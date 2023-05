Medical marijuana buds in spilling out of prescription bottle with branded cap on black background

Captură importantă de canabis la Târgu-Mureş Distribuie În cursul zilei de luni polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, au prins în flagrant delict o persoană, în timp ce transporta un colet ce conținea droguri de risc. „Coletul, provenind din Spania, ar fi conținut 5,26 kilograme de cannabis, semințe de cannabis, un cântar de precizie, fertilizanți utilizați la creșterea plantelor de cannabis, precum și mai multe ambalaje noi din material plastic, transparent, cu închidere tip ziplock. Ulterior, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a persoanei cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc", se arată într-un comunicat al IPJ Mureş. Astăzi judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

