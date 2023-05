FOTO: Ziua Portului Popular cinstită prin cântec și joc la Reghin

Distribuie

Reghinenii au avut parte de un frumos cadou folcloric oferit de Asociația culturală ”Tradiții Mureșene” care a organizat miercuri, 17 mai, la Casa de Cultură ”Eugen Nicoară” din Reghin editia a III-a a spectacolului tematic dedicat Zilei Naționale a Portului Popular Românesc, eveniment organizat sprijinul Consiliului Județean Mureș, în parteneriat cu Primăria Municipiului Reghin.

Spectacolul a fost deschis de Fanfara Municipiului Reghin, după care au urcat pe scenă soliștii Ana Maria Cioată, Adrian Arghir Cioată, Georgiana Moldovan, Georgiana Pușcaș, Costi Dumitru, Maria Neag, Dalia Fendrihan, Anca Branea, Sorin Pantea, alături de Ansamblul de dansuri ”Plaiuri Mureșene” din Rușii Munți, Ansamblul Folcloric ”Coronița” din Solovăstru și Grupul Vocal Folcloric ”Maris”. Pata de culoare a serii a reprezentat-o expoziția de costume populare semnată Marioara Jiga.

„Asociația ”Tradiții Mureșene” a obișnuit deja publicul mureșan, inclusiv pe cel reghinean cu prezentarea unor costume populare deosebite în cadrul unui eveniment legat de sărbătoarea portului popular tradițional românesc. De data aceasta, ne aflăm la ediția a 3-a deja și ne bucurăm de prezența unor artiști atât din Târgu Mureș, din Reghin, cât și de pe Valea Mureșului Superior și de pe Valea Gurghiului. Alături de ei vor fi tineri dansatori de la Rușii Munți și un grup din Solovăstru. Sper că aceste ingrediente au adus bucurie publicului reghinean”, ne-a declarat Costi Dumitru, președintele Asociației ”Tradiții Mureșene”.

Folclorul este una din pasiunile de suflet ale lui Costi Dumitru, dragoste care completează fericit profesia medicală exercitată de artist.

„Pentru mine organizarea unor astfel de evenimente este efectiv o relaxare, mă ajută enorm să mă deconectez de ceea ce se întâmplă zilnic, în job-ul pe care îl am la spital și la Universitatea de Medicină Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. De asemenea, este o bucurie reîntâlnirea cu colegii de cântec și dans popular cu care din păcate ne vedem doar la spectacole. Aici la Reghin, chiar mă bucur să să revin pentru că am prieteni dragi, inclusiv din punct de profesional, am relații extraordinare cu spitalul de aici”, a precizat Costi Dumitru.

Alin ZAHARIE