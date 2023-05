80% din angajații din învățământ în grevă

Distribuie

Aproape 80% din angajaţii din învăţământ, în grevă de avertisment, potrivit datelor furnizate de reşedintele filialei Mureş a Federaţiei Sindicatului din Educaţie „Spiru Haret”, Maria Rezi, citată de Agerpres. Aceasta susţine că deşi la greva de avertisment de marţi şi-au anunţat participarea între 72 şi 73% dintre angajaţii din învăţământul preuniversitar, la protest au luat parte mult mai multe persoane decât s-a confirmat iniţial.