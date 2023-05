Maraton de tuns în scop caritabil la Reghin

Distribuie

Trei tineri reghineni s-au gândit să vină în sprijinul unui băiețel bolnav, Rareș Emanuel în vârstă de 6 ani din municipiul Reghin diagnosticat cu osteosarcom. (cancer osos).

Având aceiași pasiune, cei trei hairstiliști, Vlad Alin Bujor, Gergely Alexandru și Paul Risse au inițiat primul maraton de tuns în scop caritabil organizat în municipiul Reghin, găzduit miercuri 17 mai de Casa Municipală de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară”.

„Este o idee extrem de binevenită acest maraton de tuns, un lucru extrem de necesar, în condițiile în care putem aduce o mână de ajutor unui suflet aflat în suferință. Trebuie să ajutăm și noi cu ce putem, prin mijloace diverse, și dacă se poate, de ce să nu facem un bine. Orice copil merită o șansă. Este un eveniment organizat în premieră la Reghin și după cum au decurs lucrurile, eu zic că a ieșit foarte bine. În ce mă privește, practic această meserie de peste 4 ani. Sunt bucuros că și printr-o astfel de profesie poți ajuta un copil bolnav. De asemenea, sunt bucuros că lumea a înțeles mesajul nostru și a participat la acest maraton. Au fost într-adevăr solidari cu micuțul Emanuel căruia îi dorim sănătate multă” , a precizat Gergely Alexandru (Hulk).

„Este o idee extrem de bună, un maraton de tuns în scop caritabil prin care putem să ajutăm un suflet, un copil aflat în suferință. Sperăm ca lucrurile să nu se oprească aici, să implicăm mai multă lume, să adunăm bani și pentru alte cauza umanitare pentru că e foarte important să ne ajutăm între noi. Trăim într-o lume tot mai nebună și dacă putem să ne ajutăm între noi e perfect. Nu este o idee care să ne aparțină, ne-am gândit că putem face ceva, ne-am mobilizat și am inițiat această acțiune. Sunt multe persoame care au nevoie de un sprijin, în condițiile în care astfel de cazuri sunt tot mai multe. Chiar când am demarat pregătirile pentru acest maraton, am auzit de alte cazuri, de alți copilași care au nevoie de sprijin și pentru care vom încerca să facem ceva similar”, a precizat Vlad Alin Bujor.

„Ne-am gândit să dăm o mână de ajutor pentru micuțul Emanuel, și ar fi o chestie frumoasă să ne punem în valoarea meseria. Așa s-a născut practic această acțiune. Am această îndeletnicire de 10 ani, perioadă în care am mai participat la acțiuni umanitare, în special pentru vârsnici. Acum s-a ivit această posibilitate de a ajuta un băiețell bolnav la care am răspuns cu cea mai mare deschidere. Ne-am bucurat că lumea a răspuns pozitiv acestei acțiuni în urma cărora s-au strâns ceva bani care vor merge pentru tratamentul lui Emanuel”, a spus Paul Risse

Povestea lui Emanuel

La 6 ani este complet nefiresc să îți trăiești copilăria pe un pat de spital, cu branule, cu medici și asistente mereu în jurul tău, cu injecții care te dor și cu părinți care abia reușesc să fie tari pentru tine. Din nefericire, nefirescul pare să-și facă tot mai mult loc în viețile noastre, chiar și ale celor mai mici dintre noi…

În luna septembrie a anului trecut, Emanuel Farcaș a fost diagnosticat cu osteosarcom, cea mai des întâlnită formă de tumoră malignă a osului. Pe lângă boala în sine, care cutremură orice persoană de pe planetă, părinții băiețelului au fost loviți și de șansele foarte puține de supraviețuire estimate de medicii români.

Adrian și Valentina nu au capitulat însă, ci cu toată puterea pe care au mai avut-o au mers înainte și au căutat o rază de speranță, pe care au găsit-o în Istanbul, la Spitalul Memorial Bahçelievler, specializat pe astfel de boli.

După două ședințe de chimioterapie, doctorul ortoped a decis să îi secționeze 18 cm din femur, după care oncologul a decis că mai e nevoie de alte 10 ședințe. După ce le va încheia și pe acestea, în luna iulie sau august e programată a doua operație, care are costul de 25.000€.

Cu 2.000 de lei lunar, cât câștigă Adrian ca zilier, și fără niciun venit din partea soției casnice, Valentina, e greu de închipuit de unde ar putea obține această familie 25.000€, și mai ales într-un timp atât de scurt. E clar că au nevoie disperată de ajutor financiar din exterior.

Dacă puteți, vă rugăm din suflet să îi ajutați pe acești oameni să-și salveze fiul de la moarte. Cancerul netratat la timp nu iartă pe nimeni, iar osteosarcomul este o formă agresivă a acestei maladii. Nu-l lăsați pe Emanuel să-și piardă viața din lipsă de bani! Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” îl poate salva. Fii alături de acest suflet nevinovat!

Cei care doresc să îl ajute pe micuțul Emanuel au la îndemână următoarele conturi deschise de Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Alin ZAHARIE