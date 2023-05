Cinste lor, olimpicelor de la ”Blaga”

Distribuie

Oradea a găzduit în perioada 3-7 mai Olimpiada interdisciplinară de limba și literatura română și Religie, cultură și spiritualitate românească (clasele IXXII) – etapa națională. Printre participanți s-a numărat și Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” din Reghin prin elevele Antonia Botoi, clasa a XI-a, și Teodora Suciava, clasa a IX-a. Elevele au avut de susținut atât o probă scrisă, cât și una orală, au avut parte de un program cultural și religios oferit de organizatori.

”Am ales această olimpiadă deoarece am regăsit în profunzimea ei cele două pasiuni ale mele: meșteșugul cuvântului și cultura românească. Experiența trăită a fost unică pentru mine, reprezentând un tumult de emoții, o trecere de la agonie la extaz și momente neprețuite de autocunoaștere. Româna și religia mi-au oferit șansa de a înainta spre calea cunoașterii, oferindu-mi juste învățături pe care nu le voi uita și care îmi vor ghida pașii spre viitor. Reușitele nu se vor opri în acest moment, îmi doresc cu ardoare să continui și să excelez. Este prima olimpiadă de acest fel la care particip, pe care, cu siguranță, o voi memora și îmi va rămâne profund impregnată în gând”, a afirmat Teodora Suciava.

Oameni frumoși, pasiuni frumoase

De asemenea, trebuie să menționăm că eleva Antonia Botoi s-a calificat și la faza națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română, organizată la Sibiu în perioada 19-23 aprilie 2023.

”Participarea la cele două etape naționale a olimpiadelor de Limba și Literatura Română și de Cultură și Spiritualitate Românească a reprezentat modul prin care am avut ocazia să experimentez emoții, să cunosc persoane de care am legat frumoase prietenii, iar activitățile derulate în afara probelor au oferit ocazia fiecăruia dintre noi să facă cunoștință cu două dintre frumoasele noastre orașe istorice și culturale, Sibiu și Oradea. Am rămas plăcut impresionată de familiaritatea gazdelor, de subiectele care au creionat originalitatea caracterului celor două olimpiade la care am obținut rezultate frumoase, iar experiența în sine a conturat momente de care-mi voi aminti cu drag oricând. Mulțumesc părinților mei care m-au sprijinit și susținut mereu în tot ceea fac, cadrelor didactice care m-au îndrumat și tuturor persoanelor și prietenilor care mi-au fost alături și m-au bucurat prin zâmbetele lor, gândurile bune și mesajele transmise, făcând astfel posibilă aceasta dublă calificare națională”, a precizat Antonia Botoi.

Alături de Antonia, la faza națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română a participat și Cosmina Cotta, clasa a X-a, elevă pregătită de profesoara Enyedi Raluca. ”Olimpiada națională de Limba și literatura română… un eveniment ce nu anticipam să devină recurent pentru mine. Mă mândresc cu asta, sunt sigură că o voi face toată viața. E o realizare notabilă, contrastantă cu alte activități și concursuri, care mă face să realizez că munca grea are într-adevăr rezultate. Zilele petrecute la olimpiadă au fost superbe, am cunoscut oameni frumoși, cu înclinații și pasiuni la fel de frumoase, iar Sibiul și-a deschis brațele și ne-a primit călduros în sânul său. Această experiență rămâne clar ceva ce și-a lăsat amprenta în suflet și în minte și mi-a arătat noi perspective de interpretare… iar drumul parcurs pentru a ajunge acolo, deși nu ușor, a înclinat cu siguranță vizibil balanța spre evoluția personală”, a afirmat Cosmina Cotta.

Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” confirmă încă o dată bunele rezultate la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, lucru reafirmat și de prof. Maria-Magdalena Suciava. ”Este pentru prima dată când, personal, am avut trei calificări la o fază națională a olimpiadei și patru, la nivelul liceului. Este o dovadă că limba și literatura română ocupă un loc important în viața elevilor noștri, performanța acestora arătând seriozitatea, munca, dăruirea, talentul și creativitatea”, a susținut prof. Maria-Magdalena Suciava.

Alin ZAHARIE