția războinicului în societate, de multe ori elitele războinice fiind recrutate din rândul elitelor aristocratice. Vor fi expuse cele mai cunoscute și spectaculoase piese printre care amintim: Fibula de la Suseni, Inelul-sigiliu de aur de la Deda-Bistra, Tezaurele de bijuterii dacice de la Mădăraș și Sânger. Toate aceste piese fac dovada existenței acestor lideri războinici și de multe ori, ele ies din tiparul obiectelor comune, putând fi încadrate în categoria obiectelor de artă”, a precizat Nicoleta Man, curatorul expoziţiei.

Ce s-a întâmplat după ce au dispărut dinozaurii?

Este întrebarea la care oferă un răspuns mini-expoziţia organizată de Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Judeţean şi care a fost vernisată chiar de Noaptea Muzeelor. Expoziţia își propune să aducă în atenția publicului larg date despre animalele care au populat teritoriul actualei Transilvanii, imediat după limita Mezozoic/Cenozoic (aproximativ 66 milioane de ani în urmă). Piesele expuse fac parte din patrimoniul cultural al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Parte din ele reprezintă și rodul cercetării de teren al unor specialiști de la Secția de Științele Naturii a Muzeului Județean Mureș. Acestea sunt de o valoare științifică remarcabilă, unele fiind unice la nivel mondial.

„Vă propunem o expoziţie mai aparte, toată lumea este fascinată de lumea dinozaurilor iar Steven Spielberg nu este străin de această faimă, foarte puţini se întreabă ce a urmat după. Ştim despre dispariţiile majore din istoria Terrei şi în momentul de faţă avem şase astfel de extincţii. Pe noi ne interesează ce s-a întâmplat după limita KT, ceea ce ştim este că atunci s-a întâmplat ceva extrem de brutal, extrem de abrupt, la 66 de milioane de ani planeta a înregistrat un eveniment major care este legat, sunt multe scenarii, dar se presupune că s-a petrecut un impact cu un asteroid, ceea ce a dus la dispariţia unei lumi şi înlocuirea ei cu o alta. Lumea veche este lumea dominată de reptile, în special dinozauri, lumea nouă este lumea noastră, a mamiferelor, adică a animalelor care nasc pui vi pe care îi alăptează”, a explicat prof. univ. dr. Vlad A. Codrea, de la Universitatea din Oradea, cercetător afiliat onorific la Muzeul Judeţean Mureş.

A consemnat Sanda VIŢELAR

Foto: Sanda VIŢELAR/Mihai FURNEA