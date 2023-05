Încep lucrările de canalizare în Filea

Distribuie

În aceste zile, în satul Filea, comuna Deda, au început lucrările la proiectul de canalizare, investiție finanțată prin Programul ”Anghel Saligny” a cărui valoare se ridică la suma de 9,5 milioane de lei. Canalizarea va fi realizată pe o lungime de 7 kilometri, Filea fiind ultima localitate aparținătoare comunei Deda care va beneficia de această utilitate.

„Printre proiectele la care am obținut finanțare prin Programul ”Anghel Saligny” se numără și cel privind canalizarea în localitatea Filea, cu o valoare de 9,5 milioane lei. Am semnat acest contract cu Ministerul Dezvoltării, aveam proiectul realizat, s-a definitivat licitația, câștigătorul acesteia fiind o firmă din Reghin, iar în aceste zile vom demara execuția lucrărilor. S-au adus toate cele necesare pentru realizarea acestei investiții. S-a dat și ordinul de începere a lucrărilor pentru data de 15 mai. Acestea se vor întinde pe o distanță de 7,5 kilometri. Lucrările nu cred că vor afecta drumul județean întrucât se va merge în așa fel încât să nu afectăm infrastructura. Noi am fost cuprinși în Masterplanul județului, de aceea n-am cuprins acest proiect pe alte surse de finanțare, realizându-se canalizarea în Deda și ulterior în satele Pietriș, Bistra Mureșului, întrucât contam că pe Masterplanul județului se va putea face. Am ieșit din asociația în care eram constituiți cu acest Masterplan al județului, respectiv din ADI Aqua Invest, fapt pentru care am realizat un proiect pe cont propriu. A fost și avantajul nostru la solicitarea fondurilor pe ”Anghel Saligny” deoarece, fiind proiectul realizat s-a realizat licitația în timp, fapt pentru care suntem în stadiul în care rapid putem executa lucrările. Din discuțiile care le-am purtat cu câștigătorul licitației, cu executantul lucrării. într-o perioadă de un an de zile vom beneficia de canalizare în satul Filea”, a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

Beneficiarii acestei investiții sunt cele 290 de gospodării din satul Filea, care se vor putea bucura de toate utilitățile unui trai decent începând cu anul 2024. „Este o lucrare extrem de necesară, în condițiile în care sunt un număr de aproximativ 700 de locuitori în satul Filea și un număr de 290 de gospodării care vor beneficia de această utilitate. Filea este ultima localitate a comunei Deda în care se introduce canalizarea, ceea ce însemna că în procent de 90% va fi finalizată canalizarea în întreaga comună. Nu doar că era un vis de-al meu, era dorința cetățenilor din acest sat de a beneficia de acest serviciu de canalizare. Legătura se face la canalizarea existentă în satul Deda, se subtraversează calea ferată spre Filia, se merge în zona pieței, iată că și zona aceea care o avem noi acolo, Piața Duminicală va beneficia de canalizare, și trece Podul Mureșului spre Filea. Stația de epurare care deservește această canalizare este stația de epurare a comunei Deda realizată în 2014, o stație de epurare deosebit de modernă și de eficientă, având capacitatea de a prelua și canalizarea din satul Filea, inclusiv din alte comune dacă e cazul. Ca și concluzie, în 2024 vom închide acest cerc al utilităților la nivel de comună, apă și canalizare în toate satele aparținătoare comunei”, a subliniat primarul Lucreția Cadar.

Alin ZAHARIE