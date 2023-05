Asociația Help Autism vine în Târgu Mureș într-un parteneriat cu Asociația Pro Autism

Cea mai mare organizație din România din domeniul serviciilor de terapie specifice persoanelor diagnosticate cu TSA – Tulburare de Spectru Autist, se extinde în județul Mureș în urma unui parteneriat cu Asociația Pro Autism. Astfel, începând din luna mai 2023 specialiștii Asociației Help Autism vor coordona servicii de terapie comportamentală la cele mai înalte standarde de calitate la Centrul KidSTART al Asociației Pro Autism din Sântana de Mureș, potrivit informațiilor pe care le-au furnizat într-un comunicat de presă.

Asociația Help Autism și-a început activitatea în 2010 și, până în prezent, a susținut peste 3000 de copii și adolescenți diagnosticați cu TSA, în cadrul celor 9 centre proprii și la domiciliu. De la terapie specifică la programe de integrare școlară, de la sprijin pentru părinți la campanii de conștientizare, advocacy, Help Autism caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii cu autism și familiile lor, dar totodată, sprijină instituțiile publice pentru a crește calitatea serviciilor oferite de acestea prin cele 6 parteneriate public-private (cu Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din București, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, Dâmbovița) și la domiciliu. Specialiștii Help Autism desfășoară cursuri de formare în terapie ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri și ședințe de consiliere pentru părinți și este co-organizator al Conferinței Internaționale ABA – știința care stă la baza terapiilor de recuperare în autism.

Asociația Pro Autism, activă din 2016, și cu licență de funcționare pentru Centrul de Zi KidSTART din 2020, oferă servicii de evaluare, PPI – Plan de interventie personalizat, Terapie Senzorială, Kinetoterapie, Terapie Comportamentală Aplicată – ABA. De asemenea, Asociaţia urmărește, prin activităţile desfăşurate, creşterea încrederii în propria persoană, precum şi a dezvoltării de sine a copiilor preşcolari, şcolari şi a adulţilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora.