Recunoaștere pentru Festivalul ”Harmonia Cordis” la Gala Premiilor AFCN

Sala Pictura din cadrul Teatrului Național ”I.L.Caragiale” din București a găzduit luni, 15 mai Gala Premiilor AFCN 2022, eveniment ajuns în acest an la ediția a 8-a. Printre protagoniștii galei s-a numărat și Asociația Harmonia Cordis care a câștigat premiul Categoriei ”Comunicare și mediere culturală” pentru proiectul Festivalul Internațional de Chitară ”Harmonia Cordis”.

Beke István Ferenc, președintele Asociației Harmonia Cordis alături de Anelyn Radulescu, organizatorul Galei

„Am fost nominalizați la categoria ”Comunicare și mediere culturală” alături de alte patru asociații, și, spre bucuria noastră am fost declarați câștigători. Celelalate asociații au mai fost nominalizate în anii trecuți pentru diferite proiecte dar nu au avut câștig de cauză, în schimb noi, prin Festivalul de Chitară ”Harmonia Cordis” am fost nominalizați pentru prima dată, cu succes din câte se pare, lucru de care suntem extrem de bucuroși. A fost pentru prima dată când ne-am înscris practic pentru acest premiu oferit de AFCN, probabil nu i-am dat importanță până în acest an, nu aveam noi speranțe de câștig fapt pentru care nu ne-am înscris, asta până în acest an, lucru benefic pentru noi, dat fiind faptul că am și câștigat premiul. Este un premiu extrem de important pentru noi, o apreciere deosebită de care se bucură Festivalul Harmonia Cordis. Cu toții au vorbit la superlativ despre acest eveniment care în acest an va ajunge la ediția cu numărul 18. Nu este vorba de un premiu în bani, însă greutatea acestua este mult mai mare decât o sumă de bani, e vorba aici de recunoașterea muncii tale venită din partea unor oameni importanți din domeniul culturii care apreciază valoarea muncii care o faci. Mulțumim pe această cale celor de la AFCN pentru sprijinul oferit asociației noastre de-a lungul acestor ani în dezvoltarea și consolidarea culturii chitarei în România, ajutându-ne astfel să organizăm cel mai mare festival de chitară din Europa”, a declarat pentru Cotidianul Zi de Zi, Beke István Ferenc, președintele Asociației Harmonia Cordis.

Beke István Ferenc alături de Irina Cios, directoarea AFCN

„Premiile AFCN propun o abordare un pic diferită față de alte tipuri de premii, urmărind caracterul empatic, constructiv și formator al demersului creativ, colaborarea și nu competiția. Este o panoramare a exemplelor de bune pratici, filtrată prin experiența unor jurați care sunt membri activi ai unei comunități creative. Fiecare organizație nominalizată este un punct de la care pornesc direcții și trasee, care se intersectează și se multiplică formând rețele și noi asocieri.”, spune Irina Cios, directoarea AFCN.

În cadrul Galei găzduită de Teatrul Național din București au fost acordate premii la 10 categorii după cum urmează:

– Rezistență în cultură;

-Activare culturală în spațiul public;

-Activare interdisciplinară:

-Incluziune socială și dialog intercultural;

-Adresarea către publicul tânăr cu acces limitat la cultură;

-Soluții inovatoare în promovarea patrimoniului;

-Activarea patrimoniului immaterial;

-Promovarea culturii scrise;

-Promovarea culturii române în lume.

– Comunicare și mediere culturală.

La aceasta din urmă, nominalizați au fost Asociația Circus Fairies pentru proiectul Cluj Circus Days. Acrobație în circ și comunitate, Asociația de Dezvoltare a Filmului Românesc (ADFR) – Films in Frame, Asociația Harmonia Cordis – Festivalul Internațional de Chitară ”Harmonia Cordis” ediția a XVII-a, Asociația IOTA – Teatrul Improbabil – Ceilalți Viruși și Asociația VAR – WaveforMe, premiul fiind obținit de Asociația Harmonia Cordis – Festivalul Internațional de Chitară „Harmonia Cordis” care își va derula cea de a 18-a ediție în perioada 8-13 august la Târgu Mureș.

„Munca pentru ediția din acest an a Festivalului Harmonia Cordis începe imediat după terminarea ediției anterioare. Suntem în plină campanie de mediatizare a artiștilor care vor fi prezenți pe scena Harmonia Cordis. Va fi o ediție foarte bogată, plină de concerte frumoase și variate cu foarte multe genuri muzicale. Vom avea multe concerte de muzică clasică, muzică de cameră, flamenco, fingerstyle, jazz, muzică braziliană, gypsy jazz cu Cvartetul Rosenberg. Practic va fi o ediție de festival cu de toate pentru toți iubitorii muzicii”, a precizat Beke István Ferenc.

Alin ZAHARIE