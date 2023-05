FOTO: Proiect Erasmus+ bifat cu succes de Gimnaziul ”Alexandru Ceușianu”

Distribuie

Gimnaziul ”Alexandru Ceușianu” din municipiul Reghin a găzduit în perioada 1-6 mai activitățile din cadrul proiectului Erasmus+ ”Do your Best! Take Your chance”. Oaspeții din Franța, Spania, Macedonia de Nord, Turcia și Grecia, alături de elevii reghineni au avut parte de un program intens se activități despre care ne-a povestit Eunika Tun, profesor pentru învățământ primar, coordonatorul proiectului.

Reporter: Care este povestea legăturii Gimnaziului ”Alexandru Ceușianu” cu acest proiect?

Prof. Eunika Tun: Începând cu anul 2021 școala noastră participă la primul său proiect Erasmus +. A fost un mare eveniment în școala noastră pentru că până la data respectivă noi nu am mai participat la niciun astfel de proiect. Este vorba de Proiectul ”Do your Best! Take Your chance!” finanțat de către Comisia Europeană.

Rep.: Care au fost etapele proiectului?

E.T.: Un pic a întârziat începutul proiectului, în sensul în care l-am început doar în luna noiembrie, cu două luni mai târziu față de cum era prevăzut, dar cu toate astea a fost totul ok. După ce am aflat că proiectul este unul câștigător, a fost o primă întâlnire în Franța doar cu coordonatorii acestui proiect. Din partea școlii noastre am fost eu și doamna director Paula Chelariu. Am avut o primă întâlnire în care am discutat și am pus la punct activitățile care vor avea loc în cadrul acestui proiect. A urmat a două întâlnire care a avut loc în octombrie 2022 în Macedonia de Nord la care au participat și zece elevi din cadrul școlii noastre. În ianuarie 2023 a avut o nouă întâlnire în Grecia la care au participat doar cadre didactice, iar în perioada 1-6 mai a venit rândul nostru să fim gazde în cadrul acestui proiect. A fost o adevărată provocare pentru că nu am mai organizat așa ceva până acum la noi în școală. Am primit vizita unui grup foarte mare format din 64 de persoane din care 45 de elevi și 19 cadre didactice, din Grecia 12 persoane, din Franța 12 persoane, din Turcia 18, din Macedonia de Nord 14 și din Spania câte opt persoane. A trebuit să îi cazăm și să le oferim un program care să includă activități specifice proiectului, dar și activități culturale și de divertisment pentru copii.

Rep.: Ce activități din cadrul proiectului au avut loc la Reghin?

E.T.: În startul programului elevii au avut parte de două activități în școală. Prima a fost coordonată de Anton Viorel, profesor de informatică, și doamna psiholog Camelia Gyori care au organizat o activitate de intercunoaștere și o dezbatere despre posibilitățile internetului în fiecare țară, respectiv care sunt avantajele și ce pericole are folosirea internetului. Miercuri, 3 mai, am avut din nou activitate la școală în care am avut invitați două doamne psiholog, Emese Ardelean și Oana Pașcu, care au vorbit elevilor despre bullying și cyberbullying. Fiecare țară a făcut o scurtă prezentare asupra modului cum se manifestă acest fenomen, ce experiențe au avut ei legat de acest aspect, după care a urmat o discuție despre cum putem combate astfel de situații. Pe lângă aceste activități am organizat excursii. Am avut o excursie la Sighișoara în chiar prima zi, prilej cu care am vizitat Cetatea Medievală, cu un popas la Daneș la Complexul Dracula. Am avut, de asemenea, o excursie la Toplița unde oaspeții din străinătate s-au distrat pe pârtia de bob și au vizitat cascada termală. A treia excursie a fost în municipiul Târgu Mureș unde oaspeții din străinătate au vizitat principalele obiective turistice din oraș, Cetatea, Palatul Culturii, Biblioteca Teleki, Catedrala Mare. Am avut parte și de o seară de karaoke în Clubul Dogma din Reghin, extrem de bine primită de oaspeții din străinătate, o seară în care am avut-o invitată pe Adina Friciu, profesoară de limba engleză la Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”.

În cursul zilei de vineri, 5 mai, am avut o activitate extrem de inedită și interesantă la Muzeul Etnografic ”Anton Badea” din Reghin coordonată de colega noastră, prof. Gabriela Atănăsoaie și de Roxana Man, managerul muzeului. Gabriela Atănăsoaie ne-a arătat cum se face coca și plăcintele în cuptorul tradițional, lucru care i-a impresionat pe cei din străinătate, care au avut parte și de o prezentare a muzeului cu vizitarea caselor tradiționale. Activitățile au culminat cu o masă tradițională găzduită de Pensiunea ”Ovidiu și Paula” de pe Valea Gurghiului, prilej cu care au fost înmânate certificatele de participare în cadrul proiectului, moment la care l-am avut oaspete pe inspectorul școlar adjunct Antal Levente. Trebuie să aduc mulțumiri sprijinului acordat de Primăria Municipiului Reghin în ce privește buna desfășurare a proiectului precum și sponsorilor care ne-au ajutat, SC Mirdatod, Bistro Ted, Belvedere Petelea și SC Miro SRL. De asemenea, toate aceste activități din cadrul proiectului nu se putea realiza fără efortul comun al echipei de proiect, din care fac parte 18 cadre didactice, si cărora le mulțumesc si pe această cale pentru sprijin și colaborare.

Rep.: Cât de importantă este comuninea dintre elevi, prin prisma acestor activități?

E.T.: În una din zile cadrele didactice din străinătate au fost în vizită la Primăria Reghin unde au fost primiți de primarul Mark Endre, care le-a prezentat orașul. A fost adus în discuție și investițiile din oraș, printre care și Kastamonu, în special pentru oaspeții din Turcia. Un fapt inedit în acest proiect a fost faptul că elevi din școala noastră au fost gazde pentru zece elevi turci, care au locuit timp de o săptămână la zece familii din Reghin. A fost o experiență foarte frumoasă pentru ambele părți, în special pentru oaspeții din Turcia care au subliniat atât ospitalitatea noastră, frumusețea Reghinului, liniștea existentă aici, cât și bunele relații existente între cele două țări. Cei zece elevi din școala noastră au participat la toate activitățile din cadrul proiectului, cu toții s-au declarat extrem de mulțumiți. Familiile gazdă au fost la rândul lor extrem de încântate de această experiență, chiar un elev m-a sunat special să-mi spună că a fost cea mai frumoasă săptămână din viața lui și că mulțumește foarte mult că a avut ocazia să participe în acest proiect. Pentru copiii noștri a fost foarte interesant să primească un copil din altă țară care vorbește altă limbă și care are altă cultură, dar și pentru cei din afară care au avut ocazia să cunoască modul nostru de viață. A fost o conexiune excelentă între copiii noștri și cei din străinătate. Pentru a întări cele spuse, amintesc aici de flash mob-ul din curtea școlii coordonat de profesoara de sport Claudia Boțan unde toții copiii, indiferent că au făcut parte din proiect sau nu, s-au bucurat împreună. S-a lăsat inclusiv cu autografe din partea celor din Franța care i-au fascinat pe elevi cu mișcările lor.

Rep.: Ce urmează?

E.T.: După ce am fost gazde, vom trece din nou în postura de musafiri. Mai exact, o delegație din școala noastră va pleca în luna septembrie în Turcia, la Samsun. Ne place foarte mult să fim în postura aceasta de musafiri, dar și în cea de gazde. Am fost extrem de mândri să putem prezenta oaspeților din străinătate școala și orașul nostru. Când am fost în Macedonia am revenit acasă cu o mare dorință de a arăta și noi la rândul nostru ce este mai frumos și mai bun la noi în oraș și în împrejurimi. Cred că am reușit să facem o treabă bună. Toată lumea a fost foarte mulțumită, colegii au fost foarte entuziasmați că au avut parte de un astfel de proiect extrem de benefic școlii noastre. A fost o primă experiență, nimeni nu se știa la ce să se aștepte, dar în final totul a ieșit foarte bine. Au fost mari emoțile înainte, dar în momentul în care s-a terminat, am răsuflat cu toții ușurați. Ne dorim să facem o întâlnire cu toți cei implicați ca să tragem concluziile acestei săptămâni pline de activități. Deocamdată suntem la faza de a disemina tot ce s-a întâmplat, să ne tragem un pic sufletul pentru că avem nevoie de așa ceva.

A consemnat Alin ZAHARIE