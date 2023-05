Cărți de Emil Constantinescu lansate la Târgu Mureș

Distribuie

Foaierul Teatrului Na’ional din Târgu Mureș va găzdui sâmbătă, 27 mai, de la ora 17.00, lansarea colecției de carte ”Istoria recentă și anticiparea viitorului”: ”Parteneriatul Strategic România – SUA”, ”Lumea post-pandemie între război și pace” – volumele I și II, de Emil Constantinescu.

Evenimentul este organizat de TEDxCornisa și Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

”M-aș bucura să am ocazia de a vă revedea la lansarea primelor două apariții editoriale din colecția „Istoria recentă și anticiparea viitorului”, pe care o coordonez la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. O colecție care ne definește rolul, pentru că fără analiza trecutului nu putem înțelege prezentul, iar fără înțelegerea prezentului, nu putem anticipa viitorul și nu putem găsi căile ca acest viitor să fie mai bun. Lansarea de carte se înscrie în cadrul conferinței TEDxCornișa, a cărei ediție din acest an se desfășoară sub îndemnul la curaj. Înființarea Institutului Levant, misiunea vizionară pe care și-a asumat-o, cele două apariții editoriale pe care vi le propunem reprezintă, în sine, un act de curaj. Curajul opțiunii, curajul de a acționa pentru soluționarea unor crize și atingerea unor idealuri. Curajul asumării unui destin”, a transmis Emil Constantinescu, fost președinte al României între 1996 și 2000.