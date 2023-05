Distribuie

Sâmbătă, 20 mai, Cetatea din Târgu-Mureș a devenit în sinea ei o gulguță, nu doar plină de lumină ci şi de distracție, cercetășie și mult stat în iarbă alături de ai tăi. Eu fiind mai tânăr, mai necopt dacă pot spune aşa, m-am bucurat să văd toate vârstele desculțe în iarbă de la pensionari la lupișori mici de la cercetaşi și am vrut să aflu mai multe.

“Sunt Adela și sunt un lupișor la cercetași și îmi place acest festival, oamenii, jocurile cercetășești și cel mai mult îmi place să ajuta lumea și pe langa asta învațăm tot felul de activitați interesante”, mi-a spus Adela entuziasmată.

Plimbându-mă sâmbătă prin cetate pe lângă Gulguța uriașă pe care te puteai semna, puteai desena, puteai face orice colorat ce îți trecea prin cap și tot felul de standuri două lucruri mi-au atras atenția, „Sesiune de Chităreală” și „Jocuri cercetășești” pentru că acestea erau, în esență, cu şi despre ei, Cercetașii din Târgu-Mureș.

Cercetași fără chităreală nu există

Larisa, temerar în clasa a-7-a, a vrut să ne spună mai multe despre chităreala și de ce o fac ei.

“Eu fac chitareală împreună cu încă câțiva colegi de la temerari și noi în primul rând facem asta pentru că nu există cercetași fără chitară, vor fi mai multe trupe cu tot felul de genuri de muzică dar noi am vrut să păstrăm spiritul și starea de spirit care o avem atunci când suntem cu cortul toți adunați la un foc de tabară, sunt melodii specifice ale cercetașilor cum ar fi: Râpa, Doi ochi căprui, Vremuri și multe altele care le vom cânta împreună”, mi-a spus aceasta.

Despre jocurile cercetășești am vorbit cu o cercetașă veterană pe nume Vali care a vorbit despre ce poți învăța din aceste jocuri și ce înseamnă pentru un cercetaș eșarfa care o poartă la gât.

“Uite acum se joacă un joc mai amuzant ,jocurile pot fi mai amuzante dar în general pe lângă distracție încercăm să îi învățăm o morală din ele cum ar fi munca în echipă care pentru un cercetaș și pentru viața lor de zi cu zi e foarte importantă. Eșarfa trebuie să o dobândești și o dobândești atunci când liderii consideră că ești pregătit și cred că o meriți și pentru privitori e doar un obiect specific și atât dar pentru un cercetaș înseamnă respect față de cercetășie, multă sudoare și eforturi pentru a o obține“, mi-a spus Vali.

Dacă am aflat mai multe despre lupișori și temerari am vrut să aflu mai multe despre cercetășie, ce înseamnă ea și ce înseamnă FL-ul (Festivalul Luminii) cum îl numesc ei pentru Exploratorii de liceu care s-au ocupat în cea mai mare parte de organizarea acestui eveniment.

“În primul rând înseamnă o mare onoare, și ca o mare onoare vine și cu responsabilități, nervi, stres dar a meritat, eu am știut tot anul că va fi festivalul și am strâns 300-400 de gulguțe special pentru festival, de mică voiam să particip la acest festival iar acum că sunt aici nu îmi vine să cred, mai ales după 2 ani de pauză din cauza pandemiei toți abia am așteptat să ajungem în momentul ăsta, pentru mine cercetășia înseamnă onoare, amintiri, focuri de tabără, și oameni faini“, mi-a spus Moni, exploratoare în clasa a XI-a.

Festivalul Luminii 2023 a fost plin, plin de activităţi, oameni faini, artişti locali, 10.000 de gulguţe şi bucuria lucrurilor mărunte alături de cei dragi.

Adrian Murariu

Foto: Sanda Vițelar