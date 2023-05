Benedek József despre inspiraţie şi creaţie

Distribuie

Benedek József s-a născut în 1946 la Târgu-Mureș, unde a absolvit Liceul Bólyai Farkas. Deşi s-a născut într-o familie de medici, încă de mic copil, de la vârsta de patru ani, a fost fascinat de lumea formelor.

„Foarte devreme în copilărie, încă de la vârsta de patru ani, modelam diverse forme şi făceam tot felul de desene. Chiar m-a întrebat cineva la un moment dat cum de nu am devenit medic. Nu ştiu dacă m-am gândit la asta, dar din copilărie a ieşit la iveală că am un talent deosebit faţă de arta plastică şi am continuat să mă dezvolt în acest sens”, a spus pentru Zi de Zi, Benedek József.

Familia Benedek îşi găseşte rădăcinile în secuime încă din anul 1165, conform Arhivelor Statului Maghiar, se trage din Băţagu Mic, în zona Trei Scaune, între Baraolt şi Sfântu Gheorghe. Este o familie veche, cu tradiţie, cu foarte mulţi intelectuali care şi-au îndeplinit obligaţiile faţă de comunitate.

După absolvirea liceului s-a îndreptat către Universitatea din Cluj Napoca pentru a-şi continua studiile. „Problema era că la Cluj, chiar dacă m-am descurcat foarte bine la testele de specialitate, nu am reuşit, din păcate la proba de limba română. Lucrarea mea era plină de corecturi cu roşu de la atâtea greşeli. Un coleg, Roman Victor, nu ştiu dacă mai trăieşte astăzi, m-a îndreptat către Institutul de la Bucureşti pentru că acolo nu contează limba română la admitere. Acolo am luat 10 pe linie la toate probele tehnice şi apoi timp de un an de zile m-am concentrat să învăţ limba română pentru ca să reuşesc să scriu de nota 6. Am făcut şase ani de studii la clasa profesorului Ion Irimescu”, ne-a povestit acesta.

După terminarea studiilor a predat la liceul din Turnu-Severin, mai apoi s-a mutat la Timișoara și a revenit la Târgu-Mureș în 1983. Din 1992 s-a stabilit la Budapesta, unde trăiește în continuare. Acolo a înfiinţat o galerie de artă împreună cu soția sa, artistă la rândul său, Benedek Laborcz Flóra, galerie care bucură de o mare popularitate și unde invită numeroși artiști, mulți dintre ei prieteni din România. Benedek József are la activ peste 24 de expoziții personale în Ungaria, Europa și America. A participat, de asemenea, la numeroase expoziții de grup și a obținut peste 25 de medalii, premii și distincții. Este un sculptor cu preocupări și teme profunde, aproape un teoretician. Lucrările sale pot fi găsite în multe ţări din Europa, în special în Germania, Ungaria, Franţa, Elveţia. Două lucrări semnate de el se găsesc şi la Târgu-Mureş, în faţa SCJU Târgu-Mureş.

Opera sa este transpunerea în materie a unui rafinament de înțelegere filosofică, științifică, antropologică, formală și, mai mult decât atât, pentru un artist, morfologică a lumii.

„Am făcut nişte mobile spaţiale, construite pe simetria gravitaţională. Sunt nişte construcţii speciale în spaţiu care pot fi continuate la infinit. Subiectul meu este configuraţia timpului, este un lucru nou în arta universală, care trebuie conceput ca o sferă care creşte spre viitor. La hotarul sferei se nasc noi valori, acolo unde a ajuns timpul. Un artist plastic în general, un sculptor, un pictor, un grafician, trebuie să cunoască ceea ce a fost înainte, toată creaţia. De aceea este important Institutul de Arte. Asta este foarte important, dacă nu cunoaştem ceea ce s-a făcut nu putem crea ceva nou. Aceste valori construiesc trecutul şi pe baza lor puteam crea lucruri noi care duc arta plastică mai departe”, a spus acesta.

Creaţiile sale prezintă un univers artistic ondulatoriu, cu circularități frânte, dar aflate pe o traiectorie ascensională. Sculpturile și picturile acestuia reprezintă ipostaze ale unor întreguri dezbinate aflate mereu într-o poziție fragilă, la distanță egală de reunificare, cât și de separarea completă. Temele vizează timpul şi spaţiul, simetria gravitaţională şi extinderea conştiinţei.

„Am ajuns să creez forme şi pornind de la rebusuri. Am descoperit inspiraţie în ele, specificul acestora este că trebuie să parcugem fiecare segment şi va rezulta o configuraţie interesantă de forme complementare. Specificul acestor structuri este că prin ele putem construi forme infinite. Uneori mă mir când am avut timp să creez atâtea sculpturi”, a spus acesta.

Pe lângă opera de creaţie, sculptorul este preocupat şi de editarea şi scrierea de cărţi de specialitate. De altfel, Benedek József, preocupat de procesul naşterii unei opere de artă noi, a construit o întreagă filosofie a inovaţiei.

„Unii spun că sunt matematician, e adevărat că mi-a plăcut matematica, dar pentru mine ecuaţiile sunt importante din alt motiv. Există trei părţi ale creaţiei, partea subconştientă, unde descopăr lucruri care pot fi prelucrate în arta plastică, conştiinţa conştientă şi supraconştienţa sau conştiinţa divină sunt acele momente de inspiraţie, de revelaţie, de iluminăre, în care ajungem să vedem forma nouă. Dumnezeu aşa ne-a construit mintea, creierul încât noi purtăm în noi tot ceea ce s-a creat şi putem duce mai departe pentru a crea forme noi. În general când facem ceva avem un plan X din care iese un rezultat, dar procesul de creaţie este mai complicat puţin. În procesul de creaţie se naşte o valoare nouă care nu a existat niciodată. Asta este cel mai important lucru care se naşte în procesul de creaţie. Am încercat să traduc aceste concepte într-o ecuaţie care Y, rezultatul creaţiei, este egal cu t+g+m. Adică aici t reprezintă toată valorile care s-au creat vreodată în artă. Trebuie să cunoaştem aceste valori şi ele trebuie studiate la institut. Pe aceste valori se nasc noile valori care lărgesc sfera spre viitor. G-ul este talentul, fără talent nu există artă plastică. Aceste două lucruri sunt foarte importante pentru a crea noi valori, dar la acestea se adaugă necesitatea cunoaşterii materialului din care lucrăm, lemn, piatră etc sau la desen trebuie să înţelegem liniile şi umbrele şi nu doar să cunoaştem materialul ci şi tehnica de prelucrare a acestuia. Această formulă este foarte importantă, pentru că ea concentrează şi simplifică lucrurile”, a explicat sculptorul.

Sanda VIŢELAR